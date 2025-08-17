"Nữ quái" dùng hình ảnh chuyển khoản giả để lừa đảo chiếm đoạt vàng

Với cáo buộc tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Trộm cắp tài sản”, Tạ Thị Mỹ Kiều bị TAND khu vực 13 – tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù giam.

Tòa án Nhân dân khu vực 13 – tỉnh Lâm Đồng vừa mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Tạ Thị Mỹ Kiều (SN 2001 thường trú tại thôn Cô Kiều, xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm c khoản 2 Điều 174 và tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Theo cáo trạng, vào khoảng 11h20 ngày 26/11/2024, Tạ Thị Mỹ Kiều đến tiệm vàng Đức Tín ở xã Hải Ninh (Lâm Đồng) hỏi mua 03 chiếc nhẫn vàng có tổng trị giá 66,4 triệu đồng. Sau đó, Kiều đã sử dụng công nghệ chỉnh sửa trên ứng dụng điện thoại để tạo hình ảnh chuyển tiền giả, rồi đưa cho ông B.V.T (chủ tiệm vàng Đức Tín) xem. Do tin tưởng hình ảnh chuyển tiền là thật nên ông T. đã giao số vàng trên cho Kiều.

Tạ Thị Mỹ Kiều tại phiên toà.

Với thủ đoạn như trên, khoảng 14h50 ngày 12/12/2024, Kiều tiếp tục đến tiệm vàng Nữ Kim Yến ở khu phố 4, phường Lagi (Lâm Đồng) hỏi mua 8,5 chỉ vàng với tổng trị giá 68,85 triệu đồng rồi sử dụng công nghệ chỉnh sửa trên ứng dụng điện thoại để tạo hình ảnh chuyển tiền giả sau đó đưa cho bà T.T.M.N (chủ tiệm vàng) xem. Do tin tưởng hình ảnh chuyển tiền là thật nên bà N. cũng đã giao số vàng trên cho Kiều.

Chưa dừng lại, khoảng 12h30 ngày 04/3/2025, tại nhà trọ Kha Khang thuộc phường Lagi (Lâm Đồng), lợi dụng sơ hở của bà L.T.K.V, Kiều đã lén lút lấy trộm 01 điện thoại di động trị giá 4,667 triệu đồng, tuy nhiên bị phát hiện và bị lực lượng Công an bắt giữ.

Tại phiên tòa, bị cáo Tạ Thị Mỹ Kiều đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đã bồi thường, khắc phục hậu quả cho các bị hại.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Tạ Thị Mỹ Kiều 3 năm 6 tháng tù giam về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố nữ quái chiếm đoạt tài sản.