170 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Gia Lai ra quân xây dựng nhà cho dân

Bộ CHQS tỉnh phấn đấu hoàn thành toàn bộ hạng mục chính trong 60 ngày, đảm bảo các gia đình sớm có nơi ở khang trang trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Sáng 2/12, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ ra quân xây dựng lại nhà ở cho nhân dân bị sập, đổ sau mưa, lũ.

Theo đó, 170 cán bộ, chiến sĩ thuộc các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh Gia Lai sẽ phối hợp với Sư đoàn 31 và Trường Quân sự (Quân đoàn 34) thành các đội công tác đến từng địa phương có người dân nhà bị sập, đổ do mưa bão tiến hành các công việc: Dựng khung nhà, gia cố móng, vận chuyển vật liệu, củng cố hệ thống thoát nước, khắc phục nền móng bị sạt lở; đánh giá tình hình các ngôi nhà bị hư hỏng để xác định phương án khắc phục, sửa chữa bảo đảm hiệu quả nhất cho người dân.

Về phương tiện, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai huy động hai xe Kamaz, một xe cẩu, một xe tải Chiến Thắng và đầy đủ vật chất như xẻng, cuốc, bạt, xô… nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình theo kế hoạch đề ra.

Cán bộ, chiến sĩ ra quân thực hiện nhiệm vụ xây dựng lại nhà ở cho nhân dân bị sập, đổ sau mưa lũ. Ảnh QĐND

Thông tin từ Bộ CHQS tỉnh, trước mắt lực lượng đảm nhận xây dựng 30 căn nhà, Quân đoàn 34 hỗ trợ 70 căn. Tỉnh thành lập 20 đội thợ, gồm cán bộ, chiến sĩ cơ quan Bộ CHQS tỉnh, Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực, cùng lực lượng của Trung đoàn 739 và Trung đoàn 991, mỗi đội sẽ có từ 10 đến 15 quân nhân, có 3 đến 5 thợ trực tiếp tổ chức thi công nhằm rút ngắn thời gian, bảo đảm tiến độ đề ra.

Đại tá Mai Kim Bình- Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, cho biết: “ Việc hỗ trợ xây dựng lại nhà ở cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thể hiện rõ tinh thần “Ở đâu nhân dân khó, ở đó có bộ đội”. Về tiến độ, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh phấn đấu hoàn thành toàn bộ hạng mục chính trong 60 ngày, đảm bảo các gia đình sớm có nơi ở khang trang trước Tết Bính Ngọ 2026."