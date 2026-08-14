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[GALLERY ] ĐHQGHN sẵn sàng đón khoảng 17 nghìn sinh viên học tập tại Hòa Lạc

Xã hội

[GALLERY ] ĐHQGHN sẵn sàng đón khoảng 17 nghìn sinh viên học tập tại Hòa Lạc

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tại Hòa Lạc chuẩn bị cơ sở vật chất hiện đại, thư viện số, khu sinh hoạt đa dạng để đón 17.000 sinh viên trong năm học mới.

Bình Nguyên
Tại Hòa Lạc, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) Đào Thanh Trường vừa chủ trì buổi làm việc rà soát tổng thể công tác chuẩn bị đón sinh viên học tập tại Hòa Lạc năm học 2026–2027. Ảnh vnu
Tại Hòa Lạc, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) Đào Thanh Trường vừa chủ trì buổi làm việc rà soát tổng thể công tác chuẩn bị đón sinh viên học tập tại Hòa Lạc năm học 2026–2027. Ảnh vnu
Đoàn công tác đã trực tiếp khảo sát hệ thống giảng đường HT1, HT2, HT3, HT4, hội trường lớn, thư viện, phòng y tế, khu vực đón sinh viên nhập học, ký túc xá, khu dịch vụ, phòng học cộng đồng và các không gian phục vụ sinh viên. Ảnh vnu
Đoàn công tác đã trực tiếp khảo sát hệ thống giảng đường HT1, HT2, HT3, HT4, hội trường lớn, thư viện, phòng y tế, khu vực đón sinh viên nhập học, ký túc xá, khu dịch vụ, phòng học cộng đồng và các không gian phục vụ sinh viên. Ảnh vnu
Tại các giảng đường, cơ sở vật chất đang được hoàn thiện theo hướng hiện đại, thuận tiện và đáp ứng quy mô đào tạo ngày càng tăng tại Hòa Lạc. Các phòng học rộng, cơ sở khang trang, được trang bị điều hòa, quạt và thiết bị phục vụ dạy – học đầy đủ; Ảnh vnu
Tại các giảng đường, cơ sở vật chất đang được hoàn thiện theo hướng hiện đại, thuận tiện và đáp ứng quy mô đào tạo ngày càng tăng tại Hòa Lạc. Các phòng học rộng, cơ sở khang trang, được trang bị điều hòa, quạt và thiết bị phục vụ dạy – học đầy đủ; Ảnh vnu
Một số hạng mục tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện để bảo đảm điều kiện tốt nhất khi sinh viên chính thức học tập. Ảnh vnu
Một số hạng mục tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện để bảo đảm điều kiện tốt nhất khi sinh viên chính thức học tập. Ảnh vnu
Một góc thư viện của ĐHQGHN tại tòa nhà HT2, Hòa Lạc. Trung tâm Thư viện và Tri thức Số ĐHQGHN (VNU-LIC) đã chuẩn bị cơ sở vật chất, không gian học tập và hạ tầng số phục vụ người học. Ảnh vnu
Một góc thư viện của ĐHQGHN tại tòa nhà HT2, Hòa Lạc. Trung tâm Thư viện và Tri thức Số ĐHQGHN (VNU-LIC) đã chuẩn bị cơ sở vật chất, không gian học tập và hạ tầng số phục vụ người học. Ảnh vnu
VNU-LIC hiện có hơn 190.000 giáo trình, sách số; hơn 113.000 tài liệu số nội sinh; hơn 1,3 triệu tài liệu kết nối từ mạng lưới liên thư viện của 121 cơ sở đào tạo, cùng gần 450.000 bản sách in. Ảnh vnu
VNU-LIC hiện có hơn 190.000 giáo trình, sách số; hơn 113.000 tài liệu số nội sinh; hơn 1,3 triệu tài liệu kết nối từ mạng lưới liên thư viện của 121 cơ sở đào tạo, cùng gần 450.000 bản sách in. Ảnh vnu
Tại Hòa Lạc, hệ thống gồm Thư viện Trung tâm, các không gian thư viện vệ tinh và Công viên Tri thức gần 10.000 m², tạo thêm nhiều lựa chọn cho sinh viên học tập, đọc sách, nghiên cứu và sinh hoạt học thuật. Ảnh vnu
Tại Hòa Lạc, hệ thống gồm Thư viện Trung tâm, các không gian thư viện vệ tinh và Công viên Tri thức gần 10.000 m², tạo thêm nhiều lựa chọn cho sinh viên học tập, đọc sách, nghiên cứu và sinh hoạt học thuật. Ảnh vnu
Công tác vệ sinh, cảnh quan và chỉnh trang đô thị cũng được yêu cầu đẩy nhanh. Đơn vị phụ trách hoàn thành tổng vệ sinh trước ngày 16/8, đồng thời tăng cường biển bảng chỉ dẫn, bảo đảm cảnh quan xanh, sạch, khang trang trước thời điểm sinh viên nhập học. Ảnh vnu
Công tác vệ sinh, cảnh quan và chỉnh trang đô thị cũng được yêu cầu đẩy nhanh. Đơn vị phụ trách hoàn thành tổng vệ sinh trước ngày 16/8, đồng thời tăng cường biển bảng chỉ dẫn, bảo đảm cảnh quan xanh, sạch, khang trang trước thời điểm sinh viên nhập học. Ảnh vnu
Cùng với học tập, các điều kiện phục vụ đời sống sinh viên cũng được chú trọng. Khu vực sinh hoạt chung, phòng học cộng đồng, dịch vụ ăn uống, cà phê, các không gian nghỉ ngơi và giải trí đang được hoàn thiện, từng bước hình thành môi trường đại học năng động, thân thiện.
Cùng với học tập, các điều kiện phục vụ đời sống sinh viên cũng được chú trọng. Khu vực sinh hoạt chung, phòng học cộng đồng, dịch vụ ăn uống, cà phê, các không gian nghỉ ngơi và giải trí đang được hoàn thiện, từng bước hình thành môi trường đại học năng động, thân thiện.
Việc chuẩn bị các điều kiện đón khoảng 17 nghìn sinh viên về học tập tại Hòa Lạc được ĐHQGHN xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới, với yêu cầu bảo đảm đồng bộ từ giảng đường, thư viện, y tế, ký túc xá, giao thông đến các dịch vụ và hoạt động đời sống, để người học yên tâm học tập, nghiên cứu và sinh hoạt. Ảnh vnu
Việc chuẩn bị các điều kiện đón khoảng 17 nghìn sinh viên về học tập tại Hòa Lạc được ĐHQGHN xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới, với yêu cầu bảo đảm đồng bộ từ giảng đường, thư viện, y tế, ký túc xá, giao thông đến các dịch vụ và hoạt động đời sống, để người học yên tâm học tập, nghiên cứu và sinh hoạt. Ảnh vnu
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Bình Nguyên
#ĐHQGHN #Hòa Lạc #sinh viên #cơ sở vật chất #giảng đường #thư viện

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