Cháy phòng ngủ trong căn hộ chung cư ở Hà Nội, 2 người được cứu

Ngày 31/10, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 18h43 ngày 30/10/2025, tại Chung cư 15B Đông Quan, phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội, đã xảy ra vụ cháy tại một căn hộ tầng 4 của tòa nhà.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã hướng dẫn, đưa người dân thoát nạn ra vị trí an toàn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an Thành phố đã khẩn trương điều động 04 xe chữa cháy cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 2, khu vực số 11 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, CATP Hà Nội tới hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời, 1 xe chỉ huy cũng được xuất phát để trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy.

Ngay khi tiếp cận hiện trường, nhận định đám cháy bùng phát từ phòng ngủ căn hộ 408, tầng 4 của chung cư, Chỉ huy chữa cháy nhanh chóng triển khai đội hình trinh sát, sử dụng bình thở chuyên dụng tiếp cận khu vực cháy, tổ chức tìm kiếm người bị nạn, hỗ trợ cư dân di chuyển ra khu vực an toàn. Các mũi chữa cháy được triển khai đồng bộ, sử dụng hệ thống họng nước chữa cháy được trang bị tại tòa nhà để khống chế đám cháy, ngăn không để cháy lan sang các căn hộ liền kề và tổ chức thoát khói.

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an phường Nghĩa Đô và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở cũng được huy động phối hợp phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh, trật tự khu vực hiện trường. Sau khoảng 30 phút nỗ lực, đến 19h10 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã kịp thời khống chế, ngăn cháy lan, hướng dẫn một người dân thoát ra an toàn và hỗ trợ đưa một người cao tuổi, sức khỏe yếu xuống khu vực an toàn.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

