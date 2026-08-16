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[GALLERY] Xpeng G9L 2026 từ 909 triệu đồng - đẹp, sang chảnh như Range Rover

Số hóa - Xe

[GALLERY] Xpeng G9L 2026 từ 909 triệu đồng - đẹp, sang chảnh như Range Rover

Mẫu SUV cỡ lớn Xpeng G9L vừa ra mắt Trung Quốc có thiết kế như Range Rover, xe có giá khởi điểm 259.800 Nhân dân tệ (khoảng 909 triệu đồng).

Thanh Nguyễn
Ra mắt thị trường Trung Quốc vào đầu tháng 8/2026 này, Xpeng G9L hiện đã được mở cọc. Đồng thời, toàn bộ thông tin chi tiết của mẫu SUV hạng sang 5 chỗ này cũng đã được công bố. Nằm ở vị trí cao nhất trong dải sản phẩm của Xpeng cùng với mẫu GX 6 chỗ, G9L là phiên bản lớn hơn của G9 từng ra mắt vào năm 2022 và hiện vẫn đang được bán ở thị trường Trung Quốc.
Ra mắt thị trường Trung Quốc vào đầu tháng 8/2026 này, Xpeng G9L hiện đã được mở cọc. Đồng thời, toàn bộ thông tin chi tiết của mẫu SUV hạng sang 5 chỗ này cũng đã được công bố. Nằm ở vị trí cao nhất trong dải sản phẩm của Xpeng cùng với mẫu GX 6 chỗ, G9L là phiên bản lớn hơn của G9 từng ra mắt vào năm 2022 và hiện vẫn đang được bán ở thị trường Trung Quốc.
Về ngoại hình, mẫu xe Xpeng G9L 2026 mới sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.120 x 1.999 x 1.782 mm và chiều dài cơ sở đạt 3.100 mm. So với Xpeng G9, xe dài hơn 229 mm, rộng hơn 62 mm và cao hơn 112 mm trong khi chiều dài cơ sở tăng 102 mm.
Về ngoại hình, mẫu xe Xpeng G9L 2026 mới sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.120 x 1.999 x 1.782 mm và chiều dài cơ sở đạt 3.100 mm. So với Xpeng G9, xe dài hơn 229 mm, rộng hơn 62 mm và cao hơn 112 mm trong khi chiều dài cơ sở tăng 102 mm.
Phần chiều dài bổ sung được thể hiện rõ trong thiết kế, giúp xe trông thanh thoát và sang trọng hơn. Đồng thời, mẫu xe này cũng đưa phong cách tối giản kiểu Range Rover của Xpeng GX lên một thân xe thể thao và năng động hơn. Điểm tương đồng rõ nhất với “người anh em” GX nằm ở dải đèn LED trước và sau kéo dài toàn chiều rộng cùng các bề mặt thân xe mềm mại.
Phần chiều dài bổ sung được thể hiện rõ trong thiết kế, giúp xe trông thanh thoát và sang trọng hơn. Đồng thời, mẫu xe này cũng đưa phong cách tối giản kiểu Range Rover của Xpeng GX lên một thân xe thể thao và năng động hơn. Điểm tương đồng rõ nhất với “người anh em” GX nằm ở dải đèn LED trước và sau kéo dài toàn chiều rộng cùng các bề mặt thân xe mềm mại.
Kính chắn gió ôm trọn vẫn được giữ lại nhưng kết hợp với phần nóc hạ thấp hơn, cột D sơn cùng màu thân xe và kính sau dốc sâu hơn vì không còn phải ưu tiên khoảng không gian cho hàng ghế thứ ba. Cụm đèn pha chính được đặt rất thấp trên cản trước trong khi khe gió chủ động hai bên giúp xe đạt hệ số lực cản không khí chỉ 0,238 Cd.
Kính chắn gió ôm trọn vẫn được giữ lại nhưng kết hợp với phần nóc hạ thấp hơn, cột D sơn cùng màu thân xe và kính sau dốc sâu hơn vì không còn phải ưu tiên khoảng không gian cho hàng ghế thứ ba. Cụm đèn pha chính được đặt rất thấp trên cản trước trong khi khe gió chủ động hai bên giúp xe đạt hệ số lực cản không khí chỉ 0,238 Cd.
Giữ cho thân xe gọn gàng là bậc lên xuống chỉnh điện ẩn vào thân xe, hoạt động cùng dải đèn chào mừng chiếu xuống mặt đất. Ngoài ra, Xpeng G9L còn được trang bị mâm khí động học 20 inch tiêu chuẩn trong khi loại 21 inch và 22 inch nằm trong danh sách tùy chọn. Riêng mâm 22 inch sẽ dùng lốp trước và sau khác nhau.
Giữ cho thân xe gọn gàng là bậc lên xuống chỉnh điện ẩn vào thân xe, hoạt động cùng dải đèn chào mừng chiếu xuống mặt đất. Ngoài ra, Xpeng G9L còn được trang bị mâm khí động học 20 inch tiêu chuẩn trong khi loại 21 inch và 22 inch nằm trong danh sách tùy chọn. Riêng mâm 22 inch sẽ dùng lốp trước và sau khác nhau.
Nội thất của mẫu xe SUV Xpeng G9L tiếp tục gây ấn tượng với thiết kế được cho là lấy cảm hứng từ khoang hạng nhất của máy bay. Tại đây, xe sở hữu mặt táp-lô đa tầng, sử dụng nhiều chi tiết giả kim loại và họa tiết bầu trời sao phát sáng, được lặp lại trên táp-pi cửa.
Nội thất của mẫu xe SUV Xpeng G9L tiếp tục gây ấn tượng với thiết kế được cho là lấy cảm hứng từ khoang hạng nhất của máy bay. Tại đây, xe sở hữu mặt táp-lô đa tầng, sử dụng nhiều chi tiết giả kim loại và họa tiết bầu trời sao phát sáng, được lặp lại trên táp-pi cửa.
Dải trang trí phía trên tích hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,88 inch, kết hợp với màn hình thông tin giải trí 17,3 inch và màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD với kích thước tới 88 inch và công nghệ thực tế tăng cường. Bệ trung tâm dạng nổi có hai sạc không dây Qi 50 W trong khi các đầu nối ren trên mặt táp-lô dùng để gắn phụ kiện cũng có thể cấp thêm 50 W điện.
Dải trang trí phía trên tích hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,88 inch, kết hợp với màn hình thông tin giải trí 17,3 inch và màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD với kích thước tới 88 inch và công nghệ thực tế tăng cường. Bệ trung tâm dạng nổi có hai sạc không dây Qi 50 W trong khi các đầu nối ren trên mặt táp-lô dùng để gắn phụ kiện cũng có thể cấp thêm 50 W điện.
Chưa dừng ở đó, Xpeng G9L còn sở hữu ghế trước chỉnh điện 22 hướng, sưởi, thông gió và massage 16 điểm, đồng thời dùng trí thông minh nhân tạo AI để điều chỉnh 27 túi khí nhằm đạt tư thế ngồi tối ưu. Nhờ chiều dài lớn, ghế có thể ngả phẳng hoàn toàn mà không cần tháo tựa đầu, biến khoang xe thành một chiếc giường để nghỉ ngơi.
Chưa dừng ở đó, Xpeng G9L còn sở hữu ghế trước chỉnh điện 22 hướng, sưởi, thông gió và massage 16 điểm, đồng thời dùng trí thông minh nhân tạo AI để điều chỉnh 27 túi khí nhằm đạt tư thế ngồi tối ưu. Nhờ chiều dài lớn, ghế có thể ngả phẳng hoàn toàn mà không cần tháo tựa đầu, biến khoang xe thành một chiếc giường để nghỉ ngơi.
Ghế sau massage 10 điểm có chỉnh ngả và chỉnh đỡ lưng tiêu chuẩn. Ccả hai ghế ngoài có thể trang bị chế độ không trọng lực một chạm kèm bệ đỡ bắp chân. Ghế giữa có thể đi kèm bệ điều khiển trung tâm tùy chọn, khi gập xuống sẽ lộ ra bàn làm việc. Sạc không dây Qi phía sau cũng là trang bị tiêu chuẩn.
Ghế sau massage 10 điểm có chỉnh ngả và chỉnh đỡ lưng tiêu chuẩn. Ccả hai ghế ngoài có thể trang bị chế độ không trọng lực một chạm kèm bệ đỡ bắp chân. Ghế giữa có thể đi kèm bệ điều khiển trung tâm tùy chọn, khi gập xuống sẽ lộ ra bàn làm việc. Sạc không dây Qi phía sau cũng là trang bị tiêu chuẩn.
Các tiện nghi khác gồm tủ lạnh phía sau, rèm điện cho trần kính toàn cảnh và cửa sổ bên, màn hình treo trần 21,4 inch, màn hình điều khiển 8 inch cùng hệ thống âm thanh vòm tối đa 33 loa, bao gồm loa tích hợp trong từng tựa đầu ghế ngoài. Khoang hành lý có dung tích 1.152 lít, trong đó 230 lít nằm dưới sàn chống nước có thể đảo mặt. Cốp trước 109 lít cũng được trang bị cho mẫu xe Trung Quốc này.
Các tiện nghi khác gồm tủ lạnh phía sau, rèm điện cho trần kính toàn cảnh và cửa sổ bên, màn hình treo trần 21,4 inch, màn hình điều khiển 8 inch cùng hệ thống âm thanh vòm tối đa 33 loa, bao gồm loa tích hợp trong từng tựa đầu ghế ngoài. Khoang hành lý có dung tích 1.152 lít, trong đó 230 lít nằm dưới sàn chống nước có thể đảo mặt. Cốp trước 109 lít cũng được trang bị cho mẫu xe Trung Quốc này.
Tại Trung Quốc, Xpeng G9L có hai cấu hình động cơ, bao gồm thuần điện và điện mở rộng phạm vi PowerX. Phiên bản điện sẽ dùng hệ dẫn động cầu sau RWD hoặc dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD. Trong đó, bản RWD dùng 1 mô-tơ điện với công suất tối đa 367 mã lực và mô-men xoắn cực đại 465 Nm. Bản này có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 6,8 giây và đạt tốc độ tối đa 200 km/h. Pin LFP 91,9 kWh cho phạm vi tối đa 702 km theo tiêu chuẩn CLTC.
Tại Trung Quốc, Xpeng G9L có hai cấu hình động cơ, bao gồm thuần điện và điện mở rộng phạm vi PowerX. Phiên bản điện sẽ dùng hệ dẫn động cầu sau RWD hoặc dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD. Trong đó, bản RWD dùng 1 mô-tơ điện với công suất tối đa 367 mã lực và mô-men xoắn cực đại 465 Nm. Bản này có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 6,8 giây và đạt tốc độ tối đa 200 km/h. Pin LFP 91,9 kWh cho phạm vi tối đa 702 km theo tiêu chuẩn CLTC.
Bản AWD của Xpeng G9L EV được trang bị 2 mô-tơ điện với tổng công suất tối đa 585 mã lực và mô-men xoắn cực đại 695 Nm, rút ngắn thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h xuống 4,6 giây. Tuy nhiên, phạm vi di chuyển của xe cũng giảm xuống còn 660 km. Trong khi đó, pin NMC 110 kWh tùy chọn sẽ giúp nâng phạm vi di chuyển lên 755 km và giảm thời gian tăng tốc xuống 4,45 giây.
Bản AWD của Xpeng G9L EV được trang bị 2 mô-tơ điện với tổng công suất tối đa 585 mã lực và mô-men xoắn cực đại 695 Nm, rút ngắn thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h xuống 4,6 giây. Tuy nhiên, phạm vi di chuyển của xe cũng giảm xuống còn 660 km. Trong khi đó, pin NMC 110 kWh tùy chọn sẽ giúp nâng phạm vi di chuyển lên 755 km và giảm thời gian tăng tốc xuống 4,45 giây.
Với kiến trúc điện 800 V, G9L hỗ trợ sạc nhanh DC “5C” khoảng 500 kW. Nhờ đó, thời gian sạc pin từ 10% lên 80% rơi vào khoảng 10,7 phút với pin 91,9 kWh và 11,7 phút với pin 110 kWh. Ở bản PowerX, Xpeng G9L được trang bị thêm động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L dưới nắp ca-pô, chỉ đóng vai trò máy phát điện cho mô-tơ điện. Công suất của G9L PowerX giảm còn 503 mã lực nhưng thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h vẫn giữ ở mức 4,95 giây.
Với kiến trúc điện 800 V, G9L hỗ trợ sạc nhanh DC “5C” khoảng 500 kW. Nhờ đó, thời gian sạc pin từ 10% lên 80% rơi vào khoảng 10,7 phút với pin 91,9 kWh và 11,7 phút với pin 110 kWh. Ở bản PowerX, Xpeng G9L được trang bị thêm động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L dưới nắp ca-pô, chỉ đóng vai trò máy phát điện cho mô-tơ điện. Công suất của G9L PowerX giảm còn 503 mã lực nhưng thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h vẫn giữ ở mức 4,95 giây.
Pin 63,3 kWh cung cấp phạm vi chạy điện 435 km theo tiêu chuẩn CLTC cho G9L PowerX. Khi kết hợp bình xăng 60 lít, xe có thể đạt phạm vi di chuyển tổng cộng 1.602 km. Xe cũng dùng kiến trúc 800 V và hỗ trợ sạc “5C” khoảng 300 kW, cho thời gian sạc pin từ 10% lên 80% trong 10,7 phút... Xpeng xác nhận G9L sẽ có giá khởi điểm từ 259.800 Nhân dân tệ (khoảng 909 triệu đồng).
Pin 63,3 kWh cung cấp phạm vi chạy điện 435 km theo tiêu chuẩn CLTC cho G9L PowerX. Khi kết hợp bình xăng 60 lít, xe có thể đạt phạm vi di chuyển tổng cộng 1.602 km. Xe cũng dùng kiến trúc 800 V và hỗ trợ sạc “5C” khoảng 300 kW, cho thời gian sạc pin từ 10% lên 80% trong 10,7 phút... Xpeng xác nhận G9L sẽ có giá khởi điểm từ 259.800 Nhân dân tệ (khoảng 909 triệu đồng).
Video: ra mắt mẫu xe SUV Xpeng G9L 2026.
Thanh Nguyễn
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