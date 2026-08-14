[GALLERY ] ĐHQGHN sẵn sàng đón khoảng 17 nghìn sinh viên học tập tại Hòa Lạc

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tại Hòa Lạc chuẩn bị cơ sở vật chất hiện đại, thư viện số, khu sinh hoạt đa dạng để đón 17.000 sinh viên trong năm học mới.
Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupé EV 2026 chạy điện vừa ra mắt như phiên bản mở rộng dễ tiếp cận hơn của dòng xe sang hiệu suất cao GT 4-Door Coupé.
Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupé EV 2026 chạy điện vừa ra mắt như phiên bản mở rộng dễ tiếp cận hơn của dòng xe sang hiệu suất cao GT 4-Door Coupé.
Honda Super-One EV vừa chính thức ra mắt tại Thái Lan với giá 990.000 baht (khoảng 777 triệu đồng). Mẫu xe điện cỡ nhỏ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản.
Hyundai Motor India đã chính thức ra mắt mẫu SUV Exter Knight Edition tại thị trường Ấn Độ. Xe sở hữu thiết kế đậm chất thể thao với tông màu đen tuyền cá tính.
Sau giải phóng mặt bằng, nhiều nhà nhỏ hẹp, không đảm bảo an toàn đã mọc lên, gây lo ngại về mỹ quan đô thị và an toàn công trình tại đường Lĩnh Nam.
Mẫu xe MPV Wuling Darion đã bắt đầu được một số đại lý nhận đặt cọc tại Việt Nam, với giá dự kiến dưới 800 triệu đồng và thời gian giao xe từ tháng 9/2026.
Qua ba lần sinh nở, "hot girl bế giảng" Trâm Anh được khen ngày càng mặn mà, trẻ trung.
Hãng xe sang Audi mới đây đã công bố những thông tin kỹ thuật ban đầu của A2 e-tron 2027 mới, mẫu xe điện cỡ nhỏ dự kiến sẽ ra mắt vào mùa thu năm 2026.
Hoàng Thùy Linh thay đổi hình ảnh qua nhiều kiểu trang phục, từ váy ren nữ tính, thiết kế họa tiết đến những set đồ đời thường trẻ trung.
Hai chiếc Porsche 911 đặc biệt này là sự kết hợp chưa từng có giữa tay nghề phục chế ôtô Singer với kỹ nghệ làm đồ da, chế tác đồng hồ thời trang Louis Vuitton.
Toyota Land Cruiser FJ rơi vào tình trạng khan hàng tại Việt Nam sau khi mở bán. Khách muốn nhận xe sớm, có thể phải chi thêm khoảng 50 triệu mua gói phụ kiện.
111 thí sinh Miss World 2026 trình diễn áo dài trong đêm khai mạc tại Quảng Ninh, mở đầu hành trình của cuộc thi tại Việt Nam.
Hyundai Tucson BLK Edition 2027 dự kiến có mặt tại Australia trong những tháng cuối năm 2026. Đáng chú ý, phiên bản đặc biệt này sẽ được sản xuất tại Việt Nam.
Sẽ chỉ có 19 chiếc siêu xe Lamborghini Diablo Roadster mui trần được Eccentrica phục chế và nâng cấp tới độ hoàn hảo từng chi tiết, mức giá sẽ không hề rẻ.
Hồ điều hòa Phú Đô hơn 1.166 tỷ đồng đang được đẩy nhanh tiến độ, nhiều hạng mục chính đã cơ bản hoàn thành, các phần việc còn lại tiếp tục triển khai.
Honda NS150XC 2027 mới ra mắt - dù chỉ ở phân khúc maxi scooter 150cc, nhưng sở hữu nhiều công nghệ độc đáo hơn cả nhiều mẫu adventure cao cấp trên 1.000cc.
Giữa quá trình xây dựng, chỉnh trang đô thị diễn ra liên tục, nhiều điểm tập kết phế thải xây dựng tại Hà Nội đang bị biến thành nơi bỏ rác sinh hoạt.
Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), các thành viên hiệp hội bán tổng cộng 33.707 xe trong tháng 7/2026, tăng 8% so với tháng 6.
Thị trường SUV tại Việt Nam ngày càng mở rộng với nhiều lựa chọn đủ phục vụ các nhu cầu, đáng chú ý là mẫu Ford Bronco 2027 được nhiều người dùng mong đợi.
Sau khi bàn giao đất phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo, nhiều hộ dân ở phường Hồng Hà sửa chữa phần nhà còn lại để ổn định cuộc sống.