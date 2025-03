Nhan sắc quyến rũ của Ngọc Trinh ở tuổi 36

Trên trang cá nhân, người mẫu Ngọc Trinh vừa tung các bộ ảnh diện trang phục hở táo bạo. Ngọc Trinh mặc váy xuyên thấu bó sát để lộ nội y. Chân dài gốc Trà Vinh diện áo bra kết hợp chân váy ngắn cũn cỡn.Body của Ngọc Trinh được ca sĩ Lệ Quyên khen gợi không có đối thủ. Ngọc Trinh quyến rũ, trẻ trung ở tuổi 36. "Nữ hoàng nội y" trở lại phong cách hở bạo quen thuộc sau một thời gian ăn mặc kín đáo. Tháng 2/2024, Ngọc Trinh được tuyên 1 năm tù treo về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, trả tự do tại tòa. Hơn 1 năm qua, nữ người mẫu thi thoảng tham gia sự kiện giải trí. Cuối năm 2024, Ngọc Trinh tham gia phim điện ảnh Chị dâu. Chân dài gốc Trà Vinh tập trung kinh doanh sau khi trở lại cuộc sống bình thường. Ngọc Trinh dành nhiều thời gian chăm sóc con gái nuôi. Người đẹp từng thông báo đã trữ đông trứng để mang thai bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Ngọc Trinh vẫn thường xuyên gặp gỡ bạn bè. Tuy nhiên, cô vẫn chưa hội ngộ Khắc Tiệp. Vũ Khắc Tiệp chia sẻ trên Phụ Nữ Pháp Luật, năm 2023, Ngọc Trinh gửi cho anh clip cô bị ngã xe do lái mô tô biểu diễn trên đường phố. Sau đó, Khắc Tiệp đăng tải clip này trên trang cá nhân. Sau khi clip Ngọc Trinh bị ngã xe gây ồn ào, ngày 19/10/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Ngọc Trinh về tội gây rối trật tự công cộng. Vũ Khắc Tiệp xin lỗi Ngọc Trinh vì đăng clip. Tuy nhiên, nữ người mẫu vẫn giận, chặn tài khoản ông bầu trên Facebook. Xem video: "Ngọc Trinh trữ đông trứng, hé lộ thời gian sinh con đầu lòng"

