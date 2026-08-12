Galaxy Z Fold 8 quá chạy khiến Samsung phải làm thêm 1 triệu chiếc

Có vẻ như Galaxy Z Fold 8 đang tạo nên một cơn sốt thực sự, khi Samsung được cho là sẽ sản xuất thêm một chiếc nữa để đáp ứng nhu cầu của người dùng.

Galaxy Z Fold 8 đang trở thành một hiện tượng thực sự khi Samsung được cho là sẽ sản xuất thêm một triệu chiếc điện thoại màn hình gập rộng này để đáp ứng nhu cầu vượt xa dự kiến.

Rõ ràng, thiết kế mới của Galaxy Z Fold 8 đang nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ người tiêu dùng.

Galaxy Z Fold 8 với tỷ lệ màn hình 4:3 thu hút người dùng mạnh hơn nhiều dự kiến của Samsung.

Thiết bị với kích thước rộng hơn đã ra mắt trong bối cảnh nhu cầu tăng vọt, Samsung xác nhận số lượng đặt trước cao hơn nhiều so với các thế hệ trước, thậm chí một số phiên bản đã hết hàng hoặc bị trì hoãn giao hàng trong đợt đặt trước vừa kết thúc tuần trước.

Trước sức mua vượt ngoài mong đợi này, Samsung đã quyết định tăng sản lượng.

Theo ETNews, Samsung vừa đặt hàng sản xuất thêm một triệu chiếc Galaxy Z Fold 8 trong tuần này. Con số này bổ sung vào sản lượng vốn đã vượt qua các thế hệ trước đó.

Với diễn biến này, rất có thể thiết kế màn hình gập rộng sẽ tiếp tục được Samsung cũng như các hãng Android khác đẩy mạnh phát triển, đặc biệt khi Apple cũng đang chuẩn bị ra mắt chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên với kiểu dáng tương tự.

Apple, được cho là cũng sắp ra mắt iPhone Fold (iPhone Ultra) với tỷ lệ màn hình tương tự. Đây còn là smartphone dạng gập đầu tiên của nhà Táo, tuy nhiên bằng việc ra mắt sớm hơn, Samsung đã chiếm được lợi thế đáng kể.

Tuy nhiên, chiếc iPhone gập sắp ra mắt dự kiến ​​sẽ kích nổ toàn bộ thị trường điện thoại minh, thu hút đông đảo người dùng hệ sinh thái Apple dù có giá bán rất cao.

Thị trường điện thoại gập đang bước vào giai đoạn phân hóa mạnh mẽ, nơi mỗi thương hiệu tự chọn cho mình một lối đi riêng để đối đầu với Samsung và Apple. Xu hướng thiết kế tỷ lệ màn hình trên các dòng smartphone gập đang có sự chuyển dịch rõ rệt từ năm 2025 đến 2026.

Các hãng sản xuất không còn duy trì tỷ lệ thon dài như trước mà chuyển sang xu hướng "vuông vắn và rộng hơn" để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

