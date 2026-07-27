Samsung dùng titan xóa nếp gấp trên Galaxy Z Fold

Sau nhiều năm liên tục cải tiến điện thoại màn hình gập, Samsung dường như đã tìm ra hướng đi mới để xử lý điểm yếu lớn nhất của dòng Galaxy Z Fold: nếp gấp giữa màn hình. Hãng vừa giới thiệu công nghệ Flex Titanium, sử dụng hợp kim titan trong cấu trúc màn hình nhằm tăng độ cứng, hạn chế biến dạng sau thời gian dài sử dụng và cải thiện trải nghiệm hiển thị. Đây được xem là một trong những thay đổi đáng chú ý nhất của Samsung kể từ khi dòng Galaxy Z Fold ra mắt vào năm 2019.

Theo thông tin được Samsung Display công bố, Flex Titanium gồm hai thành phần chính. Đầu tiên là lớp màng hợp kim titan đặt ngay bên dưới tấm nền OLED, kết hợp với một tấm đỡ bằng titan nằm dưới toàn bộ cụm màn hình. Cấu trúc này hoạt động cùng lớp kính siêu mỏng Ultra Thin Glass (UTG) để tạo nên một hệ thống chắc chắn hơn so với các thế hệ trước. Titan được lựa chọn nhờ đặc tính cứng, khó biến dạng nhưng vẫn có trọng lượng nhẹ, vì vậy vật liệu này thường xuất hiện trong ngành hàng không, thiết bị y tế và các mẫu smartphone cao cấp. Tuy nhiên, chi phí sản xuất và gia công titan cũng cao hơn đáng kể so với nhôm hay thép.

Công nghệ Flex Titanium được kỳ vọng giúp giảm rõ rệt nếp gấp trên màn hình Galaxy Z Fold thế hệ mới.

Trong nhiều năm qua, Samsung chủ yếu tập trung cải tiến bản lề và tối ưu các lớp vật liệu mềm dưới màn hình để giảm vết gấp. Tuy nhiên, sau hàng nghìn lần đóng mở, những lớp vật liệu này vẫn có thể bị biến dạng, khiến nếp gấp xuất hiện rõ hơn theo thời gian. Với Flex Titanium, Samsung chuyển sang hướng tiếp cận hoàn toàn khác khi tăng độ cứng của kết cấu bằng kim loại. Nếu công nghệ mới phát huy hiệu quả trong thực tế, Galaxy Z Fold có thể mang đến trải nghiệm vuốt chạm liền mạch hơn, đồng thời nâng cao độ bền của màn hình gập - yếu tố luôn được người dùng quan tâm khi cân nhắc lựa chọn dòng sản phẩm này.

Hiện Samsung chưa xác nhận thiết bị đầu tiên được trang bị Flex Titanium, nhưng nhiều thông tin cho thấy công nghệ này sẽ xuất hiện trên Galaxy Z Fold 8. Một số nguồn tin còn cho rằng phiên bản tiêu chuẩn có thể khởi điểm từ 1.899 USD, trong khi bản Ultra vượt mốc 2.000 USD, trở thành mẫu điện thoại màn hình gập đắt nhất của Samsung từ trước đến nay. Dù vậy, mức giá và cấu hình vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn. Hãng dự kiến sẽ công bố đầy đủ thông tin về Flex Titanium cùng thế hệ Galaxy Z Fold mới tại sự kiện Galaxy Unpacked diễn ra ở London vào ngày 22/7.