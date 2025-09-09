Dự án metro Nhổn - Ga Hà Nội tràn bùn, người dân được ngủ khách sạn qua đêm

Liên quan đến sự cố tràn bùn tại ngõ Giang Văn Minh (Hà Nội) từ dự án khoan tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, sáng 9/9, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, đến khoảng 3h sáng ngày 9/9, hiện tượng bùn trào tại khu vực ngõ Giang Văn Minh đã dừng. Công tác thu gom và vệ sinh hiện trường đang được triển khai khẩn trương để bảo đảm môi trường sạch sẽ, an toàn cho người dân.

Bùn tràn trên ngõ Giang Văn Minh đã được dọn sạch sẽ.

Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội, ngay sau khi hiện tượng trên xảy ra, Dự án đã tiến hành chi trả hỗ trợ cho 5 hộ dân sinh sống sát khu vực trào bùn bị che bạt, tạm thời chưa thể trở về nhà, được bố trí thuê khách sạn nghỉ ngơi qua đêm. Đồng thời, Dự án cũng hỗ trợ 1 hộ kinh doanh bán hàng ăn tại đầu ngõ bị ảnh hưởng.

Các hộ dân đã đồng thuận nhận khoản hỗ trợ này dưới sự chứng kiến của Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB), Tư vấn giám sát PMS, tổ dân phố và các hộ dân lân cận.