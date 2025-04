“Soi” cuộc sống trước khi nổi tiếng của Hoa hậu Thùy Tiên

Hoa hậu Thùy Tiên có tuổi thơ không êm đềm. Trong cuộc phỏng vấn với Znews, người đẹp chia sẻ, bố mẹ cô ly hôn từ năm cô mới 4 tuổi. Ảnh: FB Thùy Tiên. Thùy Tiên sống nhờ bà dì. Theo nàng hậu, lâu lâu bố mẹ của cô tới chơi, cho tiền, mua cho ít đồ. Đối với Thùy Tiên, việc bà dì cưu mang suốt nhiều năm là cái ơn quá lớn. Ảnh: Người Đưa Tin. Năm 18 tuổi, Thùy Tiên ra ở riêng. Nàng hậu làm nhiều công việc khác nhau để chi trả học phí như lễ tân khách sạn, người mẫu ảnh, trợ giảng trung tâm Anh ngữ. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam. Thùy Tiên chia sẻ, cô làm nghề trang điểm, chụp hình, kiếm 60.000 đồng mỗi buổi. Nàng hậu cảm thấy may mắn vì có sức khỏe. “Tôi may mắn vì có một hình hài trọn vẹn và một trái tim nồng ấm để theo đuổi những ước mơ của mình”, cô cho biết. Ảnh: Chụp màn hình. Thùy Tiên tham gia các cuộc thi nhan sắc. Cô đoạt danh hiệu Á khôi 1 Hoa khôi Nam Bộ 2017, lọt vào Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018. Ảnh: FB Thùy Tiên. Thùy Tiên đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Quốc tế năm 2018. Tuy nhiên, cô trắng tay ở cuộc thi này. Ảnh: FB Thùy Tiên. Năm 2021, Thùy Tiên thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Để phù hợp với tiêu chí cuộc thi, cô rũ bỏ phong cách ngọt ngào, thanh lịch để theo đuổi hình ảnh nóng bỏng. Nhờ sự "lột xác" thành công về ngoại hình, trau dồi các kỹ năng, cô đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021. Ảnh: FB Thùy Tiên. Là người thích công việc, Thùy Tiên không muốn lãng phí ngày nào. Vì vậy, sau khi nổi tiếng, nàng hậu tận dụng hết thời gian để chạy show. Ảnh: FB Thùy Tiên. Thùy Tiên chia sẻ, cô tích lũy tiền để mua nhà cho mẹ, bà và xe ô tô. Ngoài ra, người đẹp không mua đồ hiệu nhiều dù cô có khả năng. Ảnh: FB Thùy Tiên. Nguyễn Thúc Thùy Tiên hiếm khi xuất hiện cùng người thân. Người đẹp bộc bạch, từ rất nhỏ, cô đã có thói quen ít tương tác với gia đình. Ngoài ra, gia đình của Thùy Tiên khá phức tạp nên người đẹp không muốn nói nhiều vì sợ mọi người bị "đào sâu". Ảnh: FB Thùy Tiên. Mới đây, Thùy Tiên bị phạt 25 triệu đồng do vi phạm quy định về quảng cáo sản phẩm kẹo rau củ Kera. Nàng hậu còn bị cơ quan chức năng tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 15/3/2025 đến ngày 15/5/2025. Lý do được đưa ra là nhằm phục vụ công tác xác minh, điều tra liên quan đến những vấn đề có liên quan đến Thùy Tiên. Ảnh: FB Thùy Tiên. Xem video: "Thùy Tiên ở LHP Busan". Nguồn Sen Vàng

