Công ty Tài Nguyên Xanh trúng gói thầu hơn 25 tỷ tại An Giang

Gói thầu số 13 do Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang làm chủ đầu tư ghi nhận có một doanh nghiệp tham gia dự thầu và trúng thầu sát giá gói thầu.

Mới đây, Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu số 13: Thi công xây lắp + Thử tĩnh, thuộc dự án Cải tạo, sử dụng Ô chôn lấp hợp vệ sinh số 02 – Khu xử lý rác thải Kênh 10 – Châu Đốc. Đây là dự án hạ tầng kỹ thuật môi trường sử dụng nguồn vốn từ Ngân sách địa phương nhằm nâng cao năng lực xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh An Giang.

Các bước chuẩn bị và thiết lập căn cứ pháp lý cho gói thầu này được thực hiện tuần tự theo quy định. Cụ thể, dự án đã thông qua Quyết định số 275/QĐ-UBND ngày 17/01/2025 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, tiếp nối bằng Quyết định số 3614/QĐ-UBND ngày 19/06/2025 về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. Sau đó, Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 189/QĐ-BQLDA ngày 02/03/2026 phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, làm cơ sở định hình các thông số kỹ thuật cho hạng mục thi công xây lắp và thử tĩnh.

Theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 659/QĐ-BQLDA do ông Phạm Ngọc Vũ – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang ký ban hành, đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Môi trường Tài Nguyên Xanh. Doanh nghiệp có mã số thuế 0309788890, đặt trụ sở đăng ký kinh doanh tại địa chỉ Số 49 Đường 60-TML, Phường Cát Lái, TP HCM. Tại gói thầu này, doanh nghiệp tham gia dự thầu và trúng thầu với tư cách là nhà thầu độc lập.

Nguồn MSC

Số liệu từ hồ sơ mời thầu thiết lập mức giá gói thầu cụ thể là 25.068.749.000 đồng. Trong khi đó, mức giá trúng thầu được phê duyệt của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Môi trường Tài Nguyên Xanh là 25.061.873.535 đồng. Đối chiếu giữa giá trần gói thầu và giá trúng thầu, số tiền giảm giá sau hoạt động đấu thầu rộng rãi đạt 6.875.465 đồng. Mức chênh lệch này tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,027% trên tổng quy mô gói thầu.

Về quá trình tổ chức đấu thầu qua mạng, Biên bản mở thầu ghi nhận đến thời điểm đóng thầu, hệ thống chỉ nhận được hồ sơ dự thầu từ một nhà thầu duy nhất. Do đó, hồ sơ dự thầu của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Môi trường Tài Nguyên Xanh được chuyển thẳng sang giai đoạn đánh giá chi tiết.

Hồ sơ dự thầu này đã được xem xét và chấm chi tiết bởi Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng An Hậu – đơn vị đảm nhiệm vai trò tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT theo Quyết định số 820/QĐ-AH. Kết quả đánh giá tại Báo cáo số 820L2/BCĐG E-HSDT/2026 thể hiện, tổ chuyên gia xác nhận hồ sơ của nhà thầu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm cũng như giải pháp kỹ thuật chuyên ngành. Kết quả đánh giá cũng được Công ty TNHH Xây dựng Kỹ thuật Công nghệ Lâm San Hải rà soát độc lập thông qua Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu số 467/BCTĐ.KQLCNT-LSH trước khi trình lên chủ đầu tư ban hành quyết định phê duyệt.

Dữ liệu lịch sử từ hệ thống đấu thầu quốc gia ghi nhận Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Môi trường Tài Nguyên Xanh là đơn vị có năng lực hoạt động trong lĩnh vực thi công lắp đặt thiết bị công trình hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước và xử lý chất thải . Tính đến thời điểm dữ liệu được cập nhật vào tháng 6/2026, doanh nghiệp này đã có lịch sử tham gia tổng cộng 68 gói thầu trên phạm vi toàn quốc, trong đó ghi nhận kết quả trúng 41 gói, trượt 24 gói, 1 gói chưa có kết quả và 2 gói thầu đã bị hủy . Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả danh nghĩa liên danh) đạt hơn 387 tỷ đồng . Trong đó, với vai trò độc lập là hơn 219 tỷ đồng và với vai trò liên danh đạt hơn 167 tỷ đồng . Hệ thống phân tích dữ liệu cũng cho thấy, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu của doanh nghiệp này so với giá dự toán được duyệt ghi nhận ở mức 85,81% .

Tại địa bàn tỉnh An Giang, doanh nghiệp từng thiết lập mối quan hệ đấu thầu với Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang thông qua việc tham gia 2 gói thầu, với kết quả trúng 1 gói và trượt 1 gói . Ngoài ra, nhà thầu đến từ TP HCM này cũng vừa ghi nhận kết quả trúng thầu với vai trò liên danh phụ tại 2 gói thầu xây dựng (Gói thầu số 09) do Phòng Kinh tế xã Thoại Sơn làm chủ đầu tư vào đầu tháng 6/2026, với tổng giá trị hai gói thầu lần lượt là hơn 6,0 tỷ đồng và hơn 6,3 tỷ đồng .

Việc một doanh nghiệp có tần suất tham gia và trúng thầu dày dạn tại nhiều địa phương, nhưng tại gói thầu rộng rãi qua mạng quy mô hơn 25 tỷ đồng này lại là đơn vị duy nhất tham gia nộp hồ sơ và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp, là nội dung thu hút sự quan tâm, tìm hiểu của dư luận xã hội .

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương nhận định, bối cảnh gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng chỉ có một nhà thầu tham gia dự thầu và trúng thầu sát nút là tình huống phát sinh thực tế trong hoạt động lựa chọn nhà thầu. Theo các quy định hiện hành, khi thời điểm đóng thầu kết thúc mà số lượng đơn vị nộp hồ sơ dưới 03 nhà thầu, bên mời thầu có thể xử lý tình huống theo hướng gia hạn thời điểm đóng thầu hoặc quyết định mở thầu ngay để tiến hành đánh giá. Việc lựa chọn phương án mở thầu ngay là giải pháp phù hợp quy trình nếu được sự chấp thuận từ cấp có thẩm quyền, nhằm đảm bảo tiến độ triển khai công trình không bị gián đoạn.

Tuy nhiên, vị chuyên gia pháp lý cũng lưu ý thêm, để nâng cao tính cạnh tranh, các chủ đầu tư cần tiếp tục chú trọng việc tối ưu hóa chất lượng hồ sơ mời thầu, xây dựng các tiêu chí công khai, minh bạch nhằm thu hút nhiều doanh nghiệp cùng tham gia. Hoạt động này không chỉ giúp gia tăng hiệu quả kinh tế cho dòng vốn đầu tư công mà còn khẳng định tính công bằng trong công tác quản lý đấu thầu tại địa phương.