Giải cứu thành công thiếu nữ trước "bẫy lừa đảo" qua mạng xã hội

Lực lượng chức năng Nghệ An vừa giải cứu thành công thiếu nữ bị dụ dỗ đi làm “việc nhẹ lương cao” qua mạng xã hội.

Ngày 20/8, thông tin từ Công an xã Nậm Cắn (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa giải cứu thành công em H.Y.H. (SN 2011, trú tại bản Tiền Tiêu) sau khi em bị một số đối tượng lạ trên mạng xã hội dụ dỗ bỏ nhà đi.

Trước đó, rạng sáng 18/ 8, anh Hờ Nhìa T., bố ruột của em H. phát hiện con gái vắng nhà và mất liên lạc. Lo sợ con bị kẻ xấu lôi kéo, anh đã nhanh chóng trình báo công an.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Nậm Cắn khẩn trương triển khai lực lượng, thu thập thông tin và áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ.

Đến khoảng 16h cùng ngày, tổ công tác đã phát hiện em H. khi đang di chuyển đến một cơ sở karaoke tại xã Đô Lương. Cháu bé sau đó được đưa về bàn giao cho gia đình.

Qua xác minh ban đầu, H. cho biết trong quá trình sử dụng mạng xã hội, em nhận được tin nhắn từ một tài khoản lạ dụ dỗ, hứa hẹn “công việc nhẹ nhàng, thu nhập 20 triệu đồng/tháng” tại quán karaoke. Thấy công việc hấp dẫn, tin lời, em đã giấu bố mẹ, bỏ nhà ra đi.

Từ vụ việc trên, Công an xã Nậm Cắn khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường quan tâm, quản lý con em trong việc sử dụng mạng xã hội, tránh để trẻ bị kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo vào những môi trường phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

