iOS 27 beta hé lộ iPhone sở hữu 2 pin, có thể là iPhone Fold

iPhone màn hình gập của Apple dự kiến ​​sẽ có thiết kế kiểu hộ chiếu, cho phép cấu hình pin kép. Điều này vừa được hé lộ trong mã nguồn của iOS 27 beta.

iPhone Fold là một trong những thiết bị được mong chờ nhất mà Apple dự kiến ​​sẽ ra mắt vào tháng 9 này. Cho đến nay, chúng ta đã nghe nhiều tin đồn và báo cáo về thiết bị màn hình gập đầu tiên của Apple, nhưng thông tin rò rỉ mới nhất đến từ mã beta của iOS 27 và hé lộ về dự án iPhone sử dụng hai pin.

Gần đây, Apple đã phát hành bản beta iOS 27 cho các nhà phát triển. Một phân tích chuyên sâu về phần mềm của Macworld đã tiết lộ một số thông tin thú vị về một chiếc iPhone có hai pin bên trong, điều này có thể ám chỉ đến chiếc iPhone Fold sắp ra mắt.

Thiết kế dạng gập của iPhone Fold phù hợp cho việc triển khai hệ pin kép.

Nguồn tin cho biết họ đã tìm thấy các chuỗi ký tự “Tình trạng pin” mới trong bản beta iOS 27 đề cập đến một chiếc iPhone có nhiều pin bên trong. Một trong các chuỗi ký tự đó ghi rằng, “Pin trong chiếc iPhone này đang hoạt động như mong đợi”, trong khi một chuỗi khác cho biết, “Tình trạng pin trong chiếc iPhone này đã suy giảm đáng kể”.

Một chuỗi ký tự khác đề cập rõ ràng rằng "Một trong các pin không được xác nhận là pin chính hãng" của Apple. Chính dòng thông tin này đã hé lộ rằng chiếc iPhone có ít nhất 2 viên pin. Điều này phù hợp với tiết lộ trước đó của các leaker nổi tiếng.

Apple dự kiến ​​sẽ ra mắt iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Fold vào tháng 9 này. Trên thực tế, không thể đặt hai viên pin vào các mẫu iPhone thông thường, mặc dù các báo cáo cho thấy Apple sẽ tăng dung lượng pin trên toàn bộ dòng iPhone 18 Pro sắp ra mắt.

Nhiều sản phẩm của Apple sẽ được ra mắt trong tháng 9 tới.

Tuy nhiên, iPhone Fold được đồn đoán sẽ có thiết kế gập kiểu hộ chiếu, khiến cấu hình pin kép trở nên thiết thực hơn nhiều. Hơn nữa, nguồn tin rò rỉ Digital Chat Station của Trung Quốc trước đây đã tuyên bố rằng iPhone Fold sẽ sử dụng pin kép, với hai cell có dung lượng lần lượt là 1.921mAh và 2.962mAh.

Kết hợp lại, iPhone màn hình gập có thể cung cấp tổng dung lượng pin lên đến 4.883mAh. Để so sánh, Samsung Galaxy Z Fold 7 có pin 4.400mAh, trong khi Google Pixel 10 Pro Fold sở hữu pin 5.015mAh.

Nhà phân tích chuỗi cung ứng của Apple, Ming-Chi Kuo, cũng từng đưa tin rằng iPhone Fold sẽ sử dụng công nghệ pin mật độ cao tương tự như iPhone Air.