Công ty Hoàn Phát Kiên Giang trúng gói thầu hơn 2,1 tỷ đồng tại An Giang

Mới đây, Phòng Kinh tế xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang vừa ban hành quyết định lựa chọn nhà thầu thực hiện hoạt động xây lắp thuộc dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn. Hoạt động này được triển khai theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Cụ thể, tại Quyết định số 202/QĐ-PKT ký ban hành ngày 17/06/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Mỹ Thuận - Nguyễn Văn Dương đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01: Thi công nền, mặt đường, thuộc dự án Đường bờ Bắc kênh Đập Đá (Kênh Kiên Hảo - ranh xã Tân Hội). Theo đó, Công ty TNHH một thành viên Hoàn Phát Kiên Giang là đơn vị trúng thầu với vai trò nhà thầu độc lập.

Nguồn MSC

Theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt, Gói thầu số 01: Thi công nền, mặt đường có giá gói thầu được duyệt là 2,315 tỷ đồng. Trong đó, cơ cấu chi phí bao gồm chi phí xây dựng là 2,204 tỷ đồng và chi phí dự phòng là 110,238 triệu đồng.

Công ty TNHH một thành viên Hoàn Phát Kiên Giang trúng thầu với giá 2,182 tỷ đồng. Sau quá trình tổ chức đấu thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu giảm 133,009 triệu đồng so với giá dự toán ban đầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm tài chính khoảng 5,75%. Hợp đồng áp dụng là hợp đồng trọn gói, với thời gian thực hiện khối lượng công việc là 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Để đi đến bước phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư đã thực hiện các bước theo quy trình quản lý hành chính hiện hành. Dự án được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 21/04/2026 của Chủ tịch UBND xã Mỹ Thuận. Tiếp đó, kế hoạch lựa chọn nhà thầu được thông qua tại Quyết định số 133/QĐ-PKT ngày 23/04/2026. Đến ngày 25/05/2026, hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT) chính thức được ban hành tại Quyết định số 188/QĐ-PKT, làm cơ sở phát hành thông báo mời thầu mã số IB2600235054.

Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu điện tử (E-HSDT) số 20/BC-HD do Công ty TNHH một thành viên Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hoàng Dương lập ngày 15/06/2026 thể hiện gói thầu thu hút hai nhà thầu nộp hồ sơ tham gia. Bên cạnh đơn vị được lựa chọn, nhà thầu còn lại là Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và Thương mại Hưng Thịnh không vượt qua được các bước đánh giá chi tiết.

Theo hồ sơ đánh giá, Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và Thương mại Hưng Thịnh không đáp ứng yêu cầu tối thiểu về nguồn lực tài chính dành cho gói thầu. Đồng thời, ở bước đánh giá tiêu chuẩn kỹ thuật, nhà thầu này cũng ghi nhận kết quả không đạt do không có thuyết minh biện pháp thi công đính kèm trong hồ sơ dự thầu. Do đối thủ không đáp ứng các tiêu chuẩn bắt buộc của hồ sơ mời thầu, Công ty TNHH một thành viên Hoàn Phát Kiên Giang với hồ sơ hợp lệ là đơn vị duy nhất đi tiếp vào bước đánh giá tài chính và được kiến nghị lựa chọn. Quy trình đối chiếu tài liệu gốc giữa hai bên đã được hoàn tất vào ngày 16/06/2026 trước khi ban hành quyết định phê duyệt.

Dữ liệu thống kê trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Công ty TNHH một thành viên Hoàn Phát Kiên Giang (địa chỉ số 307, tổ 11, ấp số 8, Xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang) thành lập từ ngày 27/10/2017, do ông Lê Xuân Hoàn làm đại diện pháp luật. Tính đến nay, doanh nghiệp đã tham gia 149 gói thầu, trúng 49 gói, trượt 93 gói, 3 gói chưa có kết quả và 4 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò liên danh) đạt hơn 172,5 tỷ đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu độc lập là hơn 73,6 tỷ đồng, và giá trị trúng thầu liên danh là hơn 98,8 tỷ đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của doanh nghiệp đạt 93.47%.

Về địa giới hành chính hoạt động, doanh nghiệp tham gia dự thầu phần lớn tại địa bàn tỉnh An Giang với lịch sử ghi nhận 127 gói thầu. Trong số các đơn vị từng đấu thầu, doanh nghiệp có kết quả trúng 12 gói thầu trên tổng số 12 gói tham gia tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hòn Đất, đạt tổng giá trị hơn 38,1 tỷ đồng. Tại đơn vị Thi hành án dân sự tỉnh An Giang, đơn vị này cũng có kết quả trúng 4 gói thầu trên tổng số 4 gói tham gia thực hiện, đạt tổng giá trị hơn 4 tỷ đồng.

Nhìn nhận dưới góc độ kỹ thuật chuyên môn, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho biết việc chuẩn bị hồ sơ dự thầu qua mạng hiện nay đòi hỏi tính chính xác và đầy đủ rất cao từ phía các nhà thầu. Các thiếu sót liên quan đến tài liệu kỹ thuật cốt lõi hoặc số liệu chứng minh năng lực tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu đều dẫn đến việc hồ sơ bị loại bỏ, không thuộc trường hợp được làm rõ hay bổ sung sau thời điểm đóng thầu.

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, XÂY LẮP Điều 58 Luật Đấu thầu quy định các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: Phương pháp giá thấp nhất; Phương pháp giá đánh giá; Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Phương pháp giá thấp nhất thường áp dụng cho các gói thầu đơn giản, các yêu cầu về kỹ thuật, tài chính được quy định thành các tiêu chuẩn "đạt" hoặc "không đạt". Nhà thầu nào có hồ sơ đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và có mức giá thấp nhất sẽ được xếp hạng thứ nhất. Phương pháp giá đánh giá (thường dùng cho các gói thầu quy mô lớn) là phương pháp quy đổi các yếu tố về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và giá về cùng một mặt bằng giá để so sánh. Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất là nhà thầu trúng thầu. Cuối cùng, phương pháp kết hợp kỹ thuật và giá áp dụng cho các gói thầu công nghệ cao hoặc có tính chất đặc thù, trong đó điểm tổng hợp được tính theo tỷ trọng (thường kỹ thuật chiếm 70-80%, giá chiếm 20-30%). Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hội đồng đánh giá (Tổ chuyên gia) phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu và phải chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả chấm thầu. Với sự hỗ trợ của công nghệ năm 2026, việc chấm thầu qua mạng giúp loại bỏ các sai sót thủ công và đảm bảo tính khách quan. Người dân và các nhà thầu có thể tra cứu biên bản mở thầu công khai để biết giá dự thầu của các đối thủ, từ đó giám sát được sự minh bạch trong khâu chấm thầu của chủ đầu tư.

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