Xã hội

Bắt quản lý cấp cao trong đường dây lừa đảo 972 tỷ đồng

Tính từ ngày 28/5/2024 đến 23/1/2025, tổ chức lừa đảo này đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của 13.543 người dân Việt Nam với số tiền lên tới hơn 972 tỷ đồng.

Gia Đạt

Ngày 19/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia và Công an Campuchia bắt giữ một đối tượng truy nã đang lẩn trốn tại khu vực Tam Thái Tử thuộc TP Bavet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia. Đối tượng truy nã bị bắt giữ là Nìm Cún Pẩu (SN 1984, trú tại ấp Thuận An, xã Bàu Hàm, tỉnh Đồng Nai), bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự.

can-bo-co-quan-an-ninh-dieu-tra-cong-an-tinh-bac-ninh-lam-viec-voi-doi-tuong-nim-cun-pau1-17555742629731575618854.jpg
Đối tượng Nìm Cún Pẩu tại cơ quan Công an.

Nìm Cún Pẩu là bị can có liên quan đến một vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tỉnh Bắc Ninh và các tỉnh, thành phố khác" do Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá dịp đầu năm 2025. Đây là một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng gây thiệt hại rất lớn về tài sản của người dân.

Theo kết quả điều tra của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh, tính từ ngày 28/5/2024 đến 23/1/2025, tổ chức này đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của 13.543 người dân Việt Nam với số tiền lên tới hơn 972 tỷ đồng. Nìm Cún Pẩu là đối tượng quản lý cấp cao của tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại Campuchia trong vụ án trên. Người này phụ trách việc chấm công, phát tiền lương, thưởng cho các đối tượng trong tổ chức; dẫn các đối tượng trong tổ chức đi khám chữa bệnh; phiên dịch cho các đối tượng lừa đảo người nước ngoài trong quá trình truyền đạt ý kiến tới cấp dưới.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp giúp đỡ của Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia và Công an Campuchia, ngày 16/8, Cơ quan An ninh điều tra đã bắt giữ được đối tượng truy nã Nìm Cún Pẩu để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Nguồn: ĐTHĐT.
Xã hội

"Nữ quái" dùng hình ảnh chuyển khoản giả để lừa đảo chiếm đoạt vàng

Với cáo buộc tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Trộm cắp tài sản”, Tạ Thị Mỹ Kiều bị TAND khu vực 13 – tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù giam.

Tòa án Nhân dân khu vực 13 – tỉnh Lâm Đồng vừa mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Tạ Thị Mỹ Kiều (SN 2001 thường trú tại thôn Cô Kiều, xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm c khoản 2 Điều 174 và tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Theo cáo trạng, vào khoảng 11h20 ngày 26/11/2024, Tạ Thị Mỹ Kiều đến tiệm vàng Đức Tín ở xã Hải Ninh (Lâm Đồng) hỏi mua 03 chiếc nhẫn vàng có tổng trị giá 66,4 triệu đồng. Sau đó, Kiều đã sử dụng công nghệ chỉnh sửa trên ứng dụng điện thoại để tạo hình ảnh chuyển tiền giả, rồi đưa cho ông B.V.T (chủ tiệm vàng Đức Tín) xem. Do tin tưởng hình ảnh chuyển tiền là thật nên ông T. đã giao số vàng trên cho Kiều.

Xã hội

Khởi tố "nữ quái" lừa đảo về thủ tục tất toán khoản vay mà không bị mất lãi

Vân đưa ra thông tin gian dối là có thể giúp các bị hại làm thủ tục tất toán khoản vay mà không bị mất tiền lãi rồi chiếm đoạt tài sản.

Ngày 15/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thị Vân, sinh năm 1989, trú tại tổ dân phố Ỷ La 4, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

capture-2186.png
Đối tượng Phan Thị Vân.
Xã hội

Bắt nam thanh niên lừa đảo bằng hình thức chuyển khoản ở Tuyên Quang

Đối tượng sửa ảnh làm giả thông báo chuyển tiền thành công trên điện thoại để lừa đảo chiếm đoạt tiền và hàng hóa của người dân.

Ngày 15/8, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện trong khoảng thời gian 3 ngày gần đây trên địa bàn các xã Việt Lâm, Vị Xuyên, Thuận Hòa, Bắc Mê, xuất hiện 1 đối tượng thường đến các hàng tạp hóa, quán nước để mua hàng thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, hoặc nhờ chuyển khoản để rút tiền mặt. Đối tượng sửa ảnh làm giả thông báo chuyển tiền thành công trên điện thoại để lừa đảo chiếm đoạt tiền và hàng hóa của người dân.

532971282-1231952702302307-3945895800319249751-n.jpg
Đối tượng Phu Minh Liên tại cơ quan Công an.
