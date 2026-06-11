Rắn độc non có 'vô hại', không thể gây nguy hiểm cho con người?

Một số người cho rằng rắn độc non có kích thước nhỏ, chưa trưởng thành nên nọc độc tiết ra không gây nguy hiểm cho con người. Sự thực có phải vậy?

Theo nghiên cứu của các chuyên gia, dù có kích thước nhỏ bé nhưng nọc độc của những con rắn non vẫn có khả năng gây nguy hiểm cho con người, thậm chí có thể gây tử vong nếu bị chúng cắn mà không được điều trị y tế kịp thời.

TS William Hayes, nhà bò sát học tại Đại học Loma Linda (Mỹ) cho biết, việc rắn có khả năng kiểm soát hoàn toàn lượng nọc độc tiết ra trong mỗi lần cắn hay không vẫn là chủ đề gây tranh luận trong giới khoa học.

Tuy nhiên, các chuyên gia biết được lượng nọc độc của cá thể rắn non thường thấp hơn đáng kể so với những con rắn trưởng thành. Điều này khiến một số người lầm tưởng cho rằng, rắn độc non vô hại, không gây nguy hiểm nghiêm trọng cho con người.

Các nhà khoa học cho biết, các loài rắn độc có răng nanh ở phía trước như rắn lục, rắn hổ mang, hổ chúa… sở hữu tuyến nọc độc nằm ở hai bên đầu, nối với các răng nanh rỗng để tiêm nọc vào con mồi hoặc sử dụng để tự vệ. Chúng có thể tung ra cú cắn và tiêm ra lượng nọc độc khác nhau tùy từng lần tấn công. Trong số này, một số cú cắn khô được rắn độc tung ra mà không có nọc độc.

Rắn độc non có kích thước nhỏ nhưng nọc độc tiết ra vẫn có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới con người. Ảnh: VCG Photo.

TS Hayes cho biết, nghiên cứu của các nhà khoa học đã chỉ ra rắn có xu hướng tiêm nọc độc nhiều hơn khi săn mồi. Trong trường hợp tự vệ, chúng tiêm ít nọc độc hơn, thậm chí chỉ là cắn khô. Điều này cho thấy nọc độc của rắn chủ yếu được sử dụng để săn mồi và dùng để tự vệ chỉ là mục đích phụ. Loài này thường tìm cách lẩn trốn khi phải đối mặt với kẻ thù nguy hiểm.

Trong khi đó, các loài rắn độc có nanh độc nằm sâu bên trong hàm như rắn hoa cỏ cổ đỏ (rắn học trò), rắn Boomslang… thì không có tuyến nọc độc. Thay vào đó, chúng sở hữu tuyến Duvernoy có chức năng tiết ra độc tố hỗ trợ cho việc săn mồi. Các loài rắn độc nanh sau gần như không có khả năng kiểm soát lượng nọc độc tiết ra. Vậy nên, khi tấn công con mồi, chúng sẽ tìm cách cắn sâu và nhai con mồi để tác động lên tuyến Duvernoy để tiết ra lượng nọc độc đủ lớn. Theo đó, con mồi sẽ bị giết chết và sau đó trở thành thức ăn của chúng.

Theo TS Hayes, nọc độc của rắn trưởng thành có sự thay đổi đáng kể so với khi còn non, phụ thuộc vào chế độ ăn của rắn. Những con rắn non thường có xu hướng tiết nhiều nọc độc hơn để tiêu diệt con mồi. Trong khi đó, cá thể rắn trưởng thành chỉ cần tiết một ít nọc cũng có thể "hạ gục" con mồi.

Tuy nhiên, lượng nọc độc tối đa của rắn non lại ít hơn rất nhiều so với lượng nọc độc của rắn trưởng thành. Do vậy, ngay cả khi rắn non tiết ra nhiều nọc hơn trong một cú cắn thì lượng nọc độc vẫn không thể bằng lượng nọc tiết ra của rắn trưởng thành khi tấn công con mồi.

TS Hayes dẫn chứng một con rắn Mamba đen trưởng thành có thể tiết ra khoảng 100 - 150 mg nọc độc khi cắn, trong khi chỉ cần 15 mg nọc độc để khiến một người trưởng thành tử vong. Tuy nhiên, một con rắn Mamba đen mới chào đời có chiều dài khoảng 50 cm có thể tiết ra lượng nọc độc tối đa khoảng 10 - 15 mg. Lượng nọc độc này của rắn non vẫn có thể gây nguy hiểm cho người trưởng thành, thậm chí là mất mạng nếu không được điều trị kịp thời.