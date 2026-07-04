Đồng Tháp: Liên danh 2 thành viên trúng gói thầu xây trường học hơn 53 tỷ

Vượt qua đối thủ về giá dự thầu sau giảm giá, liên danh Hoàng Thành - Thế Vũ được lựa chọn thực hiện gói thầu xây dựng Trường Tiểu học và THCS Mỹ Hạnh Trung.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Quyết định số 431/QĐ-BQLDAKV3 do Phó Giám đốc Lê Quang Thạch ký, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3: Thi công xây lắp, lắp đặt trang thiết bị Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mỹ Hạnh Trung (mã TBMT: IB2600180827-00), thuộc Dự án Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mỹ Hạnh Trung.

Theo quyết định, đơn vị trúng thầu là Liên danh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mỹ Hạnh Trung, gồm Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Thành (đại diện theo pháp luật bà Nguyễn Thị Kim Hoàng) và Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thế Vũ (đại diện theo pháp luật ông Nguyễn Thế Vũ).

Giá gói thầu được phê duyệt gần 54,122 tỷ đồng. Liên danh dự thầu với giá 56,720 tỷ đồng, đồng thời chào giảm giá 5,5%. Sau khi áp dụng tỷ lệ giảm giá, giá dự thầu còn 53,6 tỷ đồng và giá trúng thầu được phê duyệt là 53,6 tỷ đồng (tiết kiệm cho ngân sách hơn 521 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,96%).

Nguồn MSC

Đối thủ cạnh tranh xếp sau về giá

Theo hồ sơ đánh giá, Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Tân Hoàn Thiện đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật. Tuy nhiên, sau khi giảm giá, nhà thầu này có giá dự thầu 54,059 tỷ đồng, cao hơn liên danh Hoàng Thành - Thế Vũ nên được xếp hạng thứ hai và không được lựa chọn.

Quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu cũng ghi nhận việc chủ đầu tư yêu cầu liên danh trúng thầu làm rõ, bổ sung một số tài liệu theo quy định của hồ sơ mời thầu. Trong đó có các tài liệu chứng minh nghĩa vụ thuế năm 2025, hóa đơn giá trị gia tăng liên quan hợp đồng tương tự trị giá hơn 2 tỷ đồng, đồng thời giải trình về thiết bị thi công như máy đào bánh xích và hợp đồng thuê máy ép cọc nhằm bảo đảm khả năng triển khai công trình.

Hai doanh nghiệp có kinh nghiệm tại Đồng Tháp

Theo dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Thành (địa chỉ tại phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp) đã tham gia 68 gói thầu, trúng 36 gói, trượt 31 gói, với tổng giá trị trúng thầu tích lũy khoảng 293,96 tỷ đồng.

Riêng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 tỉnh Đồng Tháp, doanh nghiệp này từng tham gia 5 gói thầu, trúng 2 gói, tổng giá trị hơn 66,8 tỷ đồng. Trong thời gian gần đây, Hoàng Thành tiếp tục được công bố trúng một số gói thầu sửa chữa trường học trên địa bàn tỉnh.

Trong khi đó, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thế Vũ (địa chỉ tại phường Chánh Hưng, TP HCM) đã tham gia 66 gói thầu, trúng 37 gói, với tổng giá trị trúng thầu hơn 634,4 tỷ đồng.

Tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3, doanh nghiệp này tham gia 6 gói, trúng 2 gói, tổng giá trị hơn 101,4 tỷ đồng. Cuối năm 2025, Thế Vũ cũng từng trúng độc lập một gói thầu xây lắp trị giá khoảng 47,8 tỷ đồng do chính chủ đầu tư này tổ chức lựa chọn.

Theo dữ liệu công khai, ngày 1/6/2026, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thế Vũ tiếp tục được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 4 tỉnh Đồng Tháp phê duyệt trúng Gói thầu thi công xây dựng thuộc Dự án Trường THCS Tân Phú với giá trúng thầu 26,89 tỷ đồng.

Cần giám sát việc huy động nguồn lực

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng Luật Đấu thầu 2023 cùng các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC đều đặt ra yêu cầu cao về tính minh bạch, trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư cũng như nhà thầu trong quá trình lựa chọn và thực hiện hợp đồng.

Theo luật sư, đối với các doanh nghiệp cùng lúc thực hiện nhiều gói thầu có quy mô lớn, chủ đầu tư cần tăng cường giám sát việc huy động nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công và năng lực tổ chức thực tế nhằm bảo đảm các cam kết trong hồ sơ dự thầu được thực hiện đầy đủ.

Luật sư Nguyễn Thị Hương nhận định, việc nhà thầu được lựa chọn thông qua đấu thầu rộng rãi qua mạng với mức giá cạnh tranh là tín hiệu tích cực đối với môi trường đầu tư công. Tuy nhiên, đối với hợp đồng có thời gian thực hiện 400 ngày như gói thầu Trường Tiểu học và THCS Mỹ Hạnh Trung, việc theo dõi tiến độ, kiểm tra nguồn lực và đối chiếu các thiết bị đã cam kết trong hồ sơ dự thầu là cần thiết nhằm hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công trình.

Việc hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu là bước khởi đầu của dự án. Trong giai đoạn triển khai, tiến độ thi công, chất lượng công trình, việc huy động nhân lực, thiết bị và thực hiện đúng các cam kết trong hợp đồng sẽ là những yếu tố cần tiếp tục được chủ đầu tư và các cơ quan chức năng theo dõi, giám sát theo quy định.