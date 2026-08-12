Máy hút bụi Dreame H16 Pro TriForce: Hút 30.000 Pa

Dreame H16 Pro TriForce là mẫu máy hút bụi lau nhà cao cấp hướng đến những gia đình có nhu cầu làm sạch sâu, đặc biệt là các căn hộ thường xuyên nấu nướng, ăn uống hoặc nuôi thú cưng. Điểm nổi bật nhất của thiết bị nằm ở hệ thống làm sạch đa chế độ, kết hợp lực hút tối đa 30.000 Pa với nước nóng, hơi nước và bọt FoamWash. Tuy nhiên, mức giá khoảng 20 triệu đồng cũng khiến đây trở thành sản phẩm dành cho nhóm người dùng sẵn sàng chi mạnh cho trải nghiệm vệ sinh nhà cửa.

Về thiết kế, H16 Pro TriForce có thân máy dày 9,85 cm và trọng lượng 6,5 kg. Con số này không thực sự nhẹ, nhưng hệ thống trợ lực GlideWheel giúp việc đẩy và kéo máy dễ dàng hơn đáng kể. Bánh sau có khả năng tự dẫn hướng, hạn chế việc người dùng phải liên tục dùng lực để điều chỉnh hướng di chuyển. Đặc biệt, máy có thể ngả phẳng 180 độ, cho phép đầu lau tiếp cận sâu bên dưới giường, tủ hoặc những món đồ nội thất có khoảng trống thấp. Người dùng thậm chí có thể điều khiển máy tiến hoặc lùi thông qua ứng dụng Dreamehome khi thiết bị đang ở tư thế này. Đầu lau cũng được trang bị đèn LED để soi bụi ở những khu vực thiếu sáng và hệ thống làm sạch ba cạnh giúp tiếp cận sát chân tường, chân bàn hay cạnh tủ.

Dreame H16 Pro TriForce có thể ngả phẳng 180 độ, giúp đầu lau tiếp cận những khu vực thấp bên dưới đồ nội thất.

Điểm khiến Dreame H16 Pro TriForce khác biệt so với nhiều máy hút bụi lau sàn thông thường là khả năng xử lý vết bẩn bằng nhiều phương pháp. Máy có chế độ Thông minh, Hút, Tùy chỉnh bên cạnh hai chế độ chuyên sâu là SaunaClean sử dụng hơi nước và ThermoRinse sử dụng nước nóng. Động cơ không chổi than tạo lực hút tối đa 30.000 Pa, kết hợp con lăn quay ở tốc độ 480 vòng/phút để thu gom chất bẩn. Ở chế độ Thông minh, hệ thống cảm biến đa phổ có thể nhận diện tình trạng sàn và AutoAdapt tự điều chỉnh lực hút, lượng nước cũng như tỷ lệ dung dịch vệ sinh. Đây là cách tiếp cận thực dụng hơn so với việc sử dụng cùng một lượng nước cho toàn bộ căn nhà.

Trong những khu vực như nhà bếp, khả năng sử dụng nước nóng có thể phát huy rõ lợi thế. ThermoRinse sử dụng nước ở mức 90°C để hỗ trợ làm mềm dầu mỡ và các chất bám dính, sau đó kết hợp lực hút lớn để thu hồi chất bẩn. Những vết nước lẩu, bia hoặc chất lỏng đổ trên sàn có thể được xử lý nhanh hơn so với phương pháp lau thông thường. Nếu cần làm sạch sâu hơn, SaunaClean tạo hơi nước với mô-đun gia nhiệt lên tới 200°C, trong khi nhiệt độ tại đầu phun đạt tối đa 99°C theo công bố của nhà sản xuất. Hệ thống sáu lỗ phun giúp hơi nước tiếp cận các khu vực gồ ghề hoặc khe hẹp. Máy còn có nút phun FoamWash, đưa bọt mịn chứa enzyme sinh học trực tiếp lên khu vực cần xử lý để hỗ trợ phân hủy các hợp chất gây mùi trước khi hút và lau lại.

H16 Pro TriForce kết hợp lực hút 30.000 Pa với nước nóng, hơi nước và FoamWash để xử lý nhiều dạng vết bẩn.

Một điểm đáng chú ý trong quá trình sử dụng là khả năng giữ sàn tương đối khô sau khi lau. Theo trải nghiệm được cung cấp, hiện tượng đọng nước ít hơn thế hệ trước, kể cả khi sử dụng chế độ nước nóng. Hệ thống TangleCut 2.0 cũng được thiết kế để hạn chế tóc và lông thú cưng quấn quanh con lăn, trong khi thanh gạt phẳng có nhiệm vụ loại bỏ lượng nước dư. Dù vậy, máy không phải giải pháp tuyệt đối cho mọi loại vết bẩn. Những vết bám lâu ngày hoặc quá cứng đầu vẫn có thể cần xử lý thủ công trước khi sử dụng máy.

Sau khi hoàn tất công việc, H16 Pro TriForce tiếp tục tự động làm sạch con lăn bằng quy trình hai bước gồm hơi nước ở 200°C và nước nóng 95°C, sau đó đảo chiều con lăn để tăng khả năng làm sạch. Cuối chu trình, khí nóng 95°C được sử dụng để sấy con lăn trong khoảng 5 hoặc 30 phút. Hộc nước sạch có dung tích 830 ml, hộc nước bẩn 500 ml và ngăn dung dịch lau sàn 100 ml. Pin gồm 6 cell 5.000 mAh, cho thời gian hoạt động khoảng 70 phút ở chế độ Eco và khoảng 20 phút khi sử dụng các chế độ hơi nước hoặc nước nóng. Thông qua Dreamehome, người dùng có thể điều khiển máy từ xa, điều chỉnh lực hút, lượng nước, kích hoạt tự giặt, sấy con lăn và nhận thông báo bảo trì.

Với những gì được trang bị, Dreame H16 Pro TriForce rõ ràng không hướng đến nhóm khách hàng chỉ cần một thiết bị lau sàn cơ bản. Khả năng hút mạnh, nước nóng, hơi nước, FoamWash, tự làm sạch và điều khiển qua ứng dụng khiến sản phẩm phù hợp hơn với các gia đình có yêu cầu cao về vệ sinh. Đổi lại, mức giá khoảng 20 triệu đồng là rào cản đáng kể khi trên thị trường đã có nhiều lựa chọn máy hút bụi lau nhà sử dụng nước nóng với chi phí thấp hơn. Vì vậy, H16 Pro TriForce chỉ thực sự thuyết phục nếu người dùng sẵn sàng trả thêm cho khả năng làm sạch chuyên sâu và hệ thống tự động hóa toàn diện.