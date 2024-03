Cách Emma Stone kiếm hơn 40 triệu USD

Emma Stone, 36 tuổi, lần thứ 2 ẵm tượng vàng Nữ diễn viên chính xuất sắc trên sân khấu Lễ trao giải Oscar 2024, nhờ màn thể hiện đột phá trong Poor Things.

Theo Cosmopolitan, dù chưa có báo cáo chính thức, song Stone có thể đã được trả 22,5 triệu USD (trước thuế) cho vai Bella Baxter. Đối với diễn viên nữ ở Hollywood, cát-xê này rất cao.

Khối tài sản ròng của Stone cách đây nhiều tháng vào khoảng 40 triệu USD, theo Celebrity Net Worth. Con số hiện tại ước tính cao hơn vài triệu USD.

"Bỏ túi" triệu USD nhờ diễn xuất

Theo nghệ thuật từ năm 4 tuổi nhưng Stone chính thức bước chân vào con đường diễn xuất chuyên nghiệp ở thập niên 2000, với các dự án nhỏ như Superbad, The House Bunny, Ghosts of Girlfriends Past, Zombieland... Từ thu nhập trăm nghìn USD, Stone từng bước kiếm hàng triệu USD cho mỗi tác phẩm.

Năm 2010 được xem là bước ngoặt của Stone khi vai Olive Penderghast trong phim hài Easy A mang về cho cô giải Quả cầu Vàng hạng mục Nữ chính xuất sắc của thể loại nhạc kịch/hài kịch, nhiều đề cử BAFTAs và MTV Movie Awards. Và tất nhiên, thù lao của cô không nhỏ.

Sức ảnh hưởng lớn từ vai Olive giúp Stone góp mặt trong danh sách 20 nữ diễn viên hàng đầu dưới 30 tuổi của năm 2010 (LoveFilm bầu chọn) và top 10 Everything of 2010 của Time. Cô còn góp mặt trong The 2013 Celebrity 100 - tổng hợp 100 người quyền lực nhất trên thế giới, được Forbes bình chọn hàng năm.

Emma Stone sánh đôi Ryan Gosling (vai Sebastian Wilder) trong La La Land. Ảnh: People. Sau thành công của Easy A, Stone tham gia The Help, Crazy, Stupid, Love... và tạo ấn tượng mạnh khi hóa thân thành nhân vật Mia trong La La Land - bộ phim mang về cho cô tượng vàng Oscar đầu tiên cùng vô số lời khen ngợi, đưa Stone lên hàng sao nữ kiếm tiền giỏi nhất thế giới.



Người đẹp kiếm được 6,5 triệu USD vào năm 2015. Hai năm sau, Stone với thù lao cao ngất ngưỡng nhờ vai Mia, đã chính thức dẫn đầu danh sách những sao nữ được trả lương cao nhất năm 2017 với tổng thu nhập 26 triệu USD (trước thuế), theo thống kê của Forbes.

Giới chuyên môn nhận định cô có quá trình "lột xác" ngoạn mục, từ diễn viên phim học đường đến sao phim độc lập.

Những năm sau, dù không xuất hiện trong danh sách sao kiếm tiền giỏi nhất, diễn viên The Favourite vẫn có cát-xê tương đối cao từ việc đóng phim, lồng tiếng nhân vật hoạt hình.

Hợp đồng 10 triệu USD với Louis Vuitton

Theo Cosmopolitan, sau "cú nổ" La La Land, sức ảnh hưởng của Emma Stone ở địa hạt thời trang ngày càng lớn. Các thương hiệu đua nhau săn đón, mời cô làm người đại diện nhưng nữ chính xuất sắc của Oscar chỉ gật đầu với Louis Vuitton.

Thỏa thuận này mang về cho Stone 10 triệu USD. Kể từ đó, trang phục của nhà mốt Pháp chiếm phần lớn tủ đồ của ngôi sao người Mỹ. Tùy thuộc vào thời hạn của hợp đồng, Stone mang về thêm 2 triệu đến 5 triệu USD mỗi năm.

Trả lời phỏng vấn W Magazine, Nicolas Ghesquière cho biết anh khao khát được làm việc với Stone ngay khi vừa được bổ nhiệm làm giám đốc sáng tạo mảng thời trang nữ cho Louis Vuitton vào năm 2013. Tuy nhiên, phải sau nhiều năm thì cả hai mới đủ duyên hợp tác.

"Cái tên đầu tiên tôi nhắc đến là Emma, nhưng cần có thời gian để thiết lập cuộc trao đổi phù hợp. Điều tôi yêu ở Emma là khả năng cân bằng. Cô ấy có sự nữ tính, đồng thời khía cạnh nam tính cũng được toát ra mạnh mẽ. Emma là người truyền cảm hứng cho tôi", Ghesquière bày tỏ.

Emma Stone và chiếc váy hỏng khóa kéo trên sân khấu Oscar lần thứ 96. Ảnh: People.

Tại Oscar năm nay, Stone diện đầm peplum màu xanh bạc hà nhạt do Louis Vuitton thực hiện riêng, lên nhận giải Nữ chính xuất sắc. Nhưng không may bộ cánh bị bung khóa khiến Stone bối rối.



Sau sự cố, tài khoản Instagram của thương hiệu Pháp tràn ngập những bình luận chê bai chất lượng sản phẩm, khiến màn nhận giải của đại sứ thương hiệu của họ chưa trọn vẹn.

Nghề tay trái

Tương tự nhiều sao Hollywood, Emma Stone xem kinh doanh bất động sản là nghề tay trái, kiếm bộn tiền. Hồi tháng 1, cô rao bán ngôi nhà phong cách Tây Ban Nha với giá 3,9 triệu USD. Đến ngày 20/2, công ty môi giới bất động sản tiết lộ căn này được sang tên cho chủ mới với giá 4,3 triệu USD.

Nhà rộng hơn 300 m2 ở Westwood, Los Angeles, được Stone mua vào năm 2019 và tân trang lại. Bên trong có 4 phòng ngủ, 4 phòng tắm. Một trong các phòng tắm còn có bồn tắm nhìn ra hiên nhà và sân vườn rộng rãi.

Emma Stone bán thành công căn nhà theo phong cách Tây Ban Nha. Ảnh: Ryan Lahiff. Theo E! News, vào năm 2022, minh tinh bán thành công biệt thự phong cách trang trại trung cổ có tầm nhìn ra bãi biển Las Tunas (Malibu, Mỹ) với giá 4,4 triệu USD, cao hơn 1,2 triệu USD so với giá niêm yết ban đầu. Tại Texas và New York, người đẹp sở hữu nhiều bất động sản rao bán hoặc cho thuê.



Còn The Things cho hay Stone đứng tên tài sản xa hoa 2,3 triệu USD ở Westwood và bất động sản 3,25 triệu USD khác ở Malibu. Danh sách nhà cửa, đất đai của nữ diễn viên còn trải dài ở các nơi khác.

"Emma Stone có nhà ở Texas. Không chỉ cô, Matthew McConaghey, Sandra Bullock, James Van Der Beek, Elijah Wood cùng nhiều tên tuổi lớn đã chuyển đến Texas sống. Xu hướng này cho thấy các ngôi sao muốn chọn cuộc sống yên bình ở nơi khác, tách biệt khỏi Hollywood ồn ào và xô bồ", The Things viết.