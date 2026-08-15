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[GALLERY] McLaren mất gần 60 năm để đưa siêu xe M6GT trở lại

Số hóa - Xe

[GALLERY] McLaren mất gần 60 năm để đưa siêu xe M6GT trở lại

McLaren McL 6GT được coi là phiên bản hiện đại của M6GT vào cuối thập niên 60 và cũng đánh dấu lần đầu tiên hãng dùng hộp số sàn kể từ huyền thoại McLaren F1.

Nguyễn Chung
McLaren vừa công bố một mẫu siêu xe mới - chính xác hơn là một mẫu xe ý tưởng mới có tên là McL 6GT. Nó được coi là phiên bản hiện đại của chiếc McLaren M6GT vào cuối thập niên 60, và cũng đánh dấu lần đầu tiên hãng dùng hộp số sàn kể từ huyền thoại McLaren F1.
McLaren vừa công bố một mẫu siêu xe mới - chính xác hơn là một mẫu xe ý tưởng mới có tên là McL 6GT. Nó được coi là phiên bản hiện đại của chiếc McLaren M6GT vào cuối thập niên 60, và cũng đánh dấu lần đầu tiên hãng dùng hộp số sàn kể từ huyền thoại McLaren F1.
Ra mắt trong Tuần lễ xe hơi Monterey, McL 6GT là chiếc McLaren số sàn đầu tiên kể từ khi chiếc F1 mang tính bước ngoặt ra mắt năm 1992. Và đây không chỉ đơn thuần là một hộp số kiểu cũ được gắn vào một kiểu dáng McLaren hiện tại quá quen thuộc. Nó hé lộ một nhánh mới, cực kỳ độc quyền trong gia đình siêu xe của công ty, dành cho những người chủ đam mê lái xe và giàu có.
Ra mắt trong Tuần lễ xe hơi Monterey, McL 6GT là chiếc McLaren số sàn đầu tiên kể từ khi chiếc F1 mang tính bước ngoặt ra mắt năm 1992. Và đây không chỉ đơn thuần là một hộp số kiểu cũ được gắn vào một kiểu dáng McLaren hiện tại quá quen thuộc. Nó hé lộ một nhánh mới, cực kỳ độc quyền trong gia đình siêu xe của công ty, dành cho những người chủ đam mê lái xe và giàu có.
McL 6GT tuân thủ theo công thức truyền thống của một siêu xe cổ điển: sở hữu động cơ V8 mạnh mẽ, hộp số sàn thực thụ dẫn động cầu sau (không phải kiểu DCT giả lập như của Ferrari), hệ thống lái thủy lực và kết hợp khung gầm liền khối bằng sợi carbon siêu nhẹ của siêu xe hiện đại.
McL 6GT tuân thủ theo công thức truyền thống của một siêu xe cổ điển: sở hữu động cơ V8 mạnh mẽ, hộp số sàn thực thụ dẫn động cầu sau (không phải kiểu DCT giả lập như của Ferrari), hệ thống lái thủy lực và kết hợp khung gầm liền khối bằng sợi carbon siêu nhẹ của siêu xe hiện đại.
McLaren chưa tiết lộ công suất, hiệu năng hay trọng lượng, nhưng chắc chắn nó sẽ rất nhanh. Quan trọng hơn, trải nghiệm lái xe sẽ thực sự cuốn hút. Nguồn cảm hứng của nó là chiếc M6GT, nỗ lực của nhà sáng lập kiêm tay đua Bruce McLaren nhằm biến một chiếc xe đua thành xe đường phố vào cuối những năm 1960.
McLaren chưa tiết lộ công suất, hiệu năng hay trọng lượng, nhưng chắc chắn nó sẽ rất nhanh. Quan trọng hơn, trải nghiệm lái xe sẽ thực sự cuốn hút. Nguồn cảm hứng của nó là chiếc M6GT, nỗ lực của nhà sáng lập kiêm tay đua Bruce McLaren nhằm biến một chiếc xe đua thành xe đường phố vào cuối những năm 1960.
Dự án M6GT chưa bao giờ đạt được kết quả như mong muốn, nhưng hơn nửa thế kỷ sau – và sau khi McLaren vừa phục dựng lại một trong số ít những chiếc xe nguyên bản – hãng đang thực sự bắt tay vào việc đặt câu hỏi: Bruce có thể đã tạo ra điều gì với vật liệu và kỹ thuật hiện đại?
Dự án M6GT chưa bao giờ đạt được kết quả như mong muốn, nhưng hơn nửa thế kỷ sau – và sau khi McLaren vừa phục dựng lại một trong số ít những chiếc xe nguyên bản – hãng đang thực sự bắt tay vào việc đặt câu hỏi: Bruce có thể đã tạo ra điều gì với vật liệu và kỹ thuật hiện đại?
Điều đó giải thích tại sao McLaren 6GT lại trông khác biệt so với những chiếc McLaren hiện đại. Nó thấp và rộng, với phần mũi xe rất khác biệt ôm sát mặt đất, các bề mặt được thiết kế gọn gàng và phần đuôi xe được vuốt vểnh lên một chút.
Điều đó giải thích tại sao McLaren 6GT lại trông khác biệt so với những chiếc McLaren hiện đại. Nó thấp và rộng, với phần mũi xe rất khác biệt ôm sát mặt đất, các bề mặt được thiết kế gọn gàng và phần đuôi xe được vuốt vểnh lên một chút.
Phần mui liền mạch với nắp động cơ và trải dài xuống hai bên như trên các siêu xe cổ điển thập niên 60 M6GT, hoặc ATS 2500 GT hay Bizzarrini 5300 GT Strada.
Phần mui liền mạch với nắp động cơ và trải dài xuống hai bên như trên các siêu xe cổ điển thập niên 60 M6GT, hoặc ATS 2500 GT hay Bizzarrini 5300 GT Strada.
Tôn vinh di sản của hãng, chữ ký của Bruce McLaren xuất hiện trong khoang động cơ, biểu tượng Speedy Kiwi nguyên bản trang trí nắp bình xăng, và thậm chí cần số cũng có hình chim Kiwi 3D.
Tôn vinh di sản của hãng, chữ ký của Bruce McLaren xuất hiện trong khoang động cơ, biểu tượng Speedy Kiwi nguyên bản trang trí nắp bình xăng, và thậm chí cần số cũng có hình chim Kiwi 3D.
Nội thất cabin của siêu xe McLaren McL 6GT mới này cũng có các nút điều khiển bằng nhôm gia công, sợi carbon lộ ra ngoài và các đường may lấy cảm hứng từ M6GT nguyên bản.
Nội thất cabin của siêu xe McLaren McL 6GT mới này cũng có các nút điều khiển bằng nhôm gia công, sợi carbon lộ ra ngoài và các đường may lấy cảm hứng từ M6GT nguyên bản.
Hiện tại, McLaren gọi McL 6GT là một mẫu concept , nhưng đây không phải là một sản phẩm viễn tưởng chỉ để trưng bày tại các triển lãm hay sự kiện xe. Hãng công khai xác nhận sẽ ra mắt phiên bản sản xuất vào năm 2028, nằm "ngoài dòng sản phẩm cốt lõi" hay nói cách khác - là một siêu xe số lượng cực giới hạn.
Hiện tại, McLaren gọi McL 6GT là một mẫu concept , nhưng đây không phải là một sản phẩm viễn tưởng chỉ để trưng bày tại các triển lãm hay sự kiện xe. Hãng công khai xác nhận sẽ ra mắt phiên bản sản xuất vào năm 2028, nằm "ngoài dòng sản phẩm cốt lõi" hay nói cách khác - là một siêu xe số lượng cực giới hạn.
Video: Giới thiệu siêu xe McLaren McL 6GT số sàn.
Nguyễn Chung
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