Xử phạt nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng khi tham gia giao thông

Ngày 3/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Thanh Hóa) cho biết, đơn vị vừa xử phạt hành chính nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trước đó, Phòng Cảnh sát giao thông nhận thông tin phản ánh tại đoạn đường nối quốc lộ 217 với quốc lộ 45, qua khu vực Quảng trường Bà Triệu (huyện Yên Định cũ) thường xuyên xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng vào buổi tối, gây mất an ninh, trật tự, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định khoảng 21h20 ngày 31/8, tại tuyến đường tỉnh lộ 507 trước Quảng trường Bà Triệu, một nhóm thanh thiếu niên đi trên 5 đến 7 xe mô tô, tụ tập rồi di chuyển về hướng cầu Hoành (xã Yên Định).

Tổ công tác đã xác minh, làm rõ 9 thanh, thiếu niên sử dụng 5 xe mô tô, có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong số này, 3 trường hợp là học sinh, đang học tại các trường trên địa bàn.

Số thanh, thiếu niên trên đến từ nhiều địa phương khác nhau, do hiếu kỳ, hẹn nhau qua mạng xã hội để tụ tập. Họ thừa nhận hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Cảnh sát giao thông Thanh Hóa lập biên bản, yêu cầu viết tường trình và xử lý vi phạm gồm: Không có giấy phép lái xe, điều khiển xe không gắn biển số, người điều khiển phương tiện và người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu, điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, giao phương tiện cho người không đủ điều kiện…

Hiện, lực lượng chức năng đã tạm giữ 4 xe mô tô, 5 đăng ký xe, xử phạt hành chính tổng số tiền 56 triệu đồng, đồng thời phạt cảnh cáo 3 trường hợp.

