Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Xử phạt nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng khi tham gia giao thông

Lực lượng chức năng Thanh Hóa xử phạt nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, gây mất trật tự và tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Thanh Hà

Ngày 3/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Thanh Hóa) cho biết, đơn vị vừa xử phạt hành chính nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trước đó, Phòng Cảnh sát giao thông nhận thông tin phản ánh tại đoạn đường nối quốc lộ 217 với quốc lộ 45, qua khu vực Quảng trường Bà Triệu (huyện Yên Định cũ) thường xuyên xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng vào buổi tối, gây mất an ninh, trật tự, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

edit-gen-h-z6973136978228c92cf6f960606f5af179432a59de9d11-17569020510311899256555.jpg
Xử phạt hành chính nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định khoảng 21h20 ngày 31/8, tại tuyến đường tỉnh lộ 507 trước Quảng trường Bà Triệu, một nhóm thanh thiếu niên đi trên 5 đến 7 xe mô tô, tụ tập rồi di chuyển về hướng cầu Hoành (xã Yên Định).

Tổ công tác đã xác minh, làm rõ 9 thanh, thiếu niên sử dụng 5 xe mô tô, có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong số này, 3 trường hợp là học sinh, đang học tại các trường trên địa bàn.

Số thanh, thiếu niên trên đến từ nhiều địa phương khác nhau, do hiếu kỳ, hẹn nhau qua mạng xã hội để tụ tập. Họ thừa nhận hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Cảnh sát giao thông Thanh Hóa lập biên bản, yêu cầu viết tường trình và xử lý vi phạm gồm: Không có giấy phép lái xe, điều khiển xe không gắn biển số, người điều khiển phương tiện và người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu, điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, giao phương tiện cho người không đủ điều kiện…

Hiện, lực lượng chức năng đã tạm giữ 4 xe mô tô, 5 đăng ký xe, xử phạt hành chính tổng số tiền 56 triệu đồng, đồng thời phạt cảnh cáo 3 trường hợp.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp: Điều tra nhóm thanh thiếu niên đem dao tự chế tìm chém đối thủ:

(Nguồn: THĐT)
#Thanh Hóa #xử phạt #thanh thiếu niên #điều khiển #xe mô tô #giao thông

Bài liên quan

Xã hội

Xử phạt người đàn ông đăng tin sai sự thật về lễ kỷ niệm Quốc khánh

Do thiếu hiểu biết, T.V.H không nghiên cứu kỹ nội dung trước khi chia sẻ nên đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật.

Ngày 3/9, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an xã Hải Hậu và Công an xã Hải Anh đã phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh đã tiến hành triệu tập, làm việc với đối tượng T.V.H, sinh năm 1960, trú tại xóm 4, xã Hải Anh, tỉnh Ninh Bình để điều tra, làm rõ về hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước liên quan đến Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

capture-3612.png
Cơ quan chức năng làm việc với T.V.H.
Xem chi tiết

Xã hội

Xử phạt người đàn ông thông tin sai sự thật trên Facebook

Một người đàn ông ở Hà Tĩnh vừa bị xử phạt vì đăng tải, chia sẻ video, hình ảnh xuyên tạc, cắt ghép liên quan đến lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Ngày 30/8, Công an xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa xử phạt vi phạm hành chính một trường hợp có hành vi đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, ông H.V.Đ (SN 1971, trú tại xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải, chia sẻ video, hình ảnh xuyên tạc, cắt ghép liên quan đến lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Xem chi tiết

Xã hội

Xử phạt người phụ nữ đăng tải thông tin sai sự thật về CSGT ở Hà Nội

Chị T. đã đăng tải thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh lực lượng Công an gây hoang mang dư luận, phức tạp về an ninh trật tự.

Ngày 28/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về CSGT.

5-1706.jpg
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao làm việc với người vi phạm.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới