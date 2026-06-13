Cát Tiên 3: Gói thầu hơn 1,7 tỷ đồng đạt tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,32%

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, công trình Xây dựng hạng mục phụ trợ, lắp đặt thiết bị Nhà văn hóa xã Cát Tiên 3 (tỉnh Lâm Đồng) được phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng theo Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 15/5/2026 do Chủ tịch UBND xã Cát Tiên 3 ký. Dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công ngân sách xã nhằm hoàn thiện thiết chế văn hóa cơ sở.

Để triển khai dự án, ngày 26/5/2026, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Cát Tiên 3 đã ký Quyết định số 18/QĐ-VHXH phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, xác định Gói thầu số 03: Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình có giá dự toán là 1.785.728.102 đồng. Hình thức tổ chức được lựa chọn là chỉ định thầu rút gọn theo quy trình rút gọn hành chính.

Ngay sau đó một ngày, vào ngày 27/5/2026, kết quả lựa chọn nhà thầu đã hoàn tất tại Quyết định số 21/QĐ-VHXH do Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Cát Tiên 3 ký phê duyệt. Theo đó, doanh nghiệp được lựa chọn nhận thầu là Công ty TNHH XD TM DV Trí Khôi. Giá chỉ định thầu chính thức được chốt ở mức 1.780.090.235 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng trọn gói trong vòng 18 tháng. Đối chiếu giữa giá dự toán gói thầu và giá trúng thầu thực tế, số tiền tiết kiệm được cho công quỹ nhà nước sau quá trình thương thảo hợp đồng là 5.637.867 đồng, tương đương với 0,32%.

Quyết định số 21/QĐ-VHXH. (Nguồn MSC)

Xét về năng lực nhà thầu, Công ty TNHH XD TM DV Trí Khôi (mã số thuế 5801521187) là một đơn vị xây lắp có quy mô nhân sự nhỏ, đặt trụ sở ngay tại địa bàn xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. Nhà thầu này thể hiện năng lực thực hiện các công trình quy mô vừa và nhỏ tại địa bàn cơ sở, với lịch sử đã tham gia 7 gói thầu, trong đó trúng cả 7 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng khoảng 13.903.800.283 đồng.

Việc chủ đầu tư áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với một doanh nghiệp am hiểu địa bàn, có năng lực thi công tại chỗ là giải pháp hoàn toàn phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành đối với gói thầu xây lắp quy mô nhỏ thuộc ngân sách cấp xã. Quy trình xét duyệt thần tốc trong vòng 24 giờ giữa hai quyết định phê duyệt kế hoạch và phê duyệt kết quả cũng phản ánh nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân dòng vốn đầu tư cơ sở. Tuy nhiên, kết quả thương thảo giá sát nút giá trần lại trở thành tâm điểm thu hút sự phân tích của các chuyên gia kinh tế và pháp lý.

Hành lang pháp lý về quản lý vốn công trong năm 2026 đang đặt ra những tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt về tính hiệu quả kinh tế. Cụ thể, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh việc tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm giải trình của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác đấu thầu. Tiếp nối tinh thần chỉ đạo này, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/5/2026 về hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026. Văn bản này nêu rõ, đối với các trường hợp chỉ định thầu, chủ đầu tư phải chủ động thương thảo mức tiết kiệm phù hợp với từng loại gói thầu, điều kiện thị trường và địa bàn, bảo đảm tính khả thi và tối ưu hóa tối đa nguồn vốn ngân sách nhà nước. Trong bối cảnh bối cảnh hành chính mới áp dụng hệ thống chính quyền địa phương tinh gọn, trách nhiệm tự chủ và tối ưu hóa ngân sách của các chủ đầu tư cấp xã càng đòi hỏi sự chặt chẽ, chu toàn.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập thuộc Đoàn Luật sư TP HCM, việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với Gói thầu số 03 tại xã Cát Tiên 3 hoàn toàn tuân thủ đúng trình tự và thẩm quyền pháp lý đối với hạn mức công trình xây lắp quy mô nhỏ. Tuy nhiên, dòng vốn ngân sách dù ở cấp cơ sở cũng cần được tối ưu hóa thông qua các bước thương thảo hợp đồng thực chất. Biên độ tiết kiệm xấp xỉ 0,32% là một số liệu thực tế cho thấy không gian thương lượng giá giữa chủ đầu tư và nhà thầu chưa được khai thác triệt để nhằm mang lại lợi ích kinh tế cao nhất cho ngân sách địa phương.

HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách. Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước. Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu. Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt.

​