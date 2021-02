Dàn học trò tài giỏi, nổi tiếng của NSND Hoàng Dũng

Nghệ sĩ Hoàng Dũng và Thanh Hương trong một sự kiện.

Từng là học sinh do nghệ sĩ Hoàng Dũng chủ nhiệm trong ba năm theo học trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, nữ diễn viên Thanh Hương khẳng định nếu không có thầy Dũng, chắc chắn sẽ không có cô ngày hôm nay.

"Cả cuộc đời này, tôi mang ơn ông. Tôi coi ông như bố của mình… Ông có cái tâm cái tầm của một người nghệ sĩ, có tình yêu của người bố dành cho các con dù đó không phải là con đẻ", Thanh Hương tâm sự.

Cũng giống như Việt Anh, khi tham gia “Người phán xử” trong vai con gái của Phan Quân (NSND Hoàng Dũng), được thầy hướng dẫn, chỉ bảo, Thanh Hương đã tiến bộ rất nhiều về diễn xuất. Cũng nhờ vai diễn đó mà sự nghiệp của cô ngày một phát triển hơn.

Không chỉ có Việt Anh, Thanh Hương mang ơn và gọi cố nghệ sĩ Hoàng Dũng là bố mà rất nhiều diễn viên trẻ thành danh khác như Thu Quỳnh, Diệu Hương cũng trìu mến gọi ông là cha.