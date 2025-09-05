Đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội lại "dính" sự cố, hành khách bị...rời tàu

Khoảng 17h03' ngày 5/9, hành khách trên tàu đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội bất ngờ nghe tiếng "hô lớn" của nhân viên tàu thông báo toàn bộ người rời khỏi tàu tại ga Lê Đức Thọ. Nhiều người ngỡ ngàng vì sự đột ngột và không hiểu lý do.

Nhân viên đường sắt đô thị tuyến Nhổn - Ga Hà Nội mời hành khách rời tàu tại ga Lê Đức Thọ.

Theo lời của nhân viên đường sắt đô thị, tàu chỉ di chuyển đến đây (ga Lê Đức Thọ - PV) và quay đầu về Nhổn, không tiếp tục di chuyển đến các ga kế tiếp (ga Chùa Hà, ga Cầu Giấy - PV). Lúc này, nhiều hành khách tỏ ra bức xúc vì họ mua vé đến các ga Chùa Hà, ga Cầu Giấy nhưng lại không được phục vụ.

Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, thời điểm nhân viên đường sắt đô thị thông báo mọi người rời tàu, một số hành khách có việc bận nên đã gấp rút rời ga, còn một số hành khách nán lại để cố chờ giải thích.

"Tôi mua vé đến ga Cầu Giấy, giờ ai hoàn tiền cho tôi?" - một vị khách thắc mắc.

Chừng 1 phút sau, nhân viên đường sắt đô thị lại hô lớn: "Vào, vào, vào...vào". Đoàn tàu tiếp tục di chuyển trong sự ngỡ ngàng của hành khách.

Liên quan đến sự cố trên, PV Báo Tri thức và Cuộc sống đã liên hệ với Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội - đơn vị vận hành tuyến metro nhưng chưa nhận được thông tin chính thức.