Công ty Song Ngọc Đồng Tháp được chỉ định thầu gói sửa chữa hơn 1 tỷ đồng

Trong tiến trình hiện đại hóa cơ sở hạ tầng an sinh xã hội tại các địa phương, công tác đầu tư công cấp cơ sở luôn nhận được sự quan tâm của dư luận. Mới đây, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Mỹ Ngãi (tỉnh Đồng Tháp) đã hoàn tất quy trình lựa chọn nhà thầu đối với một công trình công ích phục vụ đời sống dân sinh trên địa bàn. Quyết định lựa chọn nhà thầu được thực hiện thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn theo đúng trình tự quy định của pháp luật hiện hành.

Cụ thể, ngày 11/02/2026, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Mỹ Ngãi - Nguyễn Văn Phong đã ký ban hành Quyết định số 153/QĐ-TTCUDVC phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình Sửa chữa nhà văn hóa và Trụ sở các Khóm (Khóm 3,4,7,8,9). Dự án nhằm nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa, hội họp tại các khóm dân cư, phục vụ hoạt động sinh hoạt cộng đồng của người dân. Tổng giá trị của kế hoạch lựa chọn nhà thầu được xác định là 1.134.920.000 đồng, sử dụng nguồn vốn từ Ngân sách Phường năm 2026.

Trong đó, hạng mục lớn nhất dự án là Gói thầu số 05: Thi công Sửa chữa nhà văn hóa và Trụ sở các Khóm (Khóm 3,4,7,8,9) với giá gói thầu được duyệt là 1.098.824.000 đồng. Để bảo đảm tiến độ của công trình dân sinh, hình thức lựa chọn nhà thầu được xác định áp dụng là chỉ định thầu rút gọn, loại hợp đồng trọn gói với thời gian triển khai thi công trong vòng 26 ngày.

Quy trình thương thảo và hoàn thiện thủ tục chỉ định thầu đã được chủ đầu tư triển khai khẩn trương để sớm đưa công trình vào sử dụng. Đến ngày 13/02/2026, Giám đốc Nguyễn Văn Phong đã ký Quyết định số 160/QĐ-TTCUDVC chính thức phê duyệt chỉ định thầu gói thầu xây lắp nói trên cho Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng Song Ngọc Đồng Tháp. Giá trị chỉ định thầu cuối cùng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT 8%) được chốt ở mức 1.076.847.000 đồng.

Nguồn MSC

Đối soát các thông số trong văn bản gốc cho thấy, giá trị nhận thầu ban đầu khi đưa vào thương thảo (chưa giảm giá) của doanh nghiệp bằng giá dự toán gói thầu là 1.098.824.000 đồng. Trong quá trình hai bên tiến hành lập biên bản thương thảo hợp đồng, chủ đầu tư và nhà thầu đã thống nhất áp dụng tỷ lệ giảm giá trực tiếp 2%, tương đương với việc tiết kiệm cho nguồn ngân sách Nhà nước số tiền là 21.976.480 đồng. Việc chủ động thương thảo giảm giá theo tỷ lệ phần trăm phản ánh nỗ lực của cơ quan quản lý trong việc tối ưu hóa dòng vốn công theo quy trình chỉ định thầu rút gọn.

Được biết, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng Song Ngọc Đồng Tháp (mã số thuế 1402149636, do ông Nguyễn Thanh Sơn làm Giám đốc, đặt trụ sở giao dịch tại Số 02, đường Nguyễn Công Trứ, tổ 20, khóm 3, Phường Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp) là một đơn vị hoạt động ổn định tại khu vực địa phương. Theo thông tin từ hệ thống quản lý dữ liệu đấu thầu tính đến trung tuần tháng 06/2026, doanh nghiệp quy mô nhỏ này đã từng tham gia tổng cộng 18 gói thầu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, trong đó trúng 12 gói thầu và trượt 6 gói. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế đạt hơn 6,3 tỷ đồng, với giá trị trúng thầu với vai trò độc lập đạt mức hơn 5,3 tỷ đồng.

Hồ sơ dữ liệu cũng cho thấy, các gói thầu mà doanh nghiệp này được lựa chọn thực hiện trước đây phần lớn thuộc nhóm chỉ định thầu rút gọn hoặc các gói thầu có kết quả nhưng không qua thông báo mời thầu rộng rãi. Doanh nghiệp từng thực hiện các gói thầu do nhiều chủ đầu tư cấp cơ sở tại địa phương quản lý như UBND xã Mỹ Trà (3 gói) hay UBND phường 4 (2 gói). Trên khía cạnh quản lý, hệ thống ghi nhận doanh nghiệp chưa từng nhận quyết định xử phạt vi phạm các quy định về luật đấu thầu. Do đó, việc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Mỹ Ngãi tiếp tục lựa chọn đơn vị này cho thấy sự tín nhiệm đối với năng lực thực hiện các công trình sửa chữa dân dụng quy mô nhỏ trên địa bàn của các cơ quan quản lý tuyến cơ sở.

Dưới góc nhìn phân tích từ các chuyên gia pháp lý, việc áp dụng chỉ định thầu rút gọn cho các công trình hạ tầng khóm, nhà văn hóa xã, phường là một cơ chế phù hợp. Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định rằng, đối với các gói thầu xây lắp quy mô nhỏ nằm dưới hạn mức 2 tỷ đồng, áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn là giải pháp được quy định rõ tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 nhằm tối giản thời gian chuẩn bị thủ tục hành chính, giúp công trình sớm đưa vào vận hành thực tế.

Tuy nhiên, vị chuyên gia này cũng lưu ý, trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp (cấp tỉnh và cấp xã, lược bỏ cấp chính quyền trung gian), trách nhiệm quản lý đầu tư công của các đơn vị chủ đầu tư cấp cơ sở sẽ ngày càng cao hơn. Để bảo đảm tính công khai và thực hiện đúng tôn chỉ pháp luật, các đơn vị chủ đầu tư cần thực hiện chặt chẽ quy trình thẩm định giá dự toán theo quy định tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư số 79/2025/TT-BTC. Việc công khai, minh bạch các bước thương thảo và tỷ lệ giảm giá là giải pháp tối ưu bảo vệ an toàn pháp lý cho các cán bộ thực hiện tại cơ sở trong quản lý nguồn vốn đầu tư công.

HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách. Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước. Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu. Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt.

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