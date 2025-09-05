Hà Nội

Xã hội

Đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội lại "dính" sự cố, hành khách bị...rời tàu

Nhân viên tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội bất ngờ yêu cầu hành khách rời khỏi tàu tại vị trí ga Lê Đức Thọ.

Thiên Tuấn

Khoảng 17h03' ngày 5/9, hành khách trên tàu đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội bất ngờ nghe tiếng "hô lớn" của nhân viên tàu thông báo toàn bộ người rời khỏi tàu tại ga Lê Đức Thọ. Nhiều người ngỡ ngàng vì sự đột ngột và không hiểu lý do.

0dedcfadc86943371a78.jpg
Nhân viên đường sắt đô thị tuyến Nhổn - Ga Hà Nội mời hành khách rời tàu tại ga Lê Đức Thọ.

Theo lời của nhân viên đường sắt đô thị, tàu chỉ di chuyển đến đây (ga Lê Đức Thọ - PV) và quay đầu về Nhổn, không tiếp tục di chuyển đến các ga kế tiếp (ga Chùa Hà, ga Cầu Giấy - PV). Lúc này, nhiều hành khách tỏ ra bức xúc vì họ mua vé đến các ga Chùa Hà, ga Cầu Giấy nhưng lại không được phục vụ.

Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, thời điểm nhân viên đường sắt đô thị thông báo mọi người rời tàu, một số hành khách có việc bận nên đã gấp rút rời ga, còn một số hành khách nán lại để cố chờ giải thích.

"Tôi mua vé đến ga Cầu Giấy, giờ ai hoàn tiền cho tôi?" - một vị khách thắc mắc.

Chừng 1 phút sau, nhân viên đường sắt đô thị lại hô lớn: "Vào, vào, vào...vào". Đoàn tàu tiếp tục di chuyển trong sự ngỡ ngàng của hành khách.

Liên quan đến sự cố trên, PV Báo Tri thức và Cuộc sống đã liên hệ với Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội - đơn vị vận hành tuyến metro nhưng chưa nhận được thông tin chính thức.

Xã hội

Xác minh vụ cô gái trẻ bị đánh hội đồng nhập viện tại Hà Nội

Cơ quan công an đã tiếp nhận đơn trình báo, trích xuất camera và tiến hành xác minh làm rõ vụ một cô gái trẻ bị đánh hội đồng.

Ngày 5/9, Công an phường Kim Liên, TP Hà Nội, cho biết, đơn vị đang điều tra, xác minh trình báo một vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo đó, đêm 31/8, chị L.D.A. (19 tuổi, ở phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) được một người bạn tên V. gọi, đi đến trước số nhà 44 Tam Khương (phường Kim Liên) để nói chuyện.

capture.png
Cô gái trẻ nhập viện với nhiều vết thương trên cơ thể.
Video

Cả xóm hợp sức cứu bé trai rơi từ lan can tầng 2 ở Hà Nội

Một clip lan truyền trên MXH khiến nhiều người không khỏi thót tim khi chứng kiến cảnh bé trai 2 tuổi rơi từ mái tôn tầng 2 xuống, may mắn được hàng xóm đỡ kịp.

Theo hình ảnh camera, khoảng 6 người lớn tập trung dưới sân, sẵn sàng chờ đón cháu bé trong tình huống nguy cấp. Một người đàn ông và một phụ nữ giữ vị trí trung tâm, đứng vững để đỡ bé. Khoảng 40 giây sau, bé trai rơi xuống và được ôm trọn vào lòng, thoát khỏi tình huống nguy hiểm trong tích tắc.

Khoảnh khắc 2 người hàng xóm đỡ cháu trai rơi từ trên tầng xuống khiến nhiều người thót tim. Nguồn: MXH
Xã hội

Xử phạt nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng khi tham gia giao thông

Lực lượng chức năng Thanh Hóa xử phạt nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, gây mất trật tự và tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Ngày 3/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Thanh Hóa) cho biết, đơn vị vừa xử phạt hành chính nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trước đó, Phòng Cảnh sát giao thông nhận thông tin phản ánh tại đoạn đường nối quốc lộ 217 với quốc lộ 45, qua khu vực Quảng trường Bà Triệu (huyện Yên Định cũ) thường xuyên xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng vào buổi tối, gây mất an ninh, trật tự, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

