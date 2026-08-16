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[GALLERY] Cadillac XT5 PHEV tiết kiệm xăng, công nghệ lái bán tự động xịn sò

Số hóa - Xe

[GALLERY] Cadillac XT5 PHEV tiết kiệm xăng, công nghệ lái bán tự động xịn sò

Thương hiệu xe sang Mỹ - Cadillac vừa ra mắt bản plug-in hybrid (PHEV) hoàn toàn mới và công nghệ lái bán tự động cho dòng crossover XT5 thế hệ thứ hai.

Hải Nam
Mẫu xe SUV Cadillac XT5 PHEV 2026 mới ra mắt mang ngôn ngữ thiết kế đồng điệu với các dòng xe thuần điện mới nhất của hãng như Optiq, Lyriq và Vistiq. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt dạng khiên đen bóng tích hợp dải đèn viền chiếu sáng, kết hợp cùng cụm đèn pha đặt dọc đặc trưng.
Mẫu xe SUV Cadillac XT5 PHEV 2026 mới ra mắt mang ngôn ngữ thiết kế đồng điệu với các dòng xe thuần điện mới nhất của hãng như Optiq, Lyriq và Vistiq. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt dạng khiên đen bóng tích hợp dải đèn viền chiếu sáng, kết hợp cùng cụm đèn pha đặt dọc đặc trưng.
Bên dưới tản nhiệt xe là cửa hút gió chủ động, có khả năng đóng hoặc mở tùy theo điều kiện vận hành nhằm tối ưu hiệu quả khí động học và khả năng làm mát. Ở phía sau, Cadillac XT5 PHEV sở hữu cụm đèn hậu hình chữ T nối liền bằng dải crom tinh tế, trong khi cản sau được loại bỏ hoàn toàn các ống xả lộ thiên nhằm tạo nên vẻ ngoài tối giản và hiện đại.
Bên dưới tản nhiệt xe là cửa hút gió chủ động, có khả năng đóng hoặc mở tùy theo điều kiện vận hành nhằm tối ưu hiệu quả khí động học và khả năng làm mát. Ở phía sau, Cadillac XT5 PHEV sở hữu cụm đèn hậu hình chữ T nối liền bằng dải crom tinh tế, trong khi cản sau được loại bỏ hoàn toàn các ống xả lộ thiên nhằm tạo nên vẻ ngoài tối giản và hiện đại.
Sức mạnh của Cadillac XT5 PHEV đến từ hệ thống plug-in hybrid kết hợp giữa động cơ xăng 1.5L tăng áp và hai mô-tơ điện. Động cơ đốt trong tạo ra công suất 150 mã lực, kết hợp với mô-tơ điện phía trước đạt 215 mã lực và mô-tơ điện phía sau đạt 148 mã lực. Cấu hình mô-tơ kép này mang đến khả năng vận hành linh hoạt cùng hệ dẫn động 4 bánh điện hóa.
Sức mạnh của Cadillac XT5 PHEV đến từ hệ thống plug-in hybrid kết hợp giữa động cơ xăng 1.5L tăng áp và hai mô-tơ điện. Động cơ đốt trong tạo ra công suất 150 mã lực, kết hợp với mô-tơ điện phía trước đạt 215 mã lực và mô-tơ điện phía sau đạt 148 mã lực. Cấu hình mô-tơ kép này mang đến khả năng vận hành linh hoạt cùng hệ dẫn động 4 bánh điện hóa.
Xe được trang bị bộ pin lithium dung lượng 35,5 kWh hỗ trợ chuẩn xả sạc dòng cao 5C, cho phép xe di chuyển ở chế độ thuần điện lên tới 155 km theo chuẩn CLTC. Bên cạnh đó, hệ thống còn tích hợp khả năng sạc nhanh cùng tính năng cấp điện ngược ra các thiết bị ngoại vi.
Xe được trang bị bộ pin lithium dung lượng 35,5 kWh hỗ trợ chuẩn xả sạc dòng cao 5C, cho phép xe di chuyển ở chế độ thuần điện lên tới 155 km theo chuẩn CLTC. Bên cạnh đó, hệ thống còn tích hợp khả năng sạc nhanh cùng tính năng cấp điện ngược ra các thiết bị ngoại vi.
Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất trên Cadillac XT5 PHEV là sự xuất hiện của cảm biến Lidar đặt trên nóc xe, các camera giám sát bên hông cùng dải đèn tín hiệu màu xanh ngọc bích. Các trang bị này phục vụ hệ thống hỗ trợ lái bán tự động dựa trên nền tảng Momenta R7 World Model. Đây là công nghệ được phát triển để tăng khả năng nhận biết và xử lý các tình huống giao thông phức tạp.
Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất trên Cadillac XT5 PHEV là sự xuất hiện của cảm biến Lidar đặt trên nóc xe, các camera giám sát bên hông cùng dải đèn tín hiệu màu xanh ngọc bích. Các trang bị này phục vụ hệ thống hỗ trợ lái bán tự động dựa trên nền tảng Momenta R7 World Model. Đây là công nghệ được phát triển để tăng khả năng nhận biết và xử lý các tình huống giao thông phức tạp.
Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất trên Cadillac XT5 PHEV thế hệ mới chính là sự xuất hiện của cảm biến Lidar đặt trên nóc xe, các camera giám sát bên hông cùng dải đèn tín hiệu màu xanh ngọc bích.
Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất trên Cadillac XT5 PHEV thế hệ mới chính là sự xuất hiện của cảm biến Lidar đặt trên nóc xe, các camera giám sát bên hông cùng dải đèn tín hiệu màu xanh ngọc bích.
Các trang bị trên cảm biến này phục vụ hệ thống hỗ trợ lái bán tự động dựa trên nền tảng Momenta R7 World Model. Đây là công nghệ được phát triển để tăng khả năng nhận biết và xử lý các tình huống giao thông phức tạp.
Các trang bị trên cảm biến này phục vụ hệ thống hỗ trợ lái bán tự động dựa trên nền tảng Momenta R7 World Model. Đây là công nghệ được phát triển để tăng khả năng nhận biết và xử lý các tình huống giao thông phức tạp.
XT5 PHEV được kỳ vọng sử dụng hệ thống Xiao Yao Zhi Xing, công nghệ hiện đã xuất hiện trên một số mẫu Buick tại Trung Quốc. Hệ thống này có khả năng hỗ trợ xe di chuyển trên đường đô thị, bao gồm xử lý tình huống phương tiện khác cắt ngang, đi qua vòng xuyến, nhận diện người đi bộ và thực hiện chuyển làn.
XT5 PHEV được kỳ vọng sử dụng hệ thống Xiao Yao Zhi Xing, công nghệ hiện đã xuất hiện trên một số mẫu Buick tại Trung Quốc. Hệ thống này có khả năng hỗ trợ xe di chuyển trên đường đô thị, bao gồm xử lý tình huống phương tiện khác cắt ngang, đi qua vòng xuyến, nhận diện người đi bộ và thực hiện chuyển làn.
So với các hệ thống hỗ trợ lái truyền thống chủ yếu dựa vào việc duy trì làn đường và khoảng cách với phương tiện phía trước, công nghệ trên XT5 PHEV được phát triển theo hướng phân tích nhiều yếu tố trong môi trường giao thông để đưa ra phản ứng phù hợp.
So với các hệ thống hỗ trợ lái truyền thống chủ yếu dựa vào việc duy trì làn đường và khoảng cách với phương tiện phía trước, công nghệ trên XT5 PHEV được phát triển theo hướng phân tích nhiều yếu tố trong môi trường giao thông để đưa ra phản ứng phù hợp.
Cadillac cho biết, hệ thống hỗ trợ lái trên XT5 PHEV được thiết kế phù hợp với điều kiện giao thông đa dạng tại Trung Quốc. Hãng hướng tới khả năng nhận biết, dự đoán và phản ứng với các tình huống thực tế phức tạp thay vì chỉ xác định làn đường hoặc vật cản.
Cadillac cho biết, hệ thống hỗ trợ lái trên XT5 PHEV được thiết kế phù hợp với điều kiện giao thông đa dạng tại Trung Quốc. Hãng hướng tới khả năng nhận biết, dự đoán và phản ứng với các tình huống thực tế phức tạp thay vì chỉ xác định làn đường hoặc vật cản.
Cadillac XT5 là dòng xe thuộc phân khúc SUV hạng sang cỡ nhỏ với 2 hàng ghế/5 chỗ ngồi, được hãng Mỹ tạo ra nhằm thay thế cho mẫu SRX cũ vào năm 2016 và cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Mercedes-Benz GLC hay BMW X3. Thế hệ mới XT5 PHEV đã “lột xác” toàn diện so với thế hệ đầu tiên, sở hữu thiết kế và công nghệ mang phong cách mới nhất của hãng.
Cadillac XT5 là dòng xe thuộc phân khúc SUV hạng sang cỡ nhỏ với 2 hàng ghế/5 chỗ ngồi, được hãng Mỹ tạo ra nhằm thay thế cho mẫu SRX cũ vào năm 2016 và cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Mercedes-Benz GLC hay BMW X3. Thế hệ mới XT5 PHEV đã “lột xác” toàn diện so với thế hệ đầu tiên, sở hữu thiết kế và công nghệ mang phong cách mới nhất của hãng.
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV hạng sang Cadillac XT5 PHEV 2026 mới.
Hải Nam
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