Tiết lộ về nam diễn viên gây chú ý nhất trailer “Squid Game 2"

Trong Squid Game 2, Park Sung Hoon xuất hiện ở trò chơi Đèn xanh đèn đỏ. Tạo hình của nam diễn viên khá nữ tính với mái tóc ngắn. Ảnh: Znews. Gia thế của Park Sung Hoon từng gây chú ý. Ảnh: Instagram Park Sung Hoon. Có tin đồn hầu hết các thành viên trong gia đình nam diễn viên phim Squid Game 2 đều tốt nghiệp các trường luật và y danh tiếng. Ảnh: Instagram Park Sung Hoon. Tuy nhiên, thực tế, Park Sung Hoon không xuất thân giàu có. Theo Hoa Học Trò, bố Park Sung Hoon từng làm việc trong ngân hàng nhưng sau khi ông nghỉ hưu, khủng hoảng tài chính xảy ra khiến gia đình anh rơi vào cảnh khó khăn. Ảnh: Instagram Park Sung Hoon. Park Sung Hoon kể, thời trung học, anh không có tiền để mua một chiếc hamburger khi đi xem phim cùng bạn bè. Khi mới bắt đầu nghiệp diễn, Park Sung Hoon sống 7 năm trong một căn nhà ở tầng bán hầm tương tự như gia đình trong phim Ký sinh trùng. Ảnh: Instagram Park Sung Hoon. Park Sung Hoon gây chú ý khi đóng vai phản diện Jeon Jae Joon trong phim truyền hình The glory. Ảnh: Znews. Tạo hình của Park Sung Hoon trong The glory. Ảnh: Znews. Nam diễn viên thân thiết với Song Hye Kyo khi quay phim The glory. Ảnh: Instagram Park Sung Hoon. Park Sung Hoon cũng gây ấn tượng nhờ vai phản diện Yoon Eun Sung trong phim truyền hình Nữ hoàng nước mắt. Ảnh: Instagram Park Sung Hoon. Khả năng diễn xuất của Park Sung Hoon ngày càng được đánh giá cao. Ảnh: Instagram Park Sung Hoon.Park Sung Hoon kín tiếng về đời tư. Ảnh: Instagram Park Sung Hoon. Xem trailer phim "Trò chơi con mực". Nguồn Netflix

