Tiết kiệm 5,5% ngân sách tại gói thầu xây lắp trụ sở xã Vĩnh Hảo

Với tỉ lệ giảm giá 5,5%, gói thầu số 04 tại xã Vĩnh Hảo là điểm sáng trong việc tối ưu vốn đầu tư công phục vụ sắp xếp bộ máy hành chính mới tại tỉnh Lâm Đồng.

Trong lộ trình tinh gọn bộ máy và xây dựng chính quyền địa phương 02 cấp, việc đảm bảo cơ sở vật chất cho các đơn vị hành chính cấp cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm. Tại xã Vĩnh Hảo (tỉnh Lâm Đồng), hoạt động đầu tư công đang được thực hiện quyết liệt, đảm bảo tính Cạnh tranh, Công bằng, Minh bạch và Hiệu quả kinh tế theo tinh thần của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15.

Nhu cầu cấp thiết từ mô hình chính quyền 02 cấp

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, tỉnh Lâm Đồng là một trong các địa phương đang tích cực triển khai sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp (cấp tỉnh và cấp xã) theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 01/7/2025. Việc bỏ chính quyền cấp huyện đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực tiếp nhận, xử lý hồ sơ và cơ sở hạ tầng tại các xã để phục vụ trực tiếp người dân.

Trong bối cảnh đó, dự án "Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng trụ sở làm việc UBND xã" tại xã Vĩnh Hảo được triển khai với tổng mức đầu tư 1.998.386.790 đồng. Nguồn vốn thực hiện được trích từ ngân sách tỉnh Lâm Đồng (theo Quyết định số 2900/QĐ-UBND ngày 31/12/2025) và ngân sách xã Vĩnh Hảo (Quyết định số 481/QĐ-UBND cùng ngày). Đây là dự án mang tính thời sự, trực tiếp phục vụ bộ máy hành chính tại địa bàn.

Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu

Ngày 16/4/2026, ông Đinh Văn Thành – Trưởng phòng Kinh tế (UBND xã Vĩnh Hảo) đã ký Quyết định số 50/QĐ-KT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04: Xây lắp toàn bộ công trình. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Hoàng Dũng Bình Thuận, có trụ sở tại thôn Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng.

Giá dự toán của gói thầu xây lắp này là 1.740.779.948 đồng. Sau quá trình thương thảo nghiêm túc và chặt chẽ, giá trúng thầu chính thức được công bố là 1.615.127.286 đồng. Như vậy, gói thầu đã đạt được tỉ lệ tiết kiệm 5,5% cho ngân sách nhà nước, tương đương số tiền giảm hơn 125.000.000 đồng.

Đáng chú ý, Quyết định số 50/QĐ-KT nêu rõ mức giá này đã được thống nhất sau biên bản thương thảo ngày 15/4/2026, tuân thủ nghiêm các quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP về lựa chọn nhà thầu. Việc đạt được tỉ lệ tiết kiệm hơn 5% thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn cho thấy trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại địa phương.

Quyết định số 50/QĐ-KT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04: Xây lắp toàn bộ công trình.

Chi tiết quy mô nâng cấp hạ tầng công vụ

Để hiểu rõ hơn về khối lượng công việc nhà thầu phải đảm nhiệm, phóng viên đã đối soát dữ liệu tại Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 05/4/2026 của UBND xã Vĩnh Hảo về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Theo đó, dự án bao gồm nhiều hạng mục sửa chữa và xây mới quan trọng nhằm đáp ứng tiêu chuẩn phòng làm việc hiện đại.

Cụ thể, hạng mục nhà làm việc 2 tầng với diện tích 638,24 m2 sẽ được thực hiện vệ sinh mái tôn, quét chống thấm mái bê tông cốt thép, bả matic và sơn lại toàn bộ tường trong và ngoài. Nhà hội trường diện tích 425,25 m2 sẽ được thay mới hệ thống đèn chiếu sáng sang đèn led Panel và sửa chữa hệ thống vệ sinh. Đặc biệt, khối phòng làm việc số 1 sẽ được tháo dỡ hoàn toàn phần mái cũ để thay mới bằng tôn lạnh màu 4.5 zem cùng lớp PU cách nhiệt, thay mới gạch nền Ceramic bóng. Ngoài ra, dự án còn đầu tư xây mới hệ thống mái che lối đi diện tích 286 m2 và hệ thống mương thoát nước dài 93 m dài.

Tất cả các giải pháp kỹ thuật này đều hướng tới việc tạo ra không gian làm việc chuyên nghiệp, đồng bộ, đặc biệt là nơi tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, kiến nghị và phản ánh của nhân dân tại địa phương.

Dấu ấn năng lực nhà thầu địa phương

Việc Công ty TNHH Hoàng Dũng Bình Thuận trúng thầu tại dự án này nhận được sự quan tâm của giới đầu tư. Theo dữ liệu phân tích từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, doanh nghiệp này (MSDN: 3401218055) do ông Hoàng Dũng làm đại diện pháp luật, là đơn vị có thế mạnh trong lĩnh vực xây lắp dân dụng tại tỉnh Lâm Đồng.

Tính đến thời điểm hiện tại, nhà thầu này đã tham gia 11 gói thầu, đạt tỉ lệ trúng thầu khá cao với 7 gói. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt gần 6.000.000.000 đồng. Trong đó, một phần lớn doanh thu đến từ các gói thầu chỉ định thầu hoặc chỉ định thầu rút gọn tại địa phương. Ưu điểm của các nhà thầu địa phương trong các dự án quy mô vừa và nhỏ là khả năng huy động máy móc, nhân lực tại chỗ nhanh chóng, am hiểu địa hình và phong tục tập quán, góp phần đảm bảo tiến độ thi công trong thời gian ngắn (90 ngày theo hợp đồng).

Trụ sở UBND xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng.

Trách nhiệm giải trình và thượng tôn pháp luật

Chia sẻ về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Trong mô hình chính quyền địa phương mới, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của Chủ đầu tư là yếu tố sống còn. Việc xã Vĩnh Hảo công khai đầy đủ kết quả thầu, thực hiện thương thảo giảm giá 5,5% là minh chứng cho việc áp dụng đúng tinh thần Luật Đấu thầu 2023. Tuy nhiên, theo Thông tư 79/2025/TT-BTC, mọi thông tin về tiến độ thi công, nghiệm thu cũng cần được công khai để người dân và cơ quan báo chí có thể giám sát chéo."

Dưới góc nhìn của chuyên gia đấu thầu, việc áp dụng Nghị định 214/2025/NĐ-CP để chỉ định thầu rút gọn cho dự án sửa chữa trụ sở là hoàn toàn phù hợp với hạn mức và tính chất của gói thầu cấp xã. Hiện tại, Công ty TNHH Hoàng Dũng Bình Thuận đã bắt tay vào triển khai các bước đầu tiên của gói thầu số 04. Với thời gian thực hiện hợp đồng 90 ngày, dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào quý III/2026, góp phần quan trọng vào việc ổn định bộ máy hành chính xã Vĩnh Hảo trong giai đoạn lịch sử sắp tới.

QUY ĐỊNH VỀ CHỈ ĐỊNH THẦU VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH 1. Căn cứ pháp lý: Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15; Luật sửa đổi số 90/2025/QH15; Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ. 2. Hạn mức chỉ định thầu: Theo quy định tại Điều 23 Luật Đấu thầu, hình thức chỉ định thầu được áp dụng đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu trong hạn mức từ trên 100 triệu đồng đến 01 tỷ đồng thuộc dự án đầu tư công. Đối với các dự án có tính chất cấp bách hoặc phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương, hạn mức và quy trình có thể được điều chỉnh theo hướng rút gọn để đảm bảo tiến độ. 3. Quy trình rút gọn: Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, quy trình chỉ định thầu rút gọn cho phép chủ đầu tư gửi bản yêu cầu báo giá cho nhà thầu được xác định có đủ năng lực. Việc thương thảo giảm giá so với dự toán (như mức 5,5% tại xã Vĩnh Hảo) là yêu cầu quan trọng để đảm bảo mục tiêu hiệu quả kinh tế của công tác đấu thầu. Trách nhiệm công khai: Thông tư 79/2025/TT-BTC bắt buộc Chủ đầu tư phải đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn quy định. Mọi hành vi che giấu thông tin hoặc dàn xếp thầu đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

