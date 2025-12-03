Gia Lai di dời 1.861 hộ dân vùng thiên tai đến nơi ở mới trước Tết Nguyên đán

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đề xuất xây dựng 16 khu vực để ổn định dân cư vùng thiên tai, với tổng kinh phí hơn 1.840,5 tỉ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã có buổi kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ tại các khu dân cư; đồng thời khảo sát thực tế, nắm bắt tình hình, lựa chọn vị trí xây dựng các khu tái định cư cho người dân đảm bảo phòng tránh thiên tai tại các xã Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước và phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông.

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai đề xuất di dời khẩn cấp 16 khu vực liên quan thiên tai (13 dự án tập trung, 3 phương án xen ghép) tổng quy mô: 2.223 hộ, với 1.861 hộ cần phải di dời. Tổng kinh phí dự kiến hơn: 1.840 tỷ đồng (gồm, kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng gần 846 tỷ đồng, kinh phí hỗ trợ gia đình, cá nhân là gần 259 tỷ đồng, kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng gần 736 tỷ đồng).

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn kiểm tra tại xã Tuy Phước Đông.

Trong đó, phía Đông tỉnh Gia Lai có 9 khu vực (gồm 8 dự án tập trung, 1 dự án xen ghép) với tổng quy mô 1.269 hộ, cần di dời 907 hộ. Phía Tây tỉnh có 7 khu vực với 5 dự án tập trung và 2 dự án xen ghép.

Dự kiến, xã Tuy Phước Đông sẽ xây dựng 3 khu tái định cư tại các khu vực Lộc Thượng, Kim Tây và Lương Bình với tổng diện tích khoảng 20 ha, đáp ứng nhu cầu ổn định chỗ ở cho khoảng 800 hộ dân.

Xã Tuy Phước sẽ triển khai khu tái định cư tại thôn Tân Thuận với diện tích gần 7 ha, đáp ứng nơi ở mới cho khoảng 300 hộ dân tại các khu vực ngập lụt. Tại xã Tuy Phước Tây sẽ triển khai khu tái định cư được xây dựng tại thôn Ngọc Thạnh 1 với diện tích khoảng 2 ha, dự kiến bố trí chỗ ở an toàn cho 40 hộ dân.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư, tổ chức triển khai thực hiện 8 dự án tập trung và 1 phương án xen ghép tại khu vực phía Đông tỉnh.

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư triển khai thực hiện 5 dự án tập trung và 2 phương án xen ghép tại khu vực phía Tây tỉnh.

Cơn bão số 13 đã gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Gia Lai

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu UBND các xã, phường có dự án/phương án khẩn trương xác định vị trí, ranh giới; điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện quy hoạch các khu vực tái định cư và tổ chức bàn giao vị trí, ranh giới thực hiện dự án/phương án cho các ban quản lý dự án trước ngày 5/12.

Hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng đối với toàn bộ 16 dự án/phương án theo mốc thời gian: Hoàn thành hồ sơ, phương án giải phóng mặt bằng trước ngày 5/12; hoàn thành chi trả bồi thường và bàn giao 100% mặt bằng sạch trước ngày 15/12 cho các Ban Quản lý dự án triển khai xây dựng.