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Kho tri thức

El Nino khiến nhân loại trải qua tháng 5 nóng thứ hai trong lịch sử

Hiện tượng El Nino và biến đổi khí hậu đã làm tăng nguy cơ nắng nóng. Thế giới vừa trải qua tháng 5 nóng thứ hai kể từ khi dữ liệu được thống kê.

Tâm Anh (TH)

Theo báo cáo công bố ngày 10/6 của Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus (C3S) thuộc Liên minh châu Âu, nhân loại vừa trải qua tháng 5 nóng thứ hai kể từ khi dữ liệu được thống kê.

C3S cho biết thêm rằng, tháng 5 vừa qua chỉ đứng sau tháng 5/2024 về mức độ nóng, trong bộ dữ liệu khí hậu được theo dõi từ năm 1940. Nhiệt độ trung bình toàn cầu trong tháng cao hơn 1,42 độ C so với mức trung bình của thời kỳ tiền công nghiệp trong thế kỷ 19.

Theo các nhà khoa học, biến đổi khí hậu cùng với sự hình thành của hiện tượng thời tiết El Nino ở khu vực xích đạo của Thái Bình Dương đã khiến nhiều nơi trên thế giới xảy ra hạn hán, lũ lụt và biến động nhiệt độ.

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Thế giới vừa trải qua tháng 5 nóng thứ hai trong lịch sử. Ảnh: hurriyetdailynews.com.

Trong đó, khu vực Tây Âu hiện trải qua một trong những đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận ở giai đoạn sớm như vậy trong năm. C3S nhận định tình trạng nhiệt độ cực đoan tại châu Âu phù hợp với những dự báo khoa học về tác động của biến đổi khí hậu đối với lục địa đang nóng lên nhanh nhất thế giới.

Tương tự, một số khu vực tại Thái Bình Dương cũng ghi nhận nhiệt độ biển cao bất thường khi đại dương chuyển dần sang trạng thái El Nino. Cũng trong tháng 5 vừa qua, thời tiết cực đoan đã gây ra nhiều tác động nghiêm trọng, trong đó có những trận lũ lụt gây hậu quả nghiêm trọng tại Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho hay đây là đợt El Nino đầu tiên kể từ năm 2023 và có thể trở thành một trong những đợt mạnh nhất. Các chuyên gia dự báo hiện tượng El Nino sẽ tiếp tục mạnh lên trong những tháng tới, đạt cường độ rất mạnh vào cuối năm và kéo dài ít nhất đến tháng 12/2026.

Mời độc giả xem video: Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước.
#Hiện tượng El Nino #biến đổi khí hậu #nắng nóng #hạn hán #lũ lụt

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