Đồng Nai: Công ty Xây dựng Khánh Thịnh Việt liên tiếp trúng thầu sát giá [Kỳ 1]

Chỉ trong thời gian ngắn đầu năm 2026, Công ty TNHH Xây dựng Khánh Thịnh Việt đã được phê duyệt trúng liên tiếp các gói thầu sửa chữa trường học với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách ở mức thấp, dưới 0,5%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động đầu tư công trong lĩnh vực giáo dục tại tỉnh Đồng Nai thời gian qua ghi nhận sự xuất hiện dày đặc của một nhà thầu địa phương là Công ty TNHH Xây dựng Khánh Thịnh Việt (Mã số doanh nghiệp: 3603186536). Doanh nghiệp này có địa chỉ trụ sở tại Phường Trấn Biên, Đồng Nai (đây là phường mới được thành lập sau khi sắp xếp đơn vị hành chính từ 01/07/2025). Điều đáng nói là dù các gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, nhưng tỷ lệ tiết kiệm mang lại cho ngân sách nhà nước lại vô cùng khiêm tốn.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, tại Gói thầu số 01 (Xây lắp): Thi công xây dựng công trình thuộc dự án "Sửa chữa một số hạng mục của Trường THPT Dầu Giây, huyện Thống Nhất" (Mã TBMT: IB2600057465), Công ty TNHH Xây dựng Khánh Thịnh Việt đã được lựa chọn là đơn vị trúng thầu. Cụ thể, tại Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 119/QĐ-THPT.DG ký ngày 10/04/2026 bởi ông Tạ Quang Thanh - Hiệu trưởng Trường THPT Dầu Giây, nhà thầu này trúng với giá 3.721.481.015 đồng.

Đáng chú ý, giá gói thầu được phê duyệt tại Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (theo Quyết định số 48/QĐ-THPT.DG ngày 31/01/2026) là 3.816.842.230 đồng. Như vậy, qua đấu thầu rộng rãi, một gói thầu trị giá gần 4 tỷ đồng nhưng chỉ tiết kiệm được cho ngân sách nhà nước số tiền khoảng 12 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm chỉ khoảng 0,32%.

Câu chuyện trúng thầu sát giá của Công ty TNHH Xây dựng Khánh Thịnh Việt không phải là hiện tượng cá biệt. Tại Trường THCS và THPT Huỳnh Văn Nghệ, kịch bản tương tự cũng lặp lại tại Gói thầu số 01 (Xây lắp): Thi công xây dựng công trình thuộc dự án "Sửa chữa một số hạng mục Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Huỳnh Văn Nghệ" (Mã TBMT: IB2600051776).

Theo Quyết định số 81/QĐ-THCS&THPT.HVN ký ngày 09/03/2026 của ông Nguyễn Thái Long - Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Huỳnh Văn Nghệ, nhà thầu Khánh Thịnh Việt trúng thầu với giá 3.955.190.864 đồng. So với giá dự toán gói thầu là 4.015.664.150 đồng, tỷ lệ tiết kiệm ở gói thầu này cũng chỉ đạt mức "nhỏ giọt" là 0,37%.

Việc các gói thầu xây lắp trường học liên tục trúng với tỷ lệ tiết kiệm dưới 0,5% đang đặt ra những nghi vấn về tính cạnh tranh thực tế của các cuộc đấu thầu này. Chia sẻ về vấn đề này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) cho rằng: "Mục tiêu tối thượng của Luật Đấu thầu 2023, đặc biệt là sau khi được sửa đổi bởi Luật 90/2025, là bảo đảm hiệu quả kinh tế và tính minh bạch. Khi các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm quá thấp, chủ đầu tư cần có trách nhiệm giải trình cao hơn về việc xây dựng giá dự toán cũng như các tiêu chí trong hồ sơ mời thầu. Điều này không chỉ giúp bảo vệ ngân sách mà còn thúc đẩy môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các doanh nghiệp."

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, tại các gói thầu nêu trên thường có 02 nhà thầu tham gia. Tuy nhiên, qua các bước đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT), nhà thầu đối thủ thường bị loại vì các lý do về năng lực kỹ thuật hoặc nhân sự, tạo điều kiện cho Khánh Thịnh Việt một mình tiến vào vòng mở giá và trúng thầu sát nút giá dự toán.

Chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt nhận định: "Hiện tượng trúng thầu sát giá không vi phạm luật nếu quy trình đúng, nhưng nếu diễn ra thường xuyên tại cùng một địa phương, cần xem xét liệu có tình trạng hồ sơ mời thầu được xây dựng có các 'rào cản kỹ thuật' vô hình khiến các nhà thầu năng lực khác khó tiếp cận hay không. Đây là vấn đề mà các cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu tại Đồng Nai cần lưu tâm hậu kiểm."

Với tổng giá trị các gói thầu xây lắp trường học trúng thầu lên tới hàng chục tỷ đồng trong thời gian ngắn, dư luận không khỏi băn khoăn về năng lực thực hiện thực tế của Công ty TNHH Xây dựng Khánh Thịnh Việt, nhất là khi phải triển khai đồng loạt nhiều công trường tại các địa bàn khác nhau.

[Kỳ 2:] Giải mã "sức mạnh" của nhà thầu Khánh Thịnh Việt tại Đồng Nai