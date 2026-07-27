Thông số đầy đủ của các phiên bản Samsung Galaxy Z Fold 8 Series

Mới đây chúng ta đã thấy những hình ảnh rò rỉ về Galaxy Z Fold 8 và Galaxy Z Fold 8 Ultra sắp ra mắt của Samsung, giờ là lúc để biết thông số kỹ thuật đầy đủ.

Như chúng ta đã biết, Galaxy Z Fold 8 là mẫu điện thoại gập màn hình rộng nhằm cạnh tranh với iPhone Ultra.

Thiết bị này sẽ có màn hình gập chính 7,6 inch độ phân giải 2448x1848 với tỷ lệ khung hình 4:3 và màn hình phụ 5,5 inch độ phân giải 1248x1972.

Cả hai màn hình đều có tần số quét 120Hz. Chất liệu màn hình giờ đây là titan, giúp cho nếp gấp gần như vô hình.

Samsung Galaxy Z Fold 8 sẽ sở hữu màn hình gập 7,6 inch

Galaxy Fold 8 được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 dành cho Galaxy, kết hợp với 12GB RAM LPDDR5X cùng bộ nhớ trong 256GB/512GB hoặc 16GB RAM và 1TB bộ nhớ trong.

Fold 8 sẽ có các màu Graphite, Cream và Lavender, trong khi màu Pistachio sẽ được bán độc quyền trên cửa hàng trực tuyến của Samsung.

Máy có camera chính 50MP với khẩu độ f/1.8 và camera siêu rộng 50MP f/1.9. Hai camera selfie đều có độ phân giải 10MP f/2.2.

Điện thoại sở hữu viên pin 4800 mAh hỗ trợ sạc nhanh có dây 45W và cũng có chức năng sạc không dây. Pin được thiết kế để giữ lại ít nhất 80% dung lượng ban đầu sau 1200 chu kỳ sạc.

Fold 8 có độ dày 4,5mm khi mở ra và đạt chứng nhận IP48 về khả năng chống bụi và nước. Máy nặng 201g và sẽ được bán với giá khởi điểm 1.999 euro tại Đức.

Galaxy Z Fold 8 Ultra, một cách khá khó hiểu, lại chính là phiên bản kế nhiệm của Galaxy Z Fold 7 ra mắt năm ngoái. Máy sở hữu màn hình gập bên trong với độ phân giải 2256x2504, cao hơn so với Fold 7.

Màn hình ngoài có kích thước 6.5 inch với độ phân giải 1080x2520. Cả hai màn hình đều hỗ trợ tần số quét 120Hz.

Mẫu Galaxy Z Fold 8 Ultra với tỷ lệ màn hình rộng hơn được cho là người kế nhiệm của Fold 7.

Ở mặt sau, máy có camera chính 200MP với chống rung quang học OIS và khẩu độ f/1.7, camera tele 10MP với zoom quang học 3x và khẩu độ f/2.4, cùng camera siêu rộng 50MP mới với khẩu độ f/1.9.

Camera selfie vẫn là 10MP mỗi bên, với khẩu độ f/2.2. Fold 8 Ultra cũng được trang bị chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 dành cho Galaxy và có cùng phân bổ RAM/bộ nhớ như Fold 8.

Tuy nhiên, Fold 8 Ultra sở hữu viên pin 5.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 45W. Tất nhiên, sạc không dây cũng được tích hợp. Giống như pin của Fold 8, viên pin này được chứng nhận có thể trải qua ít nhất 1.200 chu kỳ sạc trước khi dung lượng giảm xuống dưới 80%.

Fold 8 Ultra có độ dày 4,1mm khi mở ra và nặng 218g. Sản phẩm sẽ có các màu Graphite, Cream và Violet Shadow, cùng với màu Green Shadow độc quyền tại cửa hàng trực tuyến của Samsung. Fold 8 Ultra sẽ có giá khởi điểm từ 2.199 euro.