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[GALLERY] Top smartphone chụp ảnh du lịch hè 2026 đáng mua nhất

Số hóa - Xe

[GALLERY] Top smartphone chụp ảnh du lịch hè 2026 đáng mua nhất

Từ Xiaomi, OPPO đến vivo và Motorola, đây là 5 smartphone chụp ảnh đẹp, quay video ấn tượng, phù hợp cho những chuyến du lịch hè 2026.

Thiên Trang (TH)
Mùa du lịch hè 2026 đang đến gần và nhu cầu sở hữu một chiếc smartphone có khả năng chụp ảnh đẹp, quay video chất lượng cao ngày càng tăng khi nhiều người muốn ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ mà không cần mang theo máy ảnh chuyên dụng cồng kềnh trong suốt hành trình khám phá. (Ảnh Thirdman/Pexels)
Mùa du lịch hè 2026 đang đến gần và nhu cầu sở hữu một chiếc smartphone có khả năng chụp ảnh đẹp, quay video chất lượng cao ngày càng tăng khi nhiều người muốn ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ mà không cần mang theo máy ảnh chuyên dụng cồng kềnh trong suốt hành trình khám phá. (Ảnh Thirdman/Pexels)
Trong bối cảnh công nghệ camera di động phát triển mạnh mẽ, các nhà sản xuất smartphone liên tục nâng cấp cảm biến, thuật toán AI và khả năng xử lý hình ảnh nhằm mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh linh hoạt hơn, từ chụp phong cảnh, chân dung cho tới quay vlog hay video ngắn đăng tải trên mạng xã hội.
Trong bối cảnh công nghệ camera di động phát triển mạnh mẽ, các nhà sản xuất smartphone liên tục nâng cấp cảm biến, thuật toán AI và khả năng xử lý hình ảnh nhằm mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh linh hoạt hơn, từ chụp phong cảnh, chân dung cho tới quay vlog hay video ngắn đăng tải trên mạng xã hội.
Nổi bật trong danh sách là Xiaomi 15T Pro 5G với hệ thống camera đa tiêu cự gồm cảm biến chính 50MP, camera tele 50MP và camera góc siêu rộng 12MP, cho phép người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa nhiều góc chụp khác nhau để ghi lại trọn vẹn khung cảnh thiên nhiên, kiến trúc hoặc những khoảnh khắc đời thường trong chuyến đi.
Nổi bật trong danh sách là Xiaomi 15T Pro 5G với hệ thống camera đa tiêu cự gồm cảm biến chính 50MP, camera tele 50MP và camera góc siêu rộng 12MP, cho phép người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa nhiều góc chụp khác nhau để ghi lại trọn vẹn khung cảnh thiên nhiên, kiến trúc hoặc những khoảnh khắc đời thường trong chuyến đi.
Trong khi đó, OPPO Reno15 hướng đến những người yêu thích chụp ảnh chân dung khi được trang bị công nghệ AI hỗ trợ nhận diện chủ thể, tối ưu màu da và cân bằng ánh sáng tự động, đồng thời sở hữu camera selfie 50MP giúp tạo ra những bức ảnh nhóm sắc nét và tự nhiên tại các điểm du lịch nổi tiếng.
Trong khi đó, OPPO Reno15 hướng đến những người yêu thích chụp ảnh chân dung khi được trang bị công nghệ AI hỗ trợ nhận diện chủ thể, tối ưu màu da và cân bằng ánh sáng tự động, đồng thời sở hữu camera selfie 50MP giúp tạo ra những bức ảnh nhóm sắc nét và tự nhiên tại các điểm du lịch nổi tiếng.
Với những ai thường xuyên khám phá thành phố về đêm hoặc yêu thích săn ảnh trong điều kiện thiếu sáng, vivo V60 5G là lựa chọn đáng chú ý nhờ cụm camera 50MP kép kết hợp chế độ chụp đêm chuyên dụng, giúp giữ lại nhiều chi tiết và hạn chế hiện tượng nhiễu hạt khi chụp trong môi trường ánh sáng phức tạp.
Với những ai thường xuyên khám phá thành phố về đêm hoặc yêu thích săn ảnh trong điều kiện thiếu sáng, vivo V60 5G là lựa chọn đáng chú ý nhờ cụm camera 50MP kép kết hợp chế độ chụp đêm chuyên dụng, giúp giữ lại nhiều chi tiết và hạn chế hiện tượng nhiễu hạt khi chụp trong môi trường ánh sáng phức tạp.
Ở phân khúc dễ tiếp cận hơn, Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ gây ấn tượng với camera chính độ phân giải lên tới 200MP, hỗ trợ ghi lại hình ảnh sắc nét trong nhiều bối cảnh khác nhau, từ phong cảnh thiên nhiên, công trình kiến trúc cho tới những món ăn địa phương trong hành trình trải nghiệm văn hóa.
Ở phân khúc dễ tiếp cận hơn, Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ gây ấn tượng với camera chính độ phân giải lên tới 200MP, hỗ trợ ghi lại hình ảnh sắc nét trong nhiều bối cảnh khác nhau, từ phong cảnh thiên nhiên, công trình kiến trúc cho tới những món ăn địa phương trong hành trình trải nghiệm văn hóa.
Không chỉ tập trung vào chụp ảnh, Motorola Edge 70 còn là lựa chọn phù hợp cho những người sáng tạo nội dung nhờ hệ thống ba camera 50MP cùng khả năng chống rung điện tử hiệu quả, giúp quá trình quay video khi di chuyển trở nên mượt mà hơn mà không cần sử dụng thêm các phụ kiện hỗ trợ chuyên dụng.
Không chỉ tập trung vào chụp ảnh, Motorola Edge 70 còn là lựa chọn phù hợp cho những người sáng tạo nội dung nhờ hệ thống ba camera 50MP cùng khả năng chống rung điện tử hiệu quả, giúp quá trình quay video khi di chuyển trở nên mượt mà hơn mà không cần sử dụng thêm các phụ kiện hỗ trợ chuyên dụng.
Sự xuất hiện của nhiều smartphone sở hữu camera chất lượng cao trong tầm giá từ hơn 10 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng đang mang đến cho người dùng nhiều lựa chọn hấp dẫn, giúp việc lưu giữ những khoảnh khắc đẹp trong mùa du lịch hè 2026 trở nên dễ dàng, tiện lợi và chuyên nghiệp hơn bao giờ hết.
Sự xuất hiện của nhiều smartphone sở hữu camera chất lượng cao trong tầm giá từ hơn 10 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng đang mang đến cho người dùng nhiều lựa chọn hấp dẫn, giúp việc lưu giữ những khoảnh khắc đẹp trong mùa du lịch hè 2026 trở nên dễ dàng, tiện lợi và chuyên nghiệp hơn bao giờ hết.
Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình
Thiên Trang (TH)
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