[e-Magazine] Koka Bình Nguyên: ‘Em mong có cơ hội thử sức với phim điện ảnh’

Koka Bình Nguyên làm quen với sân khấu từ nhỏ, sau đó có cơ hội thử sức với diễn xuất. Em từng góp mặt trong các dự án “Báu vật của cha”, “Không giới hạn”, “Ngược đường ngược nắng” và gần đây là “Mùa hè năm ấy”.

Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, Koka Bình Nguyên kể về vai Bé Sữa, những kỷ niệm trên phim trường và mong muốn thử sức với các dạng nhân vật mới. Qua góc nhìn của mẹ, hành trình ấy còn cho thấy những thay đổi của em sau thời gian tiếp xúc với nghệ thuật từ sớm.

Trong “Mùa hè năm ấy”, Koka Bình Nguyên đảm nhận vai bé Sữa. Em cảm thấy gần gũi với nhân vật bởi cả hai có nhiều nét giống nhau. “Sữa là một em bé vui nhộn, đáng yêu. Có Sữa trong nhà là người lớn quên hết mệt mỏi. Ngoài đời em cũng như vậy”, Koka Bình Nguyên chia sẻ.

Phân cảnh em nhớ nhất là lúc Sữa tỉnh giấc, không thấy mẹ nên mắt nhắm mắt mở đi tìm. Tình huống này khiến Koka Bình Nguyên thấy quen thuộc bởi ngoài đời em cũng khó ngủ khi không có mẹ bên cạnh.

Mỗi lần đến phim trường, Koka Bình Nguyên vui vì được gặp các thành viên trong ê-kíp. Em cho biết mọi người thân thiện, thường chỉ bảo và hướng dẫn em trong quá trình thực hiện các cảnh quay.

Trong số những người từng làm việc cùng, Koka Bình Nguyên đặc biệt thích diễn với nghệ sĩ Vân Dung, người vào vai bà ngoại của Sữa. Trong cảm nhận của em, nữ nghệ sĩ vui vẻ, nhiệt tình và hài hước.

Theo mẹ Koka Bình Nguyên, bé Sữa có nhiều nét gần với tính cách của con nên em không mất nhiều thời gian để làm quen. Điều cần thể hiện ở nhân vật là sự ngây thơ, dí dỏm để góp phần làm dịu những căng thẳng giữa dì Phương và bà ngoại, đồng thời kết nối các thành viên trong gia đình.

Một câu chuyện hậu trường vẫn được mẹ Koka Bình Nguyên nhớ đến. Trước một cảnh quay, khi ê-kíp đang chạy thoại, các trợ lý trêu em rằng sẽ cắt bớt lời.

Koka Bình Nguyên lập tức hỏi: “Ơ, em làm gì nên tội mà cô chú cắt thoại của em? Đáng lẽ em tiến bộ thế này cô chú phải cho em thêm thoại mới đúng chứ…”. Câu trả lời khiến những người có mặt lúc đó bật cười.

Trước khi xuất hiện trong nhiều dự án phim, Koka Bình Nguyên đã có thời gian làm quen với trình diễn thời trang. Mỗi lĩnh vực mang đến cho em một trải nghiệm khác nhau, nhưng nếu phải lựa chọn, em nghiêng về diễn xuất.

“Em đều thích cả hai, nhưng nếu được lựa chọn thì em thích đóng phim hơn một chút”, Koka Bình Nguyên nói.

Sau những trải nghiệm đã có, Koka Bình Nguyên muốn thử sức với dạng vai khó, có nội tâm phức tạp hơn. Em cũng hy vọng trong tương lai có cơ hội góp mặt trong một dự án điện ảnh.

“Em muốn thử sức với một vai khó và có nội tâm phức tạp hơn. Em cũng mong có cơ hội thử sức với phim điện ảnh”, Koka Bình Nguyên chia sẻ.

Theo mẹ Koka Bình Nguyên, thay đổi dễ nhận thấy ở con sau thời gian làm quen với sân khấu và phim trường là sự tự tin. Em có thể thuyết trình bằng tiếng Anh trên sân khấu, trình diễn thời trang và không còn bỡ ngỡ khi đứng trước máy quay.

Qua những dự án đã tham gia, mẹ Koka Bình Nguyên cũng nhận thấy con tiến bộ trong cách xử lý các phân đoạn đòi hỏi nhiều cảm xúc. Một trong những cảnh quay gia đình ấn tượng là phân đoạn của bé Kha trong “Không giới hạn”.

Ở cảnh này, nhân vật chứng kiến mẹ bị bắt cóc, hoảng sợ, khóc và gọi bố cứu mẹ. Mẹ Koka Bình Nguyên cho biết em nhập tâm, hoàn thành phân đoạn theo yêu cầu và nhận được lời khen của đạo diễn.

Dù có thêm kinh nghiệm trước ống kính, điều mẹ Koka Bình Nguyên muốn giữ ở con vẫn là sự tự nhiên đúng với lứa tuổi. Theo chị, nét riêng của Koka Bình Nguyên nằm ở sự hồn nhiên trong cách thể hiện cảm xúc.

Việc lựa chọn dự án vì thế luôn được gia đình cân nhắc. Mẹ Koka Bình Nguyên cho biết chị chỉ nhận những công việc phù hợp với hình ảnh và độ tuổi của con thay vì để em tham gia quá nhiều.

Việc học cũng được đặt lên trước lịch quay. Hiện Koka Bình Nguyên được chọn vào lớp tài năng Toán của trường. Khi lịch làm việc trùng với giờ học, gia đình trao đổi với nhà trường để sắp xếp cho em học bù, bảo đảm theo kịp chương trình.

Thời gian vui chơi là phần gia đình không muốn cắt giảm. Những lúc không có lịch học hay lịch quay, Koka Bình Nguyên thường cùng bố mẹ đi chơi, du lịch và có thêm những trải nghiệm bên gia đình.

Theo mẹ Koka Bình Nguyên, mục đích ban đầu khi cho con tiếp xúc với nghệ thuật là giúp em mạnh dạn, tự tin hơn và có thêm nhiều kỷ niệm trong tuổi thơ. Còn việc có tiếp tục gắn bó với lĩnh vực này khi lớn lên hay không sẽ do chính Koka Bình Nguyên lựa chọn.

“Tương lai tùy thuộc vào sở thích và nguyện vọng của con. Khi lớn lên, con sẽ tự lựa chọn. Gia đình không bắt buộc con phải theo nghệ thuật và luôn tôn trọng quyết định của con”, mẹ Koka Bình Nguyên chia sẻ.