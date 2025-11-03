Gara ô tô ở Phú Thọ cháy ngùn ngụt

Diện tích đám cháy khoảng 150m², không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản và nguyên nhân cháy đang được làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h30 ngày 3/11, Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được tin báo xảy ra cháy tại gara sửa chữa ô tô của ông Nguyễn Văn Bình, xóm Mới, xã Thượng Cốc (Phú Thọ).

Hiện trường xảy ra vụ cháy.

Tiếp nhận thông tin, Tổ PCCC và cứu nạn, cứu hộ khu vực Lạc Sơn điều động hai xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Tổ cảnh sát PCCC khu vực Hòa Bình cũng chi viện một xe chữa cháy và 6 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng triển khai các biện pháp hỗ trợ chữa cháy.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Đến khoảng 6h30 cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các khu vực lân cận. Ghi nhận ban đầu, diện tích đám cháy khoảng 150m², không gây thiệt hại về người.

Thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng thống kê, điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Tài xế vi phạm nồng độ cồn vượt 3 lần mức kịch khung. (Nguồn: Cục CSGT).