Xã hội

Xác minh vụ cô gái trẻ bị đánh hội đồng nhập viện tại Hà Nội

Cơ quan công an đã tiếp nhận đơn trình báo, trích xuất camera và tiến hành xác minh làm rõ vụ một cô gái trẻ bị đánh hội đồng.

Gia Đạt

Ngày 5/9, Công an phường Kim Liên, TP Hà Nội, cho biết, đơn vị đang điều tra, xác minh trình báo một vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo đó, đêm 31/8, chị L.D.A. (19 tuổi, ở phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) được một người bạn tên V. gọi, đi đến trước số nhà 44 Tam Khương (phường Kim Liên) để nói chuyện.

capture.png
Cô gái trẻ nhập viện với nhiều vết thương trên cơ thể.

Vừa đến nơi, cô gái bị 3-5 người đánh hội đồng, trong đó có cả nam giới. Một người còn đứng quay lại clip. Trong clip, nạn nhân bị đánh bằng tay, chân, mũ bảo hiểm. Ngoài bị thương tích, điện thoại của A. cũng bị hư hỏng. Đáng nói, clip A. bị đánh sau đó được tung lên mạng, kèm những lời thách thức gửi tới cô gái 19 tuổi.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, A. đến Công an phường Kim Liên trình báo. Cơ quan công an đã trích xuất camera an ninh, thu giữ tang vật là chiếc mũ bảo hiểm bị vỡ, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đống Đa.

Từ ngày 1/9 đến nay, nạn nhân vẫn nằm viện điều trị, trong khi vẫn thấp thỏm lo sợ vì bị đe dọa. Công an phường Kim Liên cho biết, đơn vị đang hoàn tất thủ tục đưa nạn nhân đi giám định thương tật, từ đó có căn cứ để xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Xem thêm video: Nhóm thanh thiếu niên mang dao tự chế đi tìm đối thủ

Nguồn: ĐTHĐT.
