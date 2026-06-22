An Giang: Công ty Việt Bách trúng gói thầu giao thông hơn 12,4 tỷ đồng

Mới đây, ông Đào Huy Hiệp – Phó Giám đốc Sở Xây dựng An Giang đã ký Quyết định số 517/QĐ-SXD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu số 3: Thi công xây dựng, thuộc công trình Sửa chữa nền, mặt đường gia cố lề và hệ thống thoát nước đoạn Km99+000 - Km102+500, Quốc lộ 80. Đây là dự án hạ tầng giao thông triển khai tại địa bàn xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang, sử dụng nguồn vốn chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương phục vụ công tác duy tu, bảo trì đường bộ.

Theo quyết định phê duyệt, đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Việt Bách (địa chỉ trụ sở tại số 643/22B Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Bình Thạnh, TP HCM) với giá trúng thầu là 12.468.099.118 đồng. Gói thầu áp dụng loại hợp đồng đơn giá cố định với thời gian thực hiện là 90 ngày. So với giá dự toán gói thầu được duyệt là 13.188.989.815 đồng, tỷ lệ tiết kiệm thông qua đấu thầu rộng rãi qua mạng đạt khoảng 5,4%, tương đương giảm chi trực tiếp cho ngân sách hơn 720 triệu đồng.

Nguồn MSC

Dữ liệu từ biên bản mở thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (e-GP) ghi nhận có tổng cộng 5 nhà thầu và liên danh tham gia nộp hồ sơ dự thầu. Quá trình chấm thầu được thực hiện tuần tự qua các bước đánh giá tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính. Tại bước đánh giá tiêu chuẩn kỹ thuật, hồ sơ ghi nhận có hai nhà thầu không đáp ứng yêu cầu và không được xét tiếp vào vòng tài chính dù có mức giá dự thầu sau giảm giá thấp hơn đơn vị trúng thầu.

Cụ thể, Công ty TNHH Xây dựng Cầu đường An Giang chào thầu với mức giá sau giảm giá là 11.157.592.252 đồng (tỷ lệ giảm giá 15,4% so với giá dự toán). Tuy nhiên, báo cáo đánh giá của Tổ chuyên gia kết luận hồ sơ đề xuất kỹ thuật của nhà thầu không đạt do thiếu thuyết minh tổ chức quản lý dự án; thiếu phương án ứng phó chi tiết với tình trạng khan hiếm vật liệu và không đề xuất biện pháp bảo đảm chất lượng cho các hạng mục tưới nhũ tương, láng nhựa, sơn đường, đắp lề.

Đối thủ cạnh tranh khác là Công ty TNHH MTV Hồng Anh Vĩnh Long bỏ giá dự thầu 12.239.779.806 đồng nhưng cũng dừng bước ở vòng kỹ thuật. Lý do được Tổ chuyên gia đưa ra là biểu đồ huy động thiết bị và bố trí vật tư không phù hợp với bảng tiến độ thi công công trình, đồng thời thiếu giải pháp kỹ thuật, tiến độ cho công tác đắp lề.

Sau khi các nhà thầu không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật bị loại, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Việt Bách (địa chỉ 643/22B Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) là đơn vị đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật và có mức giá xếp hạng thứ nhất tại bước đánh giá tài chính. Thông tin từ hệ thống dữ liệu đấu thầu cho thấy, doanh nghiệp do bà Nguyễn Thùy Tố Quyên làm đại diện pháp luật là một đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm. Tính đến nay, nhà thầu Việt Bách đã tham gia tổng cộng 134 gói thầu trên phạm vi toàn quốc, trong đó ghi nhận trúng 62 gói, trượt 69 gói và có 3 gói thầu bị hủy.

Bên cạnh năng lực thi công, dữ liệu lịch sử hoạt động cũng ghi nhận thông tin về tần suất tham gia thầu đan xen giữa đơn vị trúng thầu và đơn vị tư vấn xét thầu. Gói thầu số 3 này được Sở Xây dựng An Giang giao cho bên tư vấn độc lập là Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Cao Huỳnh Phát chịu trách nhiệm lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu (do ông Cao Quốc Bình làm Tổ trưởng Tổ chuyên gia).

Theo số liệu thống kê phần mềm, trong lịch sử hoạt động, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Việt Bách từng tham gia 20 gói thầu do Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Cao Huỳnh Phát làm bên mời thầu hoặc tư vấn, trong đó đã trúng thầu 9 gói với tổng giá trị đạt hơn 127,3 tỷ đồng. Quy định pháp luật hiện hành không cấm việc nhà thầu tham gia các gói thầu do đơn vị tư vấn cũ đánh giá, miễn là hai bên tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn bảo đảm tính độc lập về pháp lý và tài chính quy định tại Điều 6 Luật Đấu thầu. Việc công khai các thông tin lịch sử thầu này nhằm cung cấp góc nhìn đa chiều và toàn diện cho độc giả.

Nhận định về quy trình này, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho biết: "Việc đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng hiện nay tuân thủ các bước rất chặt chẽ theo tiêu chuẩn mời thầu công khai. Việc loại bỏ các hồ sơ không đạt thuyết minh biện pháp tổ chức thi công hoặc sai lệch biểu đồ tiến độ là cần thiết để bảo đảm chất lượng công trình giao thông công cộng.

Để quy trình dự án diễn ra đồng bộ, chủ đầu tư cần đôn đốc các bộ phận chuyên môn, cụ thể là Phòng Kế hoạch - Tài chính, tiến hành kiểm tra chéo, đối chiếu kỹ lưỡng tài liệu gốc của đơn vị xếp hạng thứ nhất trước khi thương thảo hợp đồng, bảo đảm tiến độ triển khai 90 ngày của dự án theo đúng kế hoạch được duyệt".

QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU Điều 6 Luật Đấu thầu và Điều 6 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định về tính độc lập giữa các bên để tránh tình trạng "vừa đá bóng, vừa thổi còi". Cụ thể, nhà thầu dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với: Chủ đầu tư, bên mời thầu; Nhà thầu tư vấn lập, thẩm định hồ sơ mời thầu; Nhà thầu tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. Định nghĩa "độc lập về tài chính" được cụ thể hóa là: Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp; Không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau trên 30%; Không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức khác. Quy định này nhằm đảm bảo mọi nhà thầu khi tham gia vào thị trường đều có cơ hội ngang nhau, không có sự ưu ái ngầm giữa đơn vị quản lý và đơn vị thực thi. Năm 2026, với việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, các chủ đầu tư tại 34 tỉnh/thành phố và các xã phải thực hiện rà soát nghiêm ngặt danh sách cổ đông của các nhà thầu. Nếu phát hiện nhà thầu có mối quan hệ sở hữu chéo với đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu đó sẽ bị loại ngay lập tức. Đây là lá chắn pháp lý quan trọng để ngăn chặn các "sân sau" của những người có thẩm quyền trong việc thâu tóm các gói thầu địa phương, bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

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