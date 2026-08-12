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Số hóa - Xe

Galaxy Z Fold 8 quá chạy khiến Samsung phải làm thêm 1 triệu chiếc

Có vẻ như Galaxy Z Fold 8 đang tạo nên một cơn sốt thực sự, khi Samsung được cho là sẽ sản xuất thêm một chiếc nữa để đáp ứng nhu cầu của người dùng.

Tuệ Minh

Galaxy Z Fold 8 đang trở thành một hiện tượng thực sự khi Samsung được cho là sẽ sản xuất thêm một triệu chiếc điện thoại màn hình gập rộng này để đáp ứng nhu cầu vượt xa dự kiến.

Rõ ràng, thiết kế mới của Galaxy Z Fold 8 đang nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ người tiêu dùng.

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Galaxy Z Fold 8 với tỷ lệ màn hình 4:3 thu hút người dùng mạnh hơn nhiều dự kiến của Samsung.

Thiết bị với kích thước rộng hơn đã ra mắt trong bối cảnh nhu cầu tăng vọt, Samsung xác nhận số lượng đặt trước cao hơn nhiều so với các thế hệ trước, thậm chí một số phiên bản đã hết hàng hoặc bị trì hoãn giao hàng trong đợt đặt trước vừa kết thúc tuần trước.

Trước sức mua vượt ngoài mong đợi này, Samsung đã quyết định tăng sản lượng.

Theo ETNews, Samsung vừa đặt hàng sản xuất thêm một triệu chiếc Galaxy Z Fold 8 trong tuần này. Con số này bổ sung vào sản lượng vốn đã vượt qua các thế hệ trước đó.

Với diễn biến này, rất có thể thiết kế màn hình gập rộng sẽ tiếp tục được Samsung cũng như các hãng Android khác đẩy mạnh phát triển, đặc biệt khi Apple cũng đang chuẩn bị ra mắt chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên với kiểu dáng tương tự.

Apple, được cho là cũng sắp ra mắt iPhone Fold (iPhone Ultra) với tỷ lệ màn hình tương tự. Đây còn là smartphone dạng gập đầu tiên của nhà Táo, tuy nhiên bằng việc ra mắt sớm hơn, Samsung đã chiếm được lợi thế đáng kể.

Tuy nhiên, chiếc iPhone gập sắp ra mắt dự kiến ​​sẽ kích nổ toàn bộ thị trường điện thoại minh, thu hút đông đảo người dùng hệ sinh thái Apple dù có giá bán rất cao.

Thị trường điện thoại gập đang bước vào giai đoạn phân hóa mạnh mẽ, nơi mỗi thương hiệu tự chọn cho mình một lối đi riêng để đối đầu với Samsung và Apple. Xu hướng thiết kế tỷ lệ màn hình trên các dòng smartphone gập đang có sự chuyển dịch rõ rệt từ năm 2025 đến 2026.

Các hãng sản xuất không còn duy trì tỷ lệ thon dài như trước mà chuyển sang xu hướng "vuông vắn và rộng hơn" để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

Samsung Galaxy Z Fold 8 - Làn gió mới đến từ tỷ lệ màn hình thực dụng.
9to5 Google/Samfan
#Nhu cầu lớn về Galaxy Z Fold 8 #Samsung tăng sản xuất thêm một triệu chiếc #Xu hướng thiết kế màn hình gập rộng #Thị trường điện thoại gập phân hóa mạnh mẽ #Apple chuẩn bị ra mắt iPhone gập đầu tiên

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Thông số đầy đủ của các phiên bản Samsung Galaxy Z Fold 8 Series

Mới đây chúng ta đã thấy những hình ảnh rò rỉ về Galaxy Z Fold 8 và Galaxy Z Fold 8 Ultra sắp ra mắt của Samsung, giờ là lúc để biết thông số kỹ thuật đầy đủ.

Như chúng ta đã biết, Galaxy Z Fold 8 là mẫu điện thoại gập màn hình rộng nhằm cạnh tranh với iPhone Ultra.

Thiết bị này sẽ có màn hình gập chính 7,6 inch độ phân giải 2448x1848 với tỷ lệ khung hình 4:3 và màn hình phụ 5,5 inch độ phân giải 1248x1972.

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Số hóa - Xe

Samsung dùng titan xóa nếp gấp trên Galaxy Z Fold

Samsung hé lộ công nghệ Flex Titanium dùng hợp kim titan để giảm nếp gấp và tăng độ bền màn hình gập, hứa hẹn xuất hiện trên Galaxy Z Fold thế hệ mới.

Sau nhiều năm liên tục cải tiến điện thoại màn hình gập, Samsung dường như đã tìm ra hướng đi mới để xử lý điểm yếu lớn nhất của dòng Galaxy Z Fold: nếp gấp giữa màn hình. Hãng vừa giới thiệu công nghệ Flex Titanium, sử dụng hợp kim titan trong cấu trúc màn hình nhằm tăng độ cứng, hạn chế biến dạng sau thời gian dài sử dụng và cải thiện trải nghiệm hiển thị. Đây được xem là một trong những thay đổi đáng chú ý nhất của Samsung kể từ khi dòng Galaxy Z Fold ra mắt vào năm 2019.

Theo thông tin được Samsung Display công bố, Flex Titanium gồm hai thành phần chính. Đầu tiên là lớp màng hợp kim titan đặt ngay bên dưới tấm nền OLED, kết hợp với một tấm đỡ bằng titan nằm dưới toàn bộ cụm màn hình. Cấu trúc này hoạt động cùng lớp kính siêu mỏng Ultra Thin Glass (UTG) để tạo nên một hệ thống chắc chắn hơn so với các thế hệ trước. Titan được lựa chọn nhờ đặc tính cứng, khó biến dạng nhưng vẫn có trọng lượng nhẹ, vì vậy vật liệu này thường xuất hiện trong ngành hàng không, thiết bị y tế và các mẫu smartphone cao cấp. Tuy nhiên, chi phí sản xuất và gia công titan cũng cao hơn đáng kể so với nhôm hay thép.

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Số hóa - Xe

iOS 27 beta hé lộ iPhone sở hữu 2 pin, có thể là iPhone Fold

iPhone màn hình gập của Apple dự kiến ​​sẽ có thiết kế kiểu hộ chiếu, cho phép cấu hình pin kép. Điều này vừa được hé lộ trong mã nguồn của iOS 27 beta.

iPhone Fold là một trong những thiết bị được mong chờ nhất mà Apple dự kiến ​​sẽ ra mắt vào tháng 9 này. Cho đến nay, chúng ta đã nghe nhiều tin đồn và báo cáo về thiết bị màn hình gập đầu tiên của Apple, nhưng thông tin rò rỉ mới nhất đến từ mã beta của iOS 27 và hé lộ về dự án iPhone sử dụng hai pin.

Gần đây, Apple đã phát hành bản beta iOS 27 cho các nhà phát triển. Một phân tích chuyên sâu về phần mềm của Macworld đã tiết lộ một số thông tin thú vị về một chiếc iPhone có hai pin bên trong, điều này có thể ám chỉ đến chiếc iPhone Fold sắp ra mắt.

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