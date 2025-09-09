Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Dự án metro Nhổn - Ga Hà Nội tràn bùn, người dân được ngủ khách sạn qua đêm

Dự án đã tiến hành chi trả hỗ trợ cho 5 hộ dân sinh sống sát khu vực trào bùn được bố trí thuê khách sạn nghỉ ngơi qua đêm.

Thiên Tuấn

Liên quan đến sự cố tràn bùn tại ngõ Giang Văn Minh (Hà Nội) từ dự án khoan tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, sáng 9/9, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, đến khoảng 3h sáng ngày 9/9, hiện tượng bùn trào tại khu vực ngõ Giang Văn Minh đã dừng. Công tác thu gom và vệ sinh hiện trường đang được triển khai khẩn trương để bảo đảm môi trường sạch sẽ, an toàn cho người dân.

545349290-1214711937361831-2213378736359544926-n.jpg
Bùn tràn trên ngõ Giang Văn Minh đã được dọn sạch sẽ.

Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội, ngay sau khi hiện tượng trên xảy ra, Dự án đã tiến hành chi trả hỗ trợ cho 5 hộ dân sinh sống sát khu vực trào bùn bị che bạt, tạm thời chưa thể trở về nhà, được bố trí thuê khách sạn nghỉ ngơi qua đêm. Đồng thời, Dự án cũng hỗ trợ 1 hộ kinh doanh bán hàng ăn tại đầu ngõ bị ảnh hưởng.

Các hộ dân đã đồng thuận nhận khoản hỗ trợ này dưới sự chứng kiến của Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB), Tư vấn giám sát PMS, tổ dân phố và các hộ dân lân cận.

#metro #đường sắt đô thị #giao thông #tràn bùn #sự cố #khách sạn

Bài liên quan

Xã hội

Hà Nội xây dựng phương án cấm xe tải đi làn trái 2 tuyến đường huyết mạch

Hà Nội đang xây dựng phương án cấm xe tải đi vào làn trái trong cùng sát dải phân cách (làn 1) trên đại lộ Thăng Long và tuyến đường Võ Nguyên Giáp.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị triển khai nghiên cứu, xây dựng phương án sau khi Cục Cảnh sát giao thông đề xuất cấm xe tải đi vào làn trái trong cùng sát dải phân cách (làn 1) trên đại lộ Thăng Long và tuyến đường Võ Nguyên Giáp.

imagedaidoanketvn-images-upload-lekhanh-09202023-snapseed-9.jpg
Xem chi tiết

Xã hội

Bùn nhão dự án metro Nhổn - ga Hà Nội tiếp tục phun trào ngập đường

Sự cố bùn nhão phun trào tiếp tục xảy ra tại dự án khoan ngầm tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội.

Khoảng 16h ngày 8/9, bùn nhão phun trào từ hệ thống cống thoát nước trong ngõ 7 Giang Văn Minh (phường Giảng Võ, Hà Nội). Sau 30 phút, dòng bùn loãng lan nhanh trên diện rộng, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

anh-chup-man-hinh-2025-09-08-luc-191741.png
Xem chi tiết

Xã hội

Hà Nội đề xuất 115 vị trí đặt trạm sạc trong khu vực Vành đai 1

Trong khu vực Vành đai 1 có 115 vị trí được đề xuất lắp đặt trạm sạc. Trong đó, đất giao thông, vỉa hè 33 vị trí; đất công cộng 15 vị trí...

Sở Xây dựng Hà Nội vừa báo cáo tiến độ triển khai các chỉ đạo của UBND thành phố trong việc chuyển đổi phương tiện giao thông xanh trên địa bàn.

xác định vị trí lắp đặt trạm sạc

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Giá xăng hôm nay 21/8: Tăng nhẹ?

Cấp bách thực hiện giải pháp giảm ô nhiễm không khí

Tại đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều chỉ số về chất lượng không khí đang ở mức báo động khiến thành phố phải cấp bách triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm môi trường, kiểm soát ô nhiễm, ứng phó biến đổi khí hậu.