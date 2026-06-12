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Kho tri thức

Lần đầu tiên tạo ra giun ký sinh tiết thuốc điều trị

Các nhà khoa học lần đầu chỉnh sửa gene của một loài giun ký sinh để chúng sản xuất và phân phối thuốc ngay trong cơ thể vật chủ.

Tâm Anh (TH)

Trong nghiên cứu được công bố ngày 3/6 trên tạp chí Nature Communications, các nhà khoa học tại Đại học Washington ở St. Louis (Mỹ) và Đại học James Cook (Australia) cho biết đã chỉnh sửa gene của loài giun móc Ancylostoma ceylanicum để nó sản sinh ra kháng thể có khả năng trung hòa một phần chất độc mạnh tetrodotoxin của cá nóc.

Phương pháp này cho đến nay đã được thử nghiệm trên chuột hamster nhưng mục tiêu cuối cùng của nhóm nghiên cứu là thử nghiệm trên cơ thể người. Bộ Quốc phòng Mỹ tài trợ một phần cho nghiên cứu với mục tiêu phát triển các biện pháp bảo vệ binh sĩ trước các mối đe dọa hóa học và sinh học chẳng hạn như tetrodotoxin.

Theo nhóm chuyên gia, nghiên cứu này trong tương lai có thể mở ra triển vọng phát triển một phương thức điều trị hoàn toàn mới, trong đó các sinh vật sống được sử dụng như những "nhà máy sản xuất thuốc" hoạt động liên tục trong cơ thể người. Ví dụ như chúng có thể cung cấp các phương pháp điều trị lâu dài cho các bệnh mãn tính, chẳng hạn như tiểu đường loại 2 hoặc hội chứng viêm ruột.

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Nhóm nghiên cứu chỉnh sửa gene của một loài giun ký sinh để chúng sản xuất và phân phối thuốc ngay trong cơ thể vật chủ. Ảnh: Stocktrek Images via Getty Images.

Giun móc là một ký sinh trùng đường ruột lâu đời nhất trong lịch sử và lây nhiễm cho hơn 400 triệu người trên toàn cầu, chủ yếu ở các vùng nhiệt đới. Chúng bám vào thành trong của ruột để hút máu, đồng thời tiết ra nhiều hợp chất chống viêm và ức chế miễn dịch để ngăn cơ thể đào thải chúng ra ngoài.

Mỗi con giun móc dài khoảng 1 cm và tiêu thụ chưa đến 2 giọt máu mỗi ngày, và vật chủ khỏe mạnh thường không có bất kỳ triệu chứng nhiễm bệnh nào. Loài giun này có khả năng sống nhiều năm trong cơ thể vật chủ mà không gây ra các triệu chứng nghiêm trọng ở người khỏe mạnh.

Giun móc được sử dụng trong nghiên cứu này là loài Ancylostoma ceylanicum có khả năng lây nhiễm cho người, chó và mèo.

Sử dụng công nghệ chỉnh sửa gene CRISPR, nhóm nghiên cứu đã cấy vào bộ gene của giun móc Ancylostoma ceylanicum một đoạn DNA mang thông tin tạo ra kháng thể có khả năng vô hiệu hóa tetrodotoxin - loại độc tố thần kinh cực mạnh có trong cá nóc.

Sau khi được chỉnh sửa gene ở giai đoạn trứng, khoảng 80 - 100 ấu trùng giun được đưa vào cơ thể chuột hamster. Khi trưởng thành trong ruột vật chủ, những con giun biến đổi gene bắt đầu sản xuất kháng thể mới và tiết chúng vào máu. Kết quả cho thấy các mẫu máu lấy từ những con chuột nhiễm giun có khả năng trung hòa một phần độc tố tetrodotoxin trong các thử nghiệm phòng thí nghiệm. Điều này chứng minh các phân tử điều trị do giun tạo ra không chỉ được sản xuất thành công mà còn hoạt động hiệu quả bên trong cơ thể sống.

Về lý thuyết, phương pháp này có thể được mở rộng để sản xuất nhiều loại thuốc khác nhau để điều trị trực tiếp các rối loạn tiêu hóa.

Các nhà nghiên cứu cho biết thêm rằng chỉ cần một liều thuốc tẩy giun thông thường là có thể loại bỏ hoàn toàn ký sinh trùng trong vòng 24 giờ.

Mời độc giả xem video: Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi.
#Chỉnh sửa gene giun ký sinh #loài giun ký sinh #giun móc Ancylostoma ceylanicum #giun móc

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