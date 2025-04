Chân dung tác giả bài hát “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”

Bài hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình trở thành hiện tượng vào đại lễ 30/4. “Cha đẻ” ca khúc này là nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Nam nhạc sĩ chia sẻ trên Người Lao Động, Viết tiếp câu chuyện hòa bình là bài hát chủ đề của album cùng tên do anh phối hợp ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh thực hiện cuối năm 2023, dịp mừng 79 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2023). Ảnh: FB Nguyễn Văn Chung. Nguyễn Văn Chung chia sẻ trên Tiền Phong, với anh, điểm nhấn đặc biệt của bài hát nằm ở câu hát: "Nhìn ánh nắng chiếu rực rỡ Quốc kỳ tung bay phấp phới". Theo Nguyễn Văn Chung, hình ảnh Quốc kỳ tung bay trong ánh nắng mỗi sáng thứ Hai chào cờ tại các trường học luôn khắc sâu trong tâm trí anh. Ảnh: FB Nguyễn Văn Chung. Mãi sau này, khi tình cờ nghe lại bản tin chiến thắng ngày 30/4/1975 do NSƯT Kim Cúc đọc, tác giả Viết tiếp câu chuyện hòa bình mới nhận ra sự trùng hợp kỳ lạ: cụm từ "phấp phới tung bay" chính là hình ảnh lịch sử thiêng liêng gắn với khoảnh khắc đại thắng. "Tôi nổi hết da gà vì mình đã dùng đúng 4 chữ đó một cách vô thức, trước giờ tôi chưa hề để ý đến điểm chi tiết về dòng tin chiến thắng. Tôi tin đó là sự kỳ diệu", Nguyễn Văn Chung bày tỏ. Ảnh: FB Nguyễn Văn Chung.Nguyễn Văn Chung chia sẻ trên trang cá nhân, Viết tiếp câu chuyện hòa bình sẽ được biểu diễn chính thức trong đại lễ 30/4. “Bài hát sẽ được dàn dựng mới lạ hoành tráng và được thể hiện bởi 2 giọng ca đầy nội lực Đông Hùng và Võ Hạ Trâm. Còn Nguyễn Duyên Quỳnh hôm đó cũng sẽ có những nhiệm vụ khác: hát bài đó động viên anh em chiến sĩ trước giờ nghi lễ, hát tại sân khấu chính của Dinh Độc Lập, sân khấu Bến Bạch Đằng và sân khấu Phố đi bộ trước giờ bắn pháo hoa", anh cho biết. Ảnh: FB Nguyễn Văn Chung. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bắt đầu sáng tác vào năm 2002 khi học đại học năm thứ hai tại TP HCM. Ảnh: FB Nguyễn Văn Chung. Ngoài Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Nguyễn Văn Chung còn là tác giả của nhiều bài hát được yêu thích như: Chiếc khăn gió ấm (Khánh Phương), Mùa đông không lạnh (Akira Phan), Em luôn ở trong tâm trí anh (nhóm The Men), Nhật ký của mẹ (Hiền Thục), Vầng trăng khóc (Khánh Ngọc và Nhật Tinh Anh), Bay giữa ngân hà (Nam Cường), Con đường mưa (Cao Thái Sơn). Ảnh: FB Nguyễn Văn Chung. Nguyễn Văn Chung được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam ghi nhận là Nhạc sĩ trẻ sáng tác nhiều bài hát thiếu nhi nhất Việt Nam với 300 bài nhạc thiếu nhi. Ảnh: FB Nguyễn Văn Chung. Tháng 5/023, chia sẻ trên truyền thông, Nguyễn Văn Chung cho biết, anh thu về hơn 1 tỷ đồng mỗi năm từ tác quyền âm nhạc. Ảnh: FB Nguyễn Văn Chung. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hiện tại sống cùng hai con sau khi cuộc hôn nhân đầu tan vỡ. Ảnh: Đẹp. Xem video: "Hình ảnh ấn tượng tại buổi Tổng duyệt diễu binh chào mừng 30/4"

