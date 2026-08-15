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[GALLERY] Quên cáp sạc? 6 pin dự phòng tích hợp sẵn cáp

Số hóa - Xe

[GALLERY] Quên cáp sạc? 6 pin dự phòng tích hợp sẵn cáp

Từ pin 10.000mAh nhỏ gọn đến mẫu 25.000mAh công suất 165W, những pin sạc dự phòng này giúp người dùng không còn lo quên cáp khi ra ngoài.

Thiên Trang (th)
1. Anker Laptop Power Bank là lựa chọn nổi bật cho người thường xuyên di chuyển với dung lượng 25.000mAh, tổng công suất 165W, hai cáp tích hợp hỗ trợ tối đa 100W mỗi sợi và màn hình hiển thị dung lượng cùng tốc độ sạc, với giá tham khảo khoảng 1,8 triệu đồng.
1. Anker Laptop Power Bank là lựa chọn nổi bật cho người thường xuyên di chuyển với dung lượng 25.000mAh, tổng công suất 165W, hai cáp tích hợp hỗ trợ tối đa 100W mỗi sợi và màn hình hiển thị dung lượng cùng tốc độ sạc, với giá tham khảo khoảng 1,8 triệu đồng.
Đáng chú ý, mẫu pin này hướng tới cả người dùng laptop khi có thể cung cấp năng lượng cho MacBook Pro 16 inch và được thiết kế để các sợi cáp có thể thu gọn vào thân máy, hạn chế dây rối trong túi.
Đáng chú ý, mẫu pin này hướng tới cả người dùng laptop khi có thể cung cấp năng lượng cho MacBook Pro 16 inch và được thiết kế để các sợi cáp có thể thu gọn vào thân máy, hạn chế dây rối trong túi.
2. Baseus EnerFill FC41 cũng sở hữu dung lượng 25.000mAh nhưng có giá dễ tiếp cận hơn, khoảng 800.000 đồng, đồng thời đạt tổng công suất 145W và tích hợp hai cáp USB-C bọc vải, trong đó cáp chính hỗ trợ tới 140W.
2. Baseus EnerFill FC41 cũng sở hữu dung lượng 25.000mAh nhưng có giá dễ tiếp cận hơn, khoảng 800.000 đồng, đồng thời đạt tổng công suất 145W và tích hợp hai cáp USB-C bọc vải, trong đó cáp chính hỗ trợ tới 140W.
Không chỉ dùng để sạc, hai sợi cáp còn đóng vai trò như dây đeo, trong khi tính năng sạc xuyên qua cho phép người dùng vừa nạp pin dự phòng vừa cấp điện cho thiết bị khác.
Không chỉ dùng để sạc, hai sợi cáp còn đóng vai trò như dây đeo, trong khi tính năng sạc xuyên qua cho phép người dùng vừa nạp pin dự phòng vừa cấp điện cho thiết bị khác.
3. Nếu ưu tiên sự nhỏ gọn, Baseus EnerFill FC11 với dung lượng 10.000mAh, trọng lượng 363g, hai cáp USB-C tích hợp và công suất tối đa 45W sẽ phù hợp hơn cho nhu cầu duy trì năng lượng smartphone trong những ngày phải ra ngoài lâu.
3. Nếu ưu tiên sự nhỏ gọn, Baseus EnerFill FC11 với dung lượng 10.000mAh, trọng lượng 363g, hai cáp USB-C tích hợp và công suất tối đa 45W sẽ phù hợp hơn cho nhu cầu duy trì năng lượng smartphone trong những ngày phải ra ngoài lâu.
Mức công suất này đủ đáp ứng nhu cầu sạc nhanh cho nhiều điện thoại hiện nay, trong khi thiết kế gọn giúp sản phẩm dễ dàng nằm trong túi áo khoác hoặc túi nhỏ.
Mức công suất này đủ đáp ứng nhu cầu sạc nhanh cho nhiều điện thoại hiện nay, trong khi thiết kế gọn giúp sản phẩm dễ dàng nằm trong túi áo khoác hoặc túi nhỏ.
4. Baseus PicoGo AM52 hướng tới người thích sự linh hoạt khi kết hợp pin 10.000mAh, sạc không dây Qi2.2 với công suất tới 25W và cáp USB-C tích hợp hỗ trợ tối đa 45W, cùng thân nhôm giúp hỗ trợ tản nhiệt.
4. Baseus PicoGo AM52 hướng tới người thích sự linh hoạt khi kết hợp pin 10.000mAh, sạc không dây Qi2.2 với công suất tới 25W và cáp USB-C tích hợp hỗ trợ tối đa 45W, cùng thân nhôm giúp hỗ trợ tản nhiệt.
Người dùng có thể gắn pin từ tính vào smartphone tương thích để sạc không dây hoặc chuyển sang kết nối có dây khi cần tốc độ cao hơn, qua đó hạn chế phụ thuộc vào một phương thức sạc duy nhất.
Người dùng có thể gắn pin từ tính vào smartphone tương thích để sạc không dây hoặc chuyển sang kết nối có dây khi cần tốc độ cao hơn, qua đó hạn chế phụ thuộc vào một phương thức sạc duy nhất.
5. Xiaomi 67W Power Bank 10000 có mức giá tham khảo khoảng 450.000 đồng, tích hợp cáp USB-C có thể thu gọn, công suất đầu ra 67W, công suất đầu vào 65W và màn hình kỹ thuật số hiển thị trạng thái pin.
5. Xiaomi 67W Power Bank 10000 có mức giá tham khảo khoảng 450.000 đồng, tích hợp cáp USB-C có thể thu gọn, công suất đầu ra 67W, công suất đầu vào 65W và màn hình kỹ thuật số hiển thị trạng thái pin.
Thiết kế dây có thể tạo thành vòng đeo nhỏ, kết hợp chế độ sạc dòng điện thấp cho các thiết bị như tai nghe không dây, khiến đây trở thành một trong những lựa chọn đáng cân nhắc ở phân khúc giá thấp.
Thiết kế dây có thể tạo thành vòng đeo nhỏ, kết hợp chế độ sạc dòng điện thấp cho các thiết bị như tai nghe không dây, khiến đây trở thành một trong những lựa chọn đáng cân nhắc ở phân khúc giá thấp.
6. Cuktech CP24 Dual Power Bank có dung lượng 20.000mAh, tích hợp đồng thời cáp USB-C 40W và cáp Lightning đạt chứng nhận MFi, phù hợp với người dùng đang sở hữu nhiều thiết bị thuộc các thế hệ khác nhau.
6. Cuktech CP24 Dual Power Bank có dung lượng 20.000mAh, tích hợp đồng thời cáp USB-C 40W và cáp Lightning đạt chứng nhận MFi, phù hợp với người dùng đang sở hữu nhiều thiết bị thuộc các thế hệ khác nhau.
Với giá tham khảo khoảng 900.000 đồng, sản phẩm cho phép sạc thiết bị USB-C và Lightning mà không cần mang thêm dây hoặc đầu chuyển, đồng thời công suất tối đa 40W đáp ứng tốt nhu cầu dành cho điện thoại và máy tính bảng.
Với giá tham khảo khoảng 900.000 đồng, sản phẩm cho phép sạc thiết bị USB-C và Lightning mà không cần mang thêm dây hoặc đầu chuyển, đồng thời công suất tối đa 40W đáp ứng tốt nhu cầu dành cho điện thoại và máy tính bảng.
Thiên Trang (th)
#pin sạc dự phòng #tích hợp cáp #sạc nhanh #dung lượng lớn #sạc không dây #pin nhỏ gọn

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