Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Giải mã "sức mạnh" của nhà thầu Khánh Thịnh Việt tại Đồng Nai [Kỳ 2]

Phân tích chiều sâu lịch sử đấu thầu của Công ty TNHH Xây dựng Khánh Thịnh Việt hé lộ những mối quan hệ mật thiết với các đơn vị tư vấn và tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối tại một số đơn vị.

Hải Đăng

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, để hiểu rõ sự thành công của Công ty TNHH Xây dựng Khánh Thịnh Việt tại tỉnh Đồng Nai, cần phân tích kỹ "hệ sinh thái" đấu thầu mà doanh nghiệp này đang tham gia. Trong lịch sử gần 12 năm hoạt động, nhà thầu này đã tham gia 68 gói thầu và giành chiến thắng tại 41 gói. Đáng chú ý, tỷ lệ trúng thầu của đơn vị này tại một số bên mời thầu và đơn vị tư vấn đạt mức rất cao, thậm chí là tuyệt đối.

Mối lương duyên với đơn vị tư vấn Đồng Tiến Phát

Dữ liệu thống kê cho thấy, Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Đồng Tiến Phát là cái tên thường xuyên xuất hiện trong vai trò đơn vị tư vấn mời thầu hoặc đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) tại các dự án mà Khánh Thịnh Việt tham gia. Cụ thể, trong 9 lần nhà thầu Khánh Thịnh Việt đối mặt với sự đánh giá của đơn vị tư vấn này, họ đã được phê duyệt trúng thầu đến 6 gói.

Điển hình như cả hai gói thầu sát giá tại Trường THPT Dầu Giây và Trường THCS và THPT Huỳnh Văn Nghệ mà Báo Tri thức và Cuộc sống đã phản ánh ở kỳ trước, đều do Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Đồng Tiến Phát làm đơn vị đánh giá hồ sơ. Việc nhà thầu và đơn vị tư vấn thường xuyên "gặp nhau" ở các gói thầu thắng lợi sát giá khiến dư luận không khỏi đặt dấu hỏi về tính khách quan trong công tác chấm thầu.

Không chỉ vậy, tại Ban Quản lý dự án Khu vực 03, Công ty TNHH Xây dựng Khánh Thịnh Việt tham gia 4 gói thầu và trúng cả 4 gói, đạt tỷ lệ 100%. Sự "quen mặt" này đặt ra bài toán về tính cạnh tranh công bằng cho các nhà thầu khác khi muốn tiếp cận thị trường đầu tư công tại các địa phương này.

Năng lực huy động nguồn lực: Dấu hỏi về tính khả thi?

Một vấn đề quan trọng khác được các chuyên gia pháp lý lưu tâm là khả năng thực hiện đồng thời nhiều gói thầu xây lắp. Với đặc thù thi công sửa chữa trường học thường tập trung vào các giai đoạn cao điểm để không ảnh hưởng đến việc dạy và học, đòi hỏi nhà thầu phải có đội ngũ nhân sự và máy móc hùng hậu.

Theo quy định tại Luật Đấu thầu 2023, nhà thầu phải đảm bảo không có sự trùng lặp về nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công giữa các gói thầu đang thực hiện cùng thời điểm. Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích: "Dưới góc độ pháp lý, nếu một nhà thầu trúng nhiều gói thầu xây lắp cùng lúc trên các địa bàn khác nhau... thì chủ đầu tư và đơn vị giám sát phải kiểm tra cực kỳ chặt chẽ việc huy động nhân sự thực tế tại hiện trường. Nếu chỉ sử dụng một nhóm nhân sự 'xoay vòng' cho nhiều công trình, chất lượng và tiến độ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, nguy cơ vi phạm cam kết trong hợp đồng."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng: "Việc trúng thầu sát giá (tiết kiệm thấp) thường dẫn đến biên lợi nhuận hẹp. Trong bối cảnh giá nguyên vật liệu năm 2026 biến động, nhà thầu trúng thầu sát giá có thể phải đối mặt với áp lực cắt giảm chi phí thi công để có lãi. Đây là rủi ro tiềm ẩn đối với tuổi thọ của công trình trường học."

Trong vai trò cố vấn chuyên môn, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhấn mạnh về trách nhiệm giải trình: "Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã tăng cường quyền hạn và trách nhiệm của chủ đầu tư. Khi có dư luận về tính minh bạch và hiệu quả kinh tế, các chủ đầu tư như Trường THPT Dầu Giây hay Trường THCS và THPT Huỳnh Văn Nghệ cần chủ động công khai các thông tin về đánh giá kỹ thuật để minh chứng cho tính khách quan."

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác đấu thầu, việc phản ánh các dấu hiệu bất thường tại các gói thầu của Công ty TNHH Xây dựng Khánh Thịnh Việt nhằm mục đích thúc đẩy môi trường đấu thầu lành mạnh, đảm bảo mỗi đồng vốn ngân sách chi ra đều mang lại giá trị cao nhất cho cộng đồng, đặc biệt là các em học sinh.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

HÀNH VI BỊ CẤM VÀ KIỂM SOÁT NĂNG LỰC NHÀ THẦU

Để đảm bảo môi trường đấu thầu công bằng, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 quy định:

  • Điều 19. Các hành vi bị cấm trong đấu thầu: Nghiêm cấm các hành vi thông thầu, gian lận, cản trở, không đảm bảo công bằng, minh bạch (Khoản 3, 4, 5). Đặc biệt, hành vi cung cấp thông tin không trung thực về năng lực nhân sự, tài chính để trúng thầu sẽ bị xử lý nghiêm.
  • Nghị định số 214/2025/NĐ-CP (Điều 15): Quy định chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện cam kết của nhà thầu về nhân sự và thiết bị trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng. Trường hợp nhà thầu không đáp ứng đúng như hồ sơ dự thầu, chủ đầu tư có quyền chấm dứt hợp đồng và báo cáo xử lý vi phạm.
  • Thông tư số 79/2025/TT-BTC (Phụ lục 9): Quy định việc đăng tải công khai thông tin các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để cảnh báo và cấm tham gia các dự án tiếp theo tùy theo mức độ vi phạm.
#Khánh Thịnh Việt #đấu thầu #đồng nai #xây dựng #thành công

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Đồng Nai: Loại đối thủ nhờ kỹ thuật, Công ty Khánh Thịnh Việt trúng thầu sát giá

Dù có giá dự thầu cạnh tranh, Công ty Bảo Ngọc Phát vẫn bị loại vì không đạt yêu cầu kỹ thuật, nhường sân cho Công ty Khánh Thịnh Việt tại gói thầu hơn 4 tỷ

Ngày 09/03/2026, ông Thái Văn Bé Năm – Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Huỳnh Văn Nghệ (Đồng Nai) đã ký Quyết định số 81/QĐ-THCS&THPT.HVN phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 01 (xây lắp) thuộc công trình sửa chữa một số hạng mục của nhà trường.

Quyết định số 81/QĐ-THCS&THPT.HVN phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC
Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Đồng Nai: Công ty Xây dựng Khánh Thịnh Việt liên tiếp trúng thầu sát giá [Kỳ 1]

Chỉ trong thời gian ngắn đầu năm 2026, Công ty TNHH Xây dựng Khánh Thịnh Việt đã được phê duyệt trúng liên tiếp các gói thầu sửa chữa trường học với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách ở mức thấp, dưới 0,5%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động đầu tư công trong lĩnh vực giáo dục tại tỉnh Đồng Nai thời gian qua ghi nhận sự xuất hiện dày đặc của một nhà thầu địa phương là Công ty TNHH Xây dựng Khánh Thịnh Việt (Mã số doanh nghiệp: 3603186536). Doanh nghiệp này có địa chỉ trụ sở tại Phường Trấn Biên, Đồng Nai (đây là phường mới được thành lập sau khi sắp xếp đơn vị hành chính từ 01/07/2025). Điều đáng nói là dù các gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, nhưng tỷ lệ tiết kiệm mang lại cho ngân sách nhà nước lại vô cùng khiêm tốn.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, tại Gói thầu số 01 (Xây lắp): Thi công xây dựng công trình thuộc dự án "Sửa chữa một số hạng mục của Trường THPT Dầu Giây, huyện Thống Nhất" (Mã TBMT: IB2600057465), Công ty TNHH Xây dựng Khánh Thịnh Việt đã được lựa chọn là đơn vị trúng thầu. Cụ thể, tại Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 119/QĐ-THPT.DG ký ngày 10/04/2026 bởi ông Tạ Quang Thanh - Hiệu trưởng Trường THPT Dầu Giây, nhà thầu này trúng với giá 3.721.481.015 đồng.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Tiết kiệm 5,5% ngân sách tại gói thầu xây lắp trụ sở xã Vĩnh Hảo

Với tỉ lệ giảm giá 5,5%, gói thầu số 04 tại xã Vĩnh Hảo là điểm sáng trong việc tối ưu vốn đầu tư công phục vụ sắp xếp bộ máy hành chính mới tại tỉnh Lâm Đồng.

Trong lộ trình tinh gọn bộ máy và xây dựng chính quyền địa phương 02 cấp, việc đảm bảo cơ sở vật chất cho các đơn vị hành chính cấp cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm. Tại xã Vĩnh Hảo (tỉnh Lâm Đồng), hoạt động đầu tư công đang được thực hiện quyết liệt, đảm bảo tính Cạnh tranh, Công bằng, Minh bạch và Hiệu quả kinh tế theo tinh thần của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15.

Nhu cầu cấp thiết từ mô hình chính quyền 02 cấp

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới