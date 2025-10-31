Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Cháy phòng ngủ trong căn hộ chung cư ở Hà Nội, 2 người được cứu

Đám cháy tại chung cư Hà Nội được dập tắt nhanh chóng, cảnh sát hướng dẫn một người thoát ra an toàn và hỗ trợ đưa một người cao tuổi xuống khu vực an toàn.

Gia Đạt

Ngày 31/10, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 18h43 ngày 30/10/2025, tại Chung cư 15B Đông Quan, phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội, đã xảy ra vụ cháy tại một căn hộ tầng 4 của tòa nhà.

5.jpg
Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã hướng dẫn, đưa người dân thoát nạn ra vị trí an toàn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an Thành phố đã khẩn trương điều động 04 xe chữa cháy cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 2, khu vực số 11 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, CATP Hà Nội tới hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời, 1 xe chỉ huy cũng được xuất phát để trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy.

Ngay khi tiếp cận hiện trường, nhận định đám cháy bùng phát từ phòng ngủ căn hộ 408, tầng 4 của chung cư, Chỉ huy chữa cháy nhanh chóng triển khai đội hình trinh sát, sử dụng bình thở chuyên dụng tiếp cận khu vực cháy, tổ chức tìm kiếm người bị nạn, hỗ trợ cư dân di chuyển ra khu vực an toàn. Các mũi chữa cháy được triển khai đồng bộ, sử dụng hệ thống họng nước chữa cháy được trang bị tại tòa nhà để khống chế đám cháy, ngăn không để cháy lan sang các căn hộ liền kề và tổ chức thoát khói.

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an phường Nghĩa Đô và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở cũng được huy động phối hợp phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh, trật tự khu vực hiện trường. Sau khoảng 30 phút nỗ lực, đến 19h10 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã kịp thời khống chế, ngăn cháy lan, hướng dẫn một người dân thoát ra an toàn và hỗ trợ đưa một người cao tuổi, sức khỏe yếu xuống khu vực an toàn.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện

Nguồn: ĐTHĐT.
#cháy chung cư Hà Nội #cứu hộ #phòng ngủ #cháy nhà #chữa cháy

Bài liên quan

Xã hội

Công an Hưng Yên thông tin vụ cháy xe bồn trong KCN Phố Nối A

Sáng 29/10, Công an tỉnh Hưng Yên đã thông tin ban đầu vụ việc cháy xe bồn chở khí hóa lỏng LPG xảy ra tại xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên ngày 28/10.

Khoảng 19h ngày 28/10, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo của người dân về việc xảy ra cháy xe bồn chở khí hóa lỏng LPG BKS 29C-677.01 tại đường 206, Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên.

Xe bồn do anh N.V.Đ (SN 1987, trú tại xã Nguyên Giáp, thành phố Hải Phòng) điều khiển.

Xem chi tiết

Xã hội

Cháy nhà cấp 4, một người tử vong ở Hà Nội

Một vụ cháy nhà đã xảy ra tại ngõ 78 phố Quang Tiến, phường Tây Mỗ, thành phố Hà Nội, khiến một người tử vong.

Ngày 28/10, Công an phường Tây Mỗ, TP Hà Nội đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h37 sáng cùng ngày, hỏa hoạn bùng phát tại ngôi nhà số 10 ngõ 78, phố Quang Tiến (phường Tây Mỗ).

w-566596873-734887829621439-1323957998426380937-n-811.jpg
Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.
Xem chi tiết

Xã hội

Truy tìm đối tượng ném vật nghi 'bom xăng' vào cổng nhà dân rồi bỏ trốn

Theo hình ảnh trích xuất từ camera, người đàn ông cầm theo hai chai chứa chất lỏng đang cháy ném trước cổng một nhà dân rồi phóng xe rời khỏi hiện trường.

Ngày 24/10, thông tin từ Công an xã Quảng Châu (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị đang vào cuộc xác minh đoạn clip ghi lại cảnh một đối tượng ném vật nghi “bom xăng” vào cổng nhà dân rồi bỏ trốn.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, khoảng 1h36 ngày 9/10, một người đàn ông cầm theo hai chai chứa chất lỏng đang cháy lao tới trước cổng một hộ dân. Đối tượng ném liên tiếp hai chai xuống khu vực cổng rồi phóng xe rời khỏi hiện trường.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới