Xã hội

Gia Lai di dời 1.861 hộ dân vùng thiên tai đến nơi ở mới trước Tết Nguyên đán

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đề xuất xây dựng 16 khu vực để ổn định dân cư vùng thiên tai, với tổng kinh phí hơn 1.840,5 tỉ đồng.

Hà Ngọc Chính- H. Đại

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã có buổi kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ tại các khu dân cư; đồng thời khảo sát thực tế, nắm bắt tình hình, lựa chọn vị trí xây dựng các khu tái định cư cho người dân đảm bảo phòng tránh thiên tai tại các xã Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước và phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông.

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai đề xuất di dời khẩn cấp 16 khu vực liên quan thiên tai (13 dự án tập trung, 3 phương án xen ghép) tổng quy mô: 2.223 hộ, với 1.861 hộ cần phải di dời. Tổng kinh phí dự kiến hơn: 1.840 tỷ đồng (gồm, kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng gần 846 tỷ đồng, kinh phí hỗ trợ gia đình, cá nhân là gần 259 tỷ đồng, kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng gần 736 tỷ đồng).

a2.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn kiểm tra tại xã Tuy Phước Đông.

Trong đó, phía Đông tỉnh Gia Lai có 9 khu vực (gồm 8 dự án tập trung, 1 dự án xen ghép) với tổng quy mô 1.269 hộ, cần di dời 907 hộ. Phía Tây tỉnh có 7 khu vực với 5 dự án tập trung và 2 dự án xen ghép.

Dự kiến, xã Tuy Phước Đông sẽ xây dựng 3 khu tái định cư tại các khu vực Lộc Thượng, Kim Tây và Lương Bình với tổng diện tích khoảng 20 ha, đáp ứng nhu cầu ổn định chỗ ở cho khoảng 800 hộ dân.

Xã Tuy Phước sẽ triển khai khu tái định cư tại thôn Tân Thuận với diện tích gần 7 ha, đáp ứng nơi ở mới cho khoảng 300 hộ dân tại các khu vực ngập lụt. Tại xã Tuy Phước Tây sẽ triển khai khu tái định cư được xây dựng tại thôn Ngọc Thạnh 1 với diện tích khoảng 2 ha, dự kiến bố trí chỗ ở an toàn cho 40 hộ dân.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư, tổ chức triển khai thực hiện 8 dự án tập trung và 1 phương án xen ghép tại khu vực phía Đông tỉnh.

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư triển khai thực hiện 5 dự án tập trung và 2 phương án xen ghép tại khu vực phía Tây tỉnh.

a1.jpg
Cơn bão số 13 đã gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Gia Lai

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu UBND các xã, phường có dự án/phương án khẩn trương xác định vị trí, ranh giới; điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện quy hoạch các khu vực tái định cư và tổ chức bàn giao vị trí, ranh giới thực hiện dự án/phương án cho các ban quản lý dự án trước ngày 5/12.

Hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng đối với toàn bộ 16 dự án/phương án theo mốc thời gian: Hoàn thành hồ sơ, phương án giải phóng mặt bằng trước ngày 5/12; hoàn thành chi trả bồi thường và bàn giao 100% mặt bằng sạch trước ngày 15/12 cho các Ban Quản lý dự án triển khai xây dựng.

Bài liên quan

Xã hội

170 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Gia Lai ra quân xây dựng nhà cho dân

Bộ CHQS tỉnh phấn đấu hoàn thành toàn bộ hạng mục chính trong 60 ngày, đảm bảo các gia đình sớm có nơi ở khang trang trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Sáng 2/12, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ ra quân xây dựng lại nhà ở cho nhân dân bị sập, đổ sau mưa, lũ.

Theo đó, 170 cán bộ, chiến sĩ thuộc các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh Gia Lai sẽ phối hợp với Sư đoàn 31 và Trường Quân sự (Quân đoàn 34) thành các đội công tác đến từng địa phương có người dân nhà bị sập, đổ do mưa bão tiến hành các công việc: Dựng khung nhà, gia cố móng, vận chuyển vật liệu, củng cố hệ thống thoát nước, khắc phục nền móng bị sạt lở; đánh giá tình hình các ngôi nhà bị hư hỏng để xác định phương án khắc phục, sửa chữa bảo đảm hiệu quả nhất cho người dân.

Xem chi tiết

Xã hội

Gia Lai điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án cải tạo nút giao thông Phù Đổng

Đây là một trong những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của tỉnh, kỳ vọng góp phần giải quyết ùn tắc và hoàn thiện mạng lưới giao thông trung tâm đô thị

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án cải tạo nút giao thông Phù Đổng (phường Pleiku). Theo đó, tổng mức đầu tư dự án được nâng từ 120 tỷ lên 143,207 tỷ đồng.

nut-pd.jpg
Nút giao thông Phù Đổng ( phường Pleiku) hiện tại. Ảnh Internet
Xem chi tiết

Xã hội

Lâm Đồng dốc lực xây lại nhà sập do thiên tai, phấn đấu xong trước 15/1/2026

Hơn 3.000 căn nhà hư hỏng sau lũ, tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ sửa chữa và bàn giao nhà mới cho dân trước Tết Bính Ngọ 2026.

Sáng 1/12, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chủ trì cuộc họp trực tuyến và trực tiếp với các sở, ngành để rà soát nhu cầu và bàn giải pháp khẩn cấp về xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân bị thiệt hại sau các đợt mưa lũ.

Tại cuộc họp, Chủ tịch Hồ Văn Mười nhấn mạnh đây là cuộc họp đột xuất, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tập trung cho công tác khắc phục hậu quả sau lũ. Trong đó, nhiệm vụ cần triển khai ngay và khẩn trương nhất là ưu tiên hỗ trợ, sửa chữa và tái thiết nhà ở cho người dân.

Xem chi tiết

