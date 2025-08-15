Hà Nội

Xã hội

Khởi tố "nữ quái" lừa đảo về thủ tục tất toán khoản vay mà không bị mất lãi

Vân đưa ra thông tin gian dối là có thể giúp các bị hại làm thủ tục tất toán khoản vay mà không bị mất tiền lãi rồi chiếm đoạt tài sản.

Gia Đạt

Ngày 15/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thị Vân, sinh năm 1989, trú tại tổ dân phố Ỷ La 4, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

capture-2186.png
Đối tượng Phan Thị Vân.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 3/2024 đến tháng 11/2024, lợi dụng việc một số người dân có mong muốn tất toán khoản vay với tổ chức tài chính có lãi suất cao, Phan Thị Vân đã đưa ra thông tin gian dối là có thể hỗ trợ làm thủ tục tất toán khoản vay mà không bị mất tiền lãi theo hợp đồng vay để các bị hại tin tưởng chuyển tiền cho Vân. Từ đó, đối tượng đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 200 triệu đồng từ các bị hại. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị những cá nhân nào đã bị Phan Thị Vân lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức nêu trên hoặc các hình thức khác thì liên hệ ngay với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang, địa chỉ: Tổ dân phố Phan Thiết 3, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang hoặc gọi đến số điện thoại 0989755095 (Điều tra viên Hoàng Quý Dương) để được giải quyết theo quy định.

