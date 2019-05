Đại gia Đức An bất ngờ than cảnh "gà trống nuôi con"

Mới đây, ông xã Phan Như Thảo - đại gia Đức An bất ngờ đăng status: "Gà trống nuôi con thơ. Hãy thương yêu họ thật nhiều hơn, nhiều hơn nữa... I love you Đà Lạt 2019. Phan Như Thảo".

Đọc dòng chia sẻ này khiến nhiều người khó hiểu, bởi mới đây vợ chồng Phan Như Thảo vẫn đăng ảnh hạnh phúc, không hề có chuyện trục trặc. Và cụm từ "gà trống nuôi con" vốn dùng chỉ những người đàn ông vất vả nuôi con không có vợ.

Chồng Phan Như Thảo bất ngờ than cảnh "gà trống nuôi con thơ".

Ngay bên dưới, Phan Như Thảo "dỗi nhẹ" chồng: "Đọc như đang tìm vợ 5". Một người còn giải thích rõ lý do đại gia Đức An bị vợ giận và khuyên chữa lại dòng trạng thái này: "Biết là ví von cho vui rồi mà không đúng lắm anh An ơi. Thường thì người ta toàn nói câu này với trường hợp vợ bỏ và vợ không còn anh chữa lại đi không nhiều kẻ có cơ hội cạnh khóe". Đáp lại, đại gia này quyết định giữ nguyên trạng thái vì: "Thôi lỡ rồi".

Đại gia Đức An, ông xã của người mẫu, diễn viên Phan Như Thảo mới đây đăng tải lên trang cá nhân bức ảnh vợ đang chơi đùa cùng con gái Bồ Câu. Bên cạnh đó, anh cũng chia sẻ video, hình ảnh gia đình ba người rạng rỡ, hạnh phúc bên nhau.

Khoảnh khắc tươi cười của vợ con khiến vị đại gia 57 tuổi từng có tiếng đào hoa không khỏi rung động, viết những dòng cảm xúc châm thành về niềm hạnh phúc gia đình.

"Hôn nhân có thể là địa ngục, là kẻ thù của tình yêu, nhìn nhau chẳng còn hấp dẫn, sống với nhau chỉ vì tình, tiền.

Anh gặp người anh yêu, anh có con và bây giờ anh đã yên ổn và vui vẻ trong cuộc sống. Hàng ngày 2 đứa bận rộn, mệt mỏi than thở, đứa trẻ thì lúc vui lúc nhõng nhẽo, lúc khó chịu, 2 đứa lớn nhìn nhau với ánh mắt lỗi tại anh, tại em.

Đại gia chú thích những hình ảnh này: "Có người hỏi mình như thế nào là hạnh phúc? Là như vậy nè".

Anh luôn có thể dựa lưng Thảo và ngược lại Thảo không những dựa lưng anh mà còn nhẩy vào lòng nhõng nhẽo anh có yêu em không?