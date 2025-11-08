Gia Lai hỗ trợ 60 triệu đồng cho mỗi căn nhà bị sập do bão số 13

Kinh phí hỗ trợ sử dụng nguồn ngân sách, Quỹ phòng chống thiên tai, nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác để thực hiện theo quy định

Theo báo cáo nhanh đến 12h ngày 7/11, trên toàn tỉnh Gia Lai, bão số 13 đã làm 2 người chết, 6 người bị thương; hơn 200 căn nhà bị sập hoàn toàn, hơn 23.221 căn bị tốc mái, nhiều khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh, công trình giao thông, thủy lợi bị hư hỏng ở nhiều mức độ khác nhau. Hệ thống cây xanh, hạ tầng đô thị, công trình công cộng bị gãy đổ hàng loạt, nhiều vị trí gần như bị phá hủy hoàn toàn.

Hơn 57 tàu thuyền bị chìm, hư hỏng; hàng nghìn hécta hoa màu bị cuốn trôi, hơn 334 lồng bè thủy sản bị hư hại; gia súc, gia cầm chết và mất trắng trên diện rộng.

Toàn tỉnh bị mất điện trên diện rộng, thông tin liên lạc bị gián đoạn, giao thông nhiều nơi chia cắt, đời sống nhân dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thiệt hại thực tế sẽ còn tiếp tục gia tăng

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão tại xã Phù Mỹ Bắc sáng 8/11. Ảnh: Dũng Nhân

Thực hiện Công điện số 212/CĐ-TTg ngày 7/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc trực tuyến Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10/2025 vào ngày 8/11/2025; chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tại cuộc họp chiều ngày 7/11/25 về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 và tiếp theo Công điện số 11/CĐ-UBND ngày 7/11/2025..., Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, phường yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc cả thứ Bảy và Chủ nhật (ngày 8 và 9/11); đồng thời huy động tối đa lực lượng, phương tiện để tập trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Trước mắt, ưu tiên sửa chữa các công trình thiết yếu như giao thông, điện, thông tin liên lạc, bệnh viện, trường học; tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường, sửa chữa trụ sở cơ quan, đơn vị, bảo đảm các hoạt động trở lại bình thường từ thứ Hai (10/11).

Tập trung khắc phục ngay các cơ sở giáo dục bị hư hại, vệ sinh trường lớp; bổ sung trang thiết bị giảng dạy, đồ dùng học tập, sách giáo khoa cho học sinh, bảo đảm tất cả học sinh, sinh viên được trở lại trường học tập từ ngày 10/11.

Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng đề nghị lực lượng Quân đội, Công an của tỉnh và các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn huy động tối đa nhân lực, phương tiện hỗ trợ các địa phương trong tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt tại các xã, phường khu vực Quy Nhơn và những địa bàn chịu thiệt hại nặng do bão số 13.

Lực lương CA giúp dân khắc phục sự cố sập nhà do bão. Ảnh HP

Về hỗ trợ khẩn cấp cho nhân dân bị thiệt hại do bão số 13, đối với nhà ở: Nhà sập hoàn toàn hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà; nhà bị tốc mái hoàn toàn hỗ trợ 5 triệu đồng/nhà; bị hư hỏng, tốc mái một phần hỗ trợ 2 triệu đồng/nhà. Sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách, Quỹ phòng chống thiên tai, nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác để thực hiện theo quy định. Trước mắt, tạm ứng kinh phí cho các địa phương để kịp thời thực hiện.

Việc hỗ trợ đối với người chết, mất tích, bị thương; hỗ trợ tàu thuyền bị chìm và các chính sách an sinh xã hội khác thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Y tế và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ, kịp thời và hiệu quả.

Quá trình triển khai tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực. Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh và trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của báo cáo, danh sách đề xuất hỗ trợ.