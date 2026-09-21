Nhà có 3 cây cảnh cát tường cả năm an tâm, quả ngọt cho con, lộc cho gia đình

Với nhiều người, trồng cây cảnh trong nhà hay sân vườn không phải để khoe mẽ một giống quý hiếm, đắt tiền.

Trồng cây là để có một lý do thức dậy mỗi sớm, nhìn thấy sự sống đang lớn lên, và đến mùa, được hái một thứ quả sạch cho con cháu mình ăn. Hạnh phúc đôi khi chỉ cần giản dị như vậy.

Dưới đây là 3 cây cảnh cho quả ngọt không cần bón phân cầu kỳ, không cần phun thuốc, chịu được rét, ít sâu bệnh, mà năm nào cũng trĩu quả.

Đây là một cây cảnh rất biết điều.

1. Cây cảnh: Lựu hạt mềm - Ngọn lửa của sự viên mãn

Nếu chỉ được khuyên trồng một cây duy nhất trong đời, tôi sẽ khuyên trồng lựu hạt mềm. Nhiều người ngại lựu vì nghĩ lựu khó trồng, hạt cứng, sâu bệnh nhiều. Đó là chuyện của những giống lựu cũ.

Những giống lựu hạt mềm được chọn lọc như lựu Tunisia, lựu Ấn Độ, về mặt khoa học vẫn là Punica granatum, nhưng đã được gọt giũa hết những nhược điểm. Hạt nhỏ, mềm như không, cắn vào là tan, vị ngọt thanh chứ không gắt.

Đây là một cây cảnh rất biết điều. Cây cảnh không vươn cành um tùm để lấn át không gian. Dáng nó nhỏ gọn, lá xanh mướt, trồng trong chậu lớn đặt ở góc sân cũng không thấy chật.

Xuân, hè, thu, nó cứ xanh tốt

Nó là cây cảnh của những người bận rộn hay những người lười một cách thông minh. Điều khiến tôi yêu nó nhất là sự sạch sẽ. Nếu như cam, đào cứ phải lo rệp, lo thối quả, thì cây lựu gần như miễn nhiễm. Sức đề kháng của nó rất tốt, cả năm không cần một giọt thuốc trừ sâu.

Xuân, hè, thu, nó cứ xanh tốt, tự mình hồi phục, không vàng lá, không rụng quả non. Đến mùa đông, nó rụng lá đi ngủ, chịu được cái rét cắt da của miền Bắc mà không cần phải bọc nilon hay bê chậu vào nhà. Xuân ấm lên, nó lại tự nảy chồi, đúng hẹn.

Rồi đến lúc nó ra hoa. Cả cây cảnh bừng lên những đốm lửa đỏ tươi, rộn ràng mà không chói gắt. Hoa nhiều thì quả nhiều, tỷ lệ đậu quả của lựu hạt mềm cao đến mức bạn chẳng cần phải tỉa bớt.

Trồng cây cảnh này cũng nhàn.

Đến thu, cây trĩu xuống. Mỗi quả tròn căng, vỏ đỏ tươi như son. Bóc ra, bên trong là những hạt pha lê đỏ mọng nước.

Người già, trẻ nhỏ đều ăn được, không phải nhổ hạt, vị ngọt lành nguyên bản, không giống thứ quả thúc chín ngoài chợ.

Trồng cây cảnh này cũng nhàn. Lúc trồng trộn vào đất một ít phân hữu cơ hoai mục là đủ. Sau đó đất khô mới tưới, mưa thì thoát nước cho nó. Mỗi đầu xuân, cắt bỏ vài cành tăm, cành yếu cho thoáng tán. Rồi cứ thế mà chờ quả chín.

Ý nghĩa phong thủy của cây lựu

Quả lựu trăm hạt là biểu tượng cổ xưa

Trong văn hóa Á Đông, không có cây nào mang ý nghĩa viên mãn hơn cây lựu. Hoa lựu đỏ rực là biểu tượng của may mắn, tài lộc, xua đuổi điều không may.

Quả lựu trăm hạt là biểu tượng cổ xưa nhất của sự đông đúc, con đàn cháu đống, gia đình sum vầy, hạnh phúc bền chặt.

Trồng một cây lựu trước nhà, là trồng một lời chúc cho gia đình luôn sung túc, con cháu đuề huề, mọi sự hanh thông. Nhìn cây lựu trĩu quả, lòng người tự thấy đủ đầy.

Cây cảnh này không cao,

2. Cây cảnh: Việt quất lùn - Nốt trầm tĩnh lặng của sự tinh khiết

Nếu lựu là ngọn lửa thì việt quất lùn là một nốt trầm, một chén trà thanh đạm trong vườn. Đây là món quà dành cho những người yêu quả mọng nhưng chỉ có ban công hay sân thượng.

Người ta hay đồn việt quất khó trồng, đỏng đảnh. Đó là vì họ chưa gặp giống lùn mới. Giống này đã được cải thiện sức chịu đựng rất nhiều, người mới bắt đầu cũng trồng được.

Cây cảnh này không cao, dáng lùn, tròn trịa, rất gọn gàng. Nó không che nắng của nhà bên, không đòi hỏi nhiều đất. Một góc sân nhỏ, một ban công đủ nắng, một chậu to trên sân thượng là đủ cho nó sống vui.

Cây cảnh sống ngoài trời qua mùa đông

Điều đáng quý là cây cảnh rất sạch. Bản thân lá việt quất có mùi thảo mộc nhẹ, tự xua đuổi sâu bọ. Bạn gần như không bao giờ phải phun thuốc cho nó. Quả của nó cứ thế mà sạch, rửa qua nước là có thể ăn ngay, trẻ con ăn cũng an tâm.

Cây cảnh việt quất lùn cũng là một chiến binh chịu lạnh cừ khôi. Nó cần chính cái lạnh của mùa thu đông để ngủ đông và phân hóa mầm hoa.

Cây cảnh sống ngoài trời qua mùa đông một cách tự nhiên, không cần che chắn. Rồi xuân hè, nó lại cho quả đều đặn, không có chuyện năm được năm mất.

Cây cảnh chỉ có một yêu cầu nhỏ

Quả việt quất chín căng tròn, phủ một lớp phấn trắng tự nhiên như sương sớm, trông rất ngon lành. Vị chua ngọt hài hòa, thơm đậm. Ăn tươi, ăn với sữa chua, làm bánh hay ép nước đều tuyệt.

Cây cảnh chỉ có một yêu cầu nhỏ, cũng là một triết lý: nó thích sự tơi xốp và một chút chua. Khi trồng, hãy trộn đất với mùn lá, vỏ thông cho đất thoáng khí. Đặt nơi nhiều nắng, giữ ẩm vừa phải, đừng để úng. Thỉnh thoảng cho nó một chút phân loãng là đủ.

Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh việt quất

Nếu lựu là sự viên mãn thì việt quất là sự tinh khiết và bình an. Màu xanh tím của quả là màu của trí tuệ, của sự tĩnh tâm.

Quả nhỏ nhưng đều

Trong phong thủy hiện đại, người ta tin rằng những chùm quả tròn, màu xanh tím giúp cân bằng năng lượng, mang lại sự điềm tĩnh, giảm đi những xáo trộn.

Trồng một chậu việt quất ở ban công, là đặt một lời nhắc về lối sống sạch, lành, ít ham muốn.

Quả nhỏ nhưng đều, cũng như hạnh phúc - không cần lớn lao, chỉ cần đều đặn mỗi năm. Nó đặc biệt hợp với gia đình có trẻ nhỏ, mang ý nghĩa bảo vệ, an lành.

Sức sống của cây cảnh anh đào lùn mạnh mẽ

3. Cây cảnh: Anh đào lùn - Niềm vui đến sớm của người kiên nhẫn

Nhiều người mê anh đào nhưng lại sợ. Sợ cây to, sợ lâu ra quả, sợ khó chăm. Nhưng cây anh đào lùn (Prunus pseudocerasus), hay còn gọi là anh đào chua, anh đào Trung Quốc, là một ngoại lệ hoàn toàn.

Đây không phải là một cô tiểu thư mỏng manh. Nó là một cây bản địa thực thụ, sinh ra để chịu đựng. Nó chịu được rét tới âm 10 độ C, chịu được đất nghèo, chịu được hạn.

Sức sống của cây cảnh anh đào lùn mạnh mẽ đến mức khiến những cây đào, cây lê hay thối vỏ, rụng quả phải xấu hổ.

Cây cảnh sạch sẽ quanh năm

Dáng cây của nó rất biết giữ mình. Cành nhỏ gọn, phát triển chậm, không bao giờ um tùm. Ngay cả một cây nhỏ trong góc vườn cũng có thể cho rất nhiều quả.

Cây cảnh sạch sẽ quanh năm, hiếm khi bệnh. Bạn không cần phải phun thuốc định kỳ cho nó. Và nó cho quả rất sớm - một điều an ủi lớn cho người trồng.

Năm thứ hai sau khi trồng đã có thể có quả bói, đến năm thứ ba, thứ tư là vào thời kỳ rộ, cành nào cũng trĩu những chùm đỏ tươi trong suốt.

Thịt quả mềm, mọng nước, vị chua ngọt tự nhiên, thơm đậm hơn hẳn quả mua ở chợ. Ăn không hết, có thể làm rượu, làm mứt, hoàn toàn không chất phụ gia.

Những cây cảnh này không đòi hỏi bạn phải là nghệ nhân,

Cắt tỉa nó cũng là một bài học về sự tối giản. Đông về, lá rụng hết, chỉ cần cắt bỏ cành chết, cành yếu, cành chéo nhau cho tán thoáng. Một năm bón lót hai lần là đủ.

Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh anh đào

Trong phong thủy, cây anh đào mang năng lượng của sự mới mẻ, may mắn và tình duyên viên mãn. Màu đỏ của quả anh đào chín là màu của hỷ sự.

Trồng một cây cảnh anh đào trong vườn nhỏ, là trồng một niềm hy vọng: rằng sau mùa đông lạnh giá, nhất định mùa xuân sẽ về, và quả ngọt sẽ đến sớm với người biết chờ đợi. Nó tượng trưng cho sự kiên trì được đền đáp.

Nhìn những chùm quả đỏ lấp lánh như đèn lồng, người ta tin rằng gia đình sẽ luôn có tin vui, công việc hanh thông.

Những cây cảnh này không đòi hỏi bạn phải là nghệ nhân,

Cuối cùng, sau bao năm làm vườn, bạn có thể hiểu ra: vườn nhỏ không cần nhiều, chỉ cần đúng. Đừng chạy theo thứ đắt đỏ. Chỉ cần ba người bạn này - một cây lựu cho sự viên mãn, một cây việt quất cho sự bình an, và một cây anh đào cho niềm vui đến sớm.

Những cây cảnh này không đòi hỏi bạn phải là nghệ nhân, chỉ cần bạn là một người bình thường, chân thành.

Chúng sẽ dạy bạn một triết lý sống trầm ổn: không cần phải vươn mình quá cao để chiếm hết ánh sáng của người khác. Chỉ cần gọn gàng, khỏe mạnh, sạch sẽ, và đến mùa thì hết lòng dâng quả ngọt.

Một khu vườn như thế, quanh năm có sức sống, mỗi năm có cái để mong chờ, cả nhà được ăn quả sạch. Đó chẳng phải là thứ hạnh phúc nhỏ bé nhưng vô cùng an tâm mà chúng ta đi tìm bấy lâu nay hay sao?

* Bài viết mang tính tham khảo, cung cấp kiến thức phong thủy cho bạn đọc