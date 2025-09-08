Hà Nội

Xã hội

Bùn nhão dự án metro Nhổn - ga Hà Nội tiếp tục phun trào ngập đường

Sự cố bùn nhão phun trào tiếp tục xảy ra tại dự án khoan ngầm tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội.

Thiên Tuấn

Khoảng 16h ngày 8/9, bùn nhão phun trào từ hệ thống cống thoát nước trong ngõ 7 Giang Văn Minh (phường Giảng Võ, Hà Nội). Sau 30 phút, dòng bùn loãng lan nhanh trên diện rộng, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

anh-chup-man-hinh-2025-09-08-luc-191741.png

Ngay khi nhận được thông tin, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) đã kịp thời huy động cán bộ và nhân viên, phối hợp với nhà thầu thi công tuyến hầm của dự án khẩn trương có mặt tại hiện trường để khoanh vùng tránh bùn chảy lan sang các vùng khác. Đồng thời, huy động máy bơm hút công suất lớn, xe hút bùn tới hiện trường để xử lý, thu dọn.

Đây là lần thứ 2 kể từ khi thi công tuyến ngầm metro Nhổn - ga Hà Nội, máy khoan hầm TBM đến vị trí trên, khi gặp túi đất yếu hoặc mạch nước ngầm, hay các vị trí giếng nước khoan cũ, cống thoát nước cũ hiện không còn được sử dụng… tạo thành đường đi cho hỗn hợp bùn trào lên mặt đất.

Trước đó vào tháng 12/2023, cũng tại vị trí này, bùn nhão từng phun trào, sau đó đã được chủ đầu tư và các nhà thầu dự án khắc phục nhanh chóng. Khi đó, MRB Hà Nội cũng đã cam kết tăng cường biện pháp kỹ thuật, theo dõi địa chất và phối hợp với chính quyền địa phương để đảm bảo an toàn.

Dự án đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội dài 12,5km, có 8 ga trên cao và 4 ga ngầm. Trong đó, đoạn trên cao Nhổn - Cầu Giấy dài 8,5km (đã khai thác thương mại), đoạn đi ngầm Cầu Giấy - ga Hà Nội dài 4km.

Dự án khởi công năm 2009, kế hoạch hoàn thành năm 2015 nhưng nhiều lần lùi tiến độ, dự kiến hoàn thành toàn tuyến năm 2027.

