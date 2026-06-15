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[GALLERY] Giá smartphone tăng vọt nhưng cấu hình lại tụt lùi 10 năm?

Số hóa - Xe

[GALLERY] Giá smartphone tăng vọt nhưng cấu hình lại tụt lùi 10 năm?

Smartphone giá rẻ năm 2026 có nguy cơ quay về thiết kế và cấu hình từ một thập kỷ trước dù giá bán ngày càng đắt đỏ.

Thiên Trang (TH)
Thị trường smartphone đang chứng kiến một nghịch lý khó tin khi giá bán liên tục leo thang nhưng nhiều mẫu điện thoại giá rẻ thế hệ mới lại bị cắt giảm tính năng, thậm chí quay trở lại sử dụng những công nghệ từng phổ biến từ giai đoạn 2015 - 2016.
Thị trường smartphone đang chứng kiến một nghịch lý khó tin khi giá bán liên tục leo thang nhưng nhiều mẫu điện thoại giá rẻ thế hệ mới lại bị cắt giảm tính năng, thậm chí quay trở lại sử dụng những công nghệ từng phổ biến từ giai đoạn 2015 - 2016.
Theo nhiều dự báo từ giới công nghệ, các hãng sản xuất đang chuẩn bị tái sử dụng màn hình “giọt nước” lỗi thời với phần khuyết lớn cho camera trước nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất trong bối cảnh linh kiện điện tử ngày càng khan hiếm và đắt đỏ.
Theo nhiều dự báo từ giới công nghệ, các hãng sản xuất đang chuẩn bị tái sử dụng màn hình “giọt nước” lỗi thời với phần khuyết lớn cho camera trước nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất trong bối cảnh linh kiện điện tử ngày càng khan hiếm và đắt đỏ.
Nguyên nhân chính được cho là sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), khi các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu đang tiêu thụ lượng lớn chip xử lý, RAM và bộ nhớ flash, khiến nguồn cung cho ngành điện tử tiêu dùng bị thu hẹp đáng kể.
Nguyên nhân chính được cho là sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), khi các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu đang tiêu thụ lượng lớn chip xử lý, RAM và bộ nhớ flash, khiến nguồn cung cho ngành điện tử tiêu dùng bị thu hẹp đáng kể.
Không chỉ thiết kế màn hình bị kéo lùi về quá khứ, dung lượng RAM trên smartphone giá rẻ cũng được dự báo sẽ giảm từ mức 6 GB hoặc 8 GB xuống chỉ còn 4 GB, tương đương tiêu chuẩn của gần 10 năm trước.
Không chỉ thiết kế màn hình bị kéo lùi về quá khứ, dung lượng RAM trên smartphone giá rẻ cũng được dự báo sẽ giảm từ mức 6 GB hoặc 8 GB xuống chỉ còn 4 GB, tương đương tiêu chuẩn của gần 10 năm trước.
Điều đáng lo ngại là các ứng dụng và hệ điều hành hiện đại ngày càng tiêu tốn nhiều tài nguyên hơn, khiến cấu hình 4 GB RAM vốn từng đủ dùng trong quá khứ nay có thể gây ra tình trạng giật lag, tải ứng dụng chậm và ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng.
Điều đáng lo ngại là các ứng dụng và hệ điều hành hiện đại ngày càng tiêu tốn nhiều tài nguyên hơn, khiến cấu hình 4 GB RAM vốn từng đủ dùng trong quá khứ nay có thể gây ra tình trạng giật lag, tải ứng dụng chậm và ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng.
Một số mẫu điện thoại hiện nay vẫn duy trì thiết kế viền màn hình dày, phần cằm lớn cùng notch chữ U hoặc giọt nước, cho thấy xu hướng cắt giảm chi phí đã bắt đầu xuất hiện từ trước và có thể trở nên phổ biến hơn trong năm 2026. (Ảnh: Genk)
Một số mẫu điện thoại hiện nay vẫn duy trì thiết kế viền màn hình dày, phần cằm lớn cùng notch chữ U hoặc giọt nước, cho thấy xu hướng cắt giảm chi phí đã bắt đầu xuất hiện từ trước và có thể trở nên phổ biến hơn trong năm 2026. (Ảnh: Genk)
Bên cạnh RAM, dung lượng bộ nhớ trong cũng đứng trước nguy cơ bị thu hẹp khi các nhà sản xuất phải cân đối chi phí, trong khi mức lưu trữ 128 GB vốn được xem là tiêu chuẩn tối thiểu trên smartphone phổ thông hiện nay.
Bên cạnh RAM, dung lượng bộ nhớ trong cũng đứng trước nguy cơ bị thu hẹp khi các nhà sản xuất phải cân đối chi phí, trong khi mức lưu trữ 128 GB vốn được xem là tiêu chuẩn tối thiểu trên smartphone phổ thông hiện nay.
Không chỉ điện thoại thông minh chịu ảnh hưởng, thị trường laptop cũng đang đối mặt với xu hướng tương tự khi nhiều hãng cân nhắc quay lại các cấu hình 8 GB RAM để ứng phó với áp lực chi phí linh kiện ngày càng gia tăng dưới tác động của cơn sốt AI toàn cầu.
Không chỉ điện thoại thông minh chịu ảnh hưởng, thị trường laptop cũng đang đối mặt với xu hướng tương tự khi nhiều hãng cân nhắc quay lại các cấu hình 8 GB RAM để ứng phó với áp lực chi phí linh kiện ngày càng gia tăng dưới tác động của cơn sốt AI toàn cầu.
Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình.
Thiên Trang (TH)
#smartphone #cấu hình #giá bán #thiết kế #công nghệ #AI

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