Vy Oanh ẩn ý khi bà Phương Hằng bị đề nghị truy tố

Mới đây, Dân Trí đưa tin, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM hoàn tất kết luận điều tra chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo nội dung vụ án, khoảng tháng 3/2021, thông qua hơn 10 tài khoản mạng xã hội YouTube, Facebook và TikTok, bà Nguyễn Phương Hằng tổ chức nhiều buổi livestream để nói về nhiều chủ đề, nội dung khác nhau được nhiều người chia sẻ, bình luận.

Tại các buổi phát trực tiếp, bà Phương Hằng có những phát ngôn liên quan nội dung về đời tư cá nhân, gây ảnh hưởng uy tín, danh dự một số người như ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh) và bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni).

Bị can Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: Dân Trí

Về lý do có những phát ngôn gây ảnh hưởng uy tín, danh dự ông Võ Nguyễn Hoài Linh, bị can Hằng cho biết, do ông Linh có mối quan hệ với ông Võ Hoàng Yên. Tuy nhiên khi bị can Hằng yêu cầu ông Linh cùng lên tiếng về vụ ông Võ Hoàng Yên thì ông Linh im lặng.

Bị can Nguyễn Phương Hằng khai nhận phát ngôn gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh vì cho rằng bà Oanh đã có nhiều bình luận trên Facebook liên quan đến hoạt động làm từ thiện của bị can Hằng.



Trước thông tin bà Nguyễn Phương Hằng bị đề nghị truy tố, Vy Oanh có động thái gây chú ý. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ viết: “Nghe bảo ở nhà đang có tin vui. Em đi công tác mấy ngày, có gì vui kể em nghe nha”.

Vy Oanh. Ảnh: FBNV

Dưới bài đăng của mình, Vy Oanh để lại đường link thông tin bà Nguyễn Phương Hằng bị đề nghị truy tố. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn có một số bình luận đáng chú ý.

Khi một cư dân mạng viết: “Đôi khi tin buồn của người này lại là tin vui của người kia”, Vy Oanh phản hồi: “Cũng bình thường thôi, việc nó thế là phải thế, chuyện đương nhiên không có gì lạ. Nhân quả!”.

Khi một cư dân mạng để lại bình luận: “Sống lương thiện bỏ qua đi chị, cô ấy còn có mấy đứa con nhỏ tội các cháu còn nhỏ xa mẹ”, Vy Oanh đáp trả: “Ước gì lúc chị bụng mang dạ chửa đi sinh con, bà ấy biết nghĩ như thế. Chị không mạnh mẽ thì khéo con chị giờ mồ côi mẹ rồi”.

Một số bình luận của Vy Oanh. Ảnh: chụp màn hình

Trước đó, theo Lao động, Vy Oanh đã làm đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn gửi đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đề nghị khởi tố 9 cá nhân, có vai trò đồng phạm, giúp sức cho bà Nguyễn Phương Hằng.