Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Cháy nhà cấp 4, một người tử vong ở Hà Nội

Một vụ cháy nhà đã xảy ra tại ngõ 78 phố Quang Tiến, phường Tây Mỗ, thành phố Hà Nội, khiến một người tử vong.

Gia Đạt

Ngày 28/10, Công an phường Tây Mỗ, TP Hà Nội đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h37 sáng cùng ngày, hỏa hoạn bùng phát tại ngôi nhà số 10 ngõ 78, phố Quang Tiến (phường Tây Mỗ).

w-566596873-734887829621439-1323957998426380937-n-811.jpg
Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Phát hiện đám cháy, người dân đã báo động đồng thời sử dụng phương tiện tại chỗ (bình chữa cháy của hộ gia đình xung quanh và tại điểm chữa cháy công cộng cách khu vực xảy cháy khoảng 20m) để chữa cháy ban đầu nhưng không thể khống chế đám cháy.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Hà Nội đã điều động phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường dập lửa và tìm kiếm cứu nạn.

Khi lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường, đám cháy đã phát triển gần 30 phút, dẫn đến ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ ngôi nhà 1 tầng có kết cấu tạm (tường gạch lửng, thưng tôn), diện tích khoảng 100 m2 được sử dụng làm nơi để củi khô, phế liệu và đồ dùng sinh hoạt. Vị trí ngôi nhà nằm sâu trong ngõ, cách trục đường chính khoảng 50m, khói và khí độc phát sinh nhiều, gây khó khăn cho công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Qua xác minh, có người mắc kẹt trong nhà.

Đến khoảng 9h5, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng đã ngăn chặn không để cháy lan sang khu vực xung quanh. Đến 9h15 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát phát hiện 1 nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho lực lượng chức năng theo quy định. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là người cao tuổi, có tiền sử bệnh tai biến, hạn chế khả năng di chuyển.

>>> Xem thêm video: Cháy nhà trong ngõ khiến nhiều người tử vong

Nguồn: ĐTHĐT.
#cháy nhà Hà Nội #cháy nhà cấp 4 #tử vong #ngõ 78 Quang Tiến #phường Tây Mỗ

Bài liên quan

Xã hội

Xe tải cháy trơ khung, hàng hóa bị thiêu rụi trên cao tốc Đà Nẵng

Đang lưu thông trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thì xe tải bất ngờ bốc cháy dữ dội, phần cabin xe và hàng hóa bị thiêu rụi.

Chiều 23/10, Khu Quản lý đường bộ III cho biết, vừa xảy ra vụ cháy xe tải trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Theo đó, khoảng 13h15 cùng ngày, xe tải BKS 74G - 001.05 lưu thông trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hướng Bắc - Nam, khi đến Km13+320 (thuộc địa phận xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng) thì bất ngờ bốc cháy.

Xem chi tiết

Xã hội

Kịp thời cứu 1 người dân trong đám cháy ở Hải Phòng

Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 1 kịp thời cứu được người đàn ông mắc kẹt trong đám cháy tại một nhà dân số 9/27 Chợ Con, phường Lê Chân, TP Hải Phòng.

Thông tin ban đầu, vào lúc 13h35 ngày 21/10, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 1 nhận được tin báo cháy từ Trung tâm 114 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) về xảy ra cháy tại một nhà dân, địa chỉ số 9/27 Chợ Con, phường Lê Chân, TP Hải Phòng.

7665444.png
Hiện trường vụ cháy
Xem chi tiết

Xã hội

Cháy nhà ở Gia Lai khiến 4 người thương vong, nghi do ghen tuông phóng hỏa

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 4h30 ngày 19/10 tại một căn nhà trên đường Đỗ Trạc, phường An Khê, tỉnh Gia Lai

Sáng 19/10, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang điều tra làm rõ vụ cháy khiến 1 người chết, 3 người bị thương.

Vào thời điểm trên, nhận được tin báo hỏa hoạn, Công an phường An Khê cùng Đội Cảnh sát chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn khu vực An Khê đã nhanh chóng cử hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tham gia dập tắt đám cháy và cứu nạn những người có trong ngôi nhà đang cháy.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới