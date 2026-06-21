An Giang: Công ty Toàn Phương Kiên Giang trúng gói thầu hơn 3,1 tỷ đồng

Trưởng phòng Phòng Kinh tế xã Thạnh Lộc (tỉnh An Giang) vừa ban hành Quyết định số 173/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Xây dựng mới thuộc công trình đường giao thông nông thôn kênh đường Trâu nhỏ (bờ nam) ấp Hòa Lợi.

Nguồn MSC

Cạnh tranh công khai qua hệ thống mạng đấu thầu

Dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông nông thôn kênh đường Trâu nhỏ (bờ nam) ấp Hòa Lợi (hạng mục: Xây dựng mới) là một trong những đề án hạ tầng giao thông nông thôn nhằm cải thiện mạng lưới giao thông tại địa bàn xã Thạnh Lộc. Dự án sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, được giao cho Phòng Kinh tế xã Thạnh Lộc chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trong khuôn khổ dự án này, gói thầu số 01: Xây dựng mới có giá gói thầu được xác định là 3.320.238.723 đồng. Chủ đầu tư đã áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng và phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn một túi hồ sơ để bảo đảm tính cạnh tranh rộng rãi. Việc lập hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) cũng như thực hiện các bước đánh giá chuyên môn được thực hiện dựa trên quy trình thuê đơn vị tư vấn độc lập. Cụ thể, Công ty TNHH MTV TVXD Cao Huỳnh Phát là đơn vị chịu trách nhiệm thiết lập tổ chuyên gia đấu thầu để trực tiếp đánh giá hồ sơ đề xuất của các nhà thầu tham gia.

Theo biên bản mở thầu đã công bố công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (e-GP), tại thời điểm đóng thầu ngày 05/06/2026, hệ thống ghi nhận có tổng cộng 03 doanh nghiệp nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) hợp lệ. Các nhà thầu này bao gồm: Công ty TNHH Thiết kế xây dựng ASIA chào giá dự thầu ban đầu là 3.316.527.015 đồng; Công ty TNHH xây dựng thương mại Phan Thịnh KG chào giá dự thầu là 3.159.339.258 đồng; và Công ty TNHH MTV Toàn Phương Kiên Giang nộp giá dự thầu là 3.319.277.991 đồng.

Nhìn vào các con số chào giá khởi điểm, có thể thấy mức giá dự thầu chưa tính giảm giá của Công ty TNHH MTV Toàn Phương Kiên Giang là cao nhất trong số 3 đơn vị. Tuy nhiên, tại bước nộp hồ sơ, nhờ chủ động áp dụng tỷ lệ giảm giá 6% trực tiếp trên hệ thống, giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá của Công ty TNHH MTV Toàn Phương Kiên Giang được xác định là 3.120.121.311,54 đồng.

Trải qua các bước rà soát từ tổ chuyên gia, cả 03 nhà thầu đều vượt qua các tiêu chuẩn về tính hợp lệ, yêu cầu năng lực kinh nghiệm cũng như đáp ứng các thông số kỹ thuật thi công được quy định tại E-HSMT. Đến bước đánh giá so sánh về mặt tài chính, căn cứ theo bảng tổng hợp giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch và trừ đi giá trị giảm giá, Công ty TNHH MTV Toàn Phương Kiên Giang đạt vị trí xếp hạng thứ nhất do có mức giá đề nghị trúng thầu thấp nhất. Trong khi đó, Công ty TNHH xây dựng thương mại Phan Thịnh KG đứng vị trí xếp hạng 2 và Công ty TNHH Thiết kế xây dựng ASIA đứng ở vị trí xếp hạng 3.

Dựa trên báo cáo kiến nghị của đơn vị tư vấn và kết quả đối chiếu các văn bản gốc ngày 11/06/2026, Trưởng phòng Phòng Kinh tế xã Thạnh Lộc – ông Nguyễn Quốc Nhứt đã chính thức ban hành Quyết định phê duyệt số 173/QĐ-PKT lựa chọn Công ty TNHH MTV Toàn Phương Kiên Giang là đơn vị trúng thầu. Giá trúng thầu công bố chính thức sau khi làm tròn là 3.120.121.311 đồng, áp dụng loại hợp đồng trọn gói với tổng thời gian thực hiện thi công xây lắp công trình là 120 ngày liên tục. Kết quả từ gói thầu này đã giúp tiết kiệm cho nguồn vốn ngân sách địa phương số tiền 200.117.412 đồng, đạt tỷ lệ giảm thầu tương đương 6,02% so với dự toán ban đầu. Hai nhà thầu còn lại đều bị loại với lý do kém ưu thế hơn về thứ tự xếp hạng tài chính.

Dữ liệu năng lực của đơn vị trúng thầu

Dưới góc độ ghi nhận dữ liệu doanh nghiệp từ hệ thống thông tin trực tuyến công khai, Công ty TNHH MTV Toàn Phương Kiên Giang (có mã số thuế là 1702008869) được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 21/07/2015. Doanh nghiệp do bà Nguyễn Trúc Phương làm Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Sau các thủ tục thực hiện sắp xếp và sáp nhập địa giới hành chính của doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở đăng ký kinh doanh hiện tại của nhà thầu này ghi nhận tại địa bàn tỉnh An Giang. Doanh nghiệp hiện đăng ký hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông đường bộ, công trình thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước.

Khảo sát dữ liệu lịch sử hoạt động đấu thầu được công khai, Công ty TNHH MTV Toàn Phương Kiên Giang ghi nhận từng tham gia khoảng 40 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu. Trong đó, doanh nghiệp đạt kết quả trúng thầu 18 gói, không trúng thầu 18 gói, 3 gói chưa có kết quả và 1 gói thầu bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế tính cả trong vai trò độc lập lẫn vai trò liên danh đạt hơn 38,3 tỷ đồng.

Hệ thống dữ liệu công khai cũng ghi nhận lịch sử tham gia dự thầu của doanh nghiệp tại địa phương. Cụ thể, đối với bên mời thầu chịu trách nhiệm tổ chức gói thầu này là Công ty TNHH MTV TVXD Cao Huỳnh Phát, dữ liệu cho thấy Công ty TNHH MTV Toàn Phương Kiên Giang từng nộp hồ sơ tham gia dự thầu ở 7 gói thầu do đơn vị này mời thầu trong các năm qua, với kết quả trúng thầu 2 gói và không trúng thầu 5 gói, tổng giá trị thầu trúng lũy kế đạt hơn 10,8 tỷ đồng. Việc liên tục tham gia dự thầu giúp doanh nghiệp tích lũy kinh nghiệm thực tế và khẳng định sự chủ động trong việc tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh xây lắp hạ tầng công ích tại các địa bàn phân cấp.

Bình luận dưới góc nhìn pháp lý chuyên sâu, Luật sư Nguyễn Thị Hương nhận định, việc các nhà thầu áp dụng công cụ tỷ lệ giảm giá trực tuyến ngay khi nộp hồ sơ là một quyền lợi hợp pháp, giúp tăng tính cạnh tranh kinh tế một cách minh bạch trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Cơ chế tự động tính toán dữ liệu trực tuyến giúp bảo đảm quyền lợi hợp pháp tối đa cho các bên tham gia dự thầu.